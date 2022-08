TZB-info / Ceny energií a paliv / Aktuální informace o cenách paliv a energií

Rostoucí ceny energií se přenášejí na zákazníky v podobě často aktualizovaných ceníků. Kolik zaplatí domácnosti za rok využívání produktů ze spotového trhu? Přehledná aplikace ukazuje na základě statistických dat, jak se plní zásobníky u nás i v Evropě.

Ceníky dodavatelů, které si zaslouží pozornost zákazníků

Společnost Dobrá energie, která patří pod EP Trading, jež je jedním z největších dodavatelů u nás, zveřejnila aktualizované ceníky pro nové zákazníky s fixovanou cenou na dva a na tři roky. Nové ceny jsou na současné poměry slušné, u FIX 24, ve vysokém tarifu je rozsah cen mezi 6 789–9 173 a v nízkém tarifu 5 388–7 176 Kč/MWh bez DPH. U produktu FIX 6 se ceny pohybují asi o 800 Kč/MWh výše.

In energie také zveřejnila nové ceníky, které budou platit od 15. 9. a samozřejmě ceny v aktualizovaných cenících jsou vyšší. Obchodník až doposud pravidelně aktualizoval ceníky jednou za tři měsíce. Věřím, že i nově zveřejněné ceníky budou mít podobnou dobu trvání, i když situace na trhu se vyostřuje. Nové ceny elektřiny v nových produktech nalezneme mezi 5 900 až 6 800 Kč/MWh bez DPH.

Plyn bude pro nové zákazníky nabízet pouze prostřednictvím produktu Start s jednotnou cenou 3 100 Kč/MWh bez DPH bez fixace. Pro stávající zákazníky se nové ceny pohybují mezi 2 550 až 2 690 Kč/MWh.

Zajímavostí je, že na stránkách dodavatele zmizel ceník s cenami podle spotového trhu a že dodavatel nabízí i u dříve spotových ceníků pevné ceny komodit. In energie zřejmě nechce prudké výkyvy trhu přenášet na zákazníky, jak to dělají jiní obchodníci.

Za zmínku stojí prudké zvýšení cen plynu pro nové zákazníky společnosti innogy, u produktu Optimal. Zatímco výkyvy cen v minulých vydáních ceníků byly plus mínus maximálně dvě tři stovky, v cenících s platností od 19. 8. obchodník zvyšuje ceny o 700 Kč/MWh na 3 915–4 215 Kč/MWh, přičemž první dva roky zůstává cena stejná, mírně nižší cena je až třetím rokem dodávek. Produkt je na tři roky a obchodník slibuje na každý rok dodávek pevnou cenu komodity, která bude postupně klesat. Podobný rozsah cen nabízí obchodník i u ceníků pro stávající zákazníky.

Ceny na spotovém trhu Operátora trhu

Pravidelně informujeme o vývoji cen na spotovém trhu, ceny na burzách obchodujících s deriváty (produkty koupené nyní a dodané v budoucnu, třeba v příštím roce) mají v současné době prudkého růstu podobné ceny.

Počasí nepřeje výrobě elektřiny, k suchu a horku se přidávají ještě vyschlé řeky a drahý plyn, takže ceny elektřiny pokračují ve strmém růstu. Cenový index u základního produktu (BASE LOAD – dodávka 24 hodin denně bez ohledu na špičku). Přírodě asi ještě neporučíme. Cena silové elektřiny překročila 500 EUR/MWh a blíží se k 600 EUR/MWh. O nedostatku elektřiny svědčí i vysoké ceny během víkendu, kdy je spotřeba nižší.



Obr. 1: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE. a.s.) Obr. 1: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE. a.s.)

Gazprom si s odběrateli hraje, ceny plynu ovlivňuje zpráva o opětovném přerušení dodávek plynu plynovodem NORD STREAM I na tři dny a také zprávy, že se zásobníky v Německu neplní tak rychle, jak bylo plánováno. Myslím si, že cena 300 EUR/MWh může být brzy prolomena. Podle Gazpromu se cena plynu v Evropě do zimy ještě zdvojnásobí.



Obr. 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE. a.s.) Obr. 2: Vývoj cen plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: OTE. a.s.)

Jak se spotové ceny projevují na cenách spotových produktů u zákazníků z řad domácností?

Současné ceny silové elektřiny mají zásadní vliv na ceny za 12 měsíců, což je běžný interval pro fakturaci dodávek domácnostem, protože podíl spotřeby v průběhu roku u elektřiny pro svícení je rovnoměrný. To samozřejmě neplatí pro elektřinu pro topení, u které má rozhodující vliv cena v topné sezoně.

Současná cena plynu na spotovém trhu není významná pro celkovou cenu za rok. Bohužel, blíží se topná sezóna a současné vysoké ceny budou přeneseny na zákazníka. V následující tabulce jsou ceny bez příplatku obchodníkovi, který činí asi 150 až 500 Kč/MWh.

Elektřina Plyn Měsíc Cena Kč/MWh Podíl spotřeby % Měsíc Cena Kč/MWh Podíl spotřeby % Září 21 3 377 7,57 Září 21 1 778 1,79 Říjen 21 3 694 8,50 Říjen 21 2 278 6,64 Listopad 21 4 736 8,86 Listopad 21 2 143 13,02 Prosinec 21 6 048 9,78 Prosinec 21 2 979 17,94 Leden 22 4 625 9,80 Leden 22 1 990 18,84 Únor 22 3 857 8,85 Únor 22 1 998 16,76 Březen 22 6 534 8,86 Březen 22 3 448 14,25 Duben 22 4 364 7,93 Duben 22 2 505 6,95 Květen 22 4 244 7,81 Květen 22 2 329 1,86 Červen 22 5 872 7,43 Červen 22 2 904 0,79 Červenec 22 7 912 7,12 Červenec 22 4 929 0,56 Srpen 22 9 514 7,49 Srpen 22 5 060 0,59 Průměr za 12 měsíců 5 344 100 Průměr za 12 měsíců 2 496 100

Tab. 1: Vývoj cen elektřiny a plynu na spotovém trhu Operátora trhu s průměrnou cenou, kterou mohou domácnosti očekávat.

Jak se plní zásobníky

Našel jsem článek v magazínu Dům a zahrada, který upozorňuje na aplikaci, která přehledně zobrazuje naplnění zásobníků plynu v Evropě a i u nás, spolu s prognózou, na jak dlouho zásoby plynu vystačí. V článku se uvádí:

„Stát a společnosti nakládající s plynem mají povinnost zveřejňovat on-line spoustu statistik. Vše najdete na stránkách AGSI+, což je platforma pro plynovou infrastrukturu v Evropě. Po rozkliknutí jednotlivých zemí zde přesně uvidíte, kdo, kde a jak uskladňuje zásoby plynu. Jaká je spotřeba, plnění apod. Vše je sice v angličtině, ale celkem dobře přehledné.

Pokud ale chcete opravdu jednoduché rozhraní, tak programátor Tomáš Fridl vytvořil jednoduché grafické rozhraní, které vychází z AGSI+. Je zde i vidět, kolik dní vystačíme se zásobami plynu při současném naplnění zásobníků, na kolik dnů by při průměrné spotřebě jen pro domácnosti vystačily zásoby apod.“