Úsporný tarif konkrétněji a na co si dát pozor od dodavatelů. Několik doporučení pro uživatele Kalkulátoru

Přinášíme přehled událostí, které se staly 25. týden tohoto roku a které mohou ovlivnit ceny energií pro domácností v následujících dnech. Ceny energií na burze rostou, počet přípojek plynu klesá, obchodník zvýšil předčasně ceny. Upozorňujeme na podrazy ze stran dodavatelů, aby si dodavatelé nemysleli, že jim vše projde. Radíme, jak využít funkcí Kalkulátoru.

Ceny na burze stále rostou

Ceny kontraktů na dodávku elektřiny na PXE pro příští rok za uplynulý týden opět stoupaly, vrcholu bylo dosaženo 23. 6. s 262,240 EUR/MWh. Ceny byly ovlivněny problémy s dodávkami plynu a také s odstávkami elektráren ve Francii.



Obr. 1 Vývoj cen kontraktů elektřiny na rok 2023, dole na další dva roky (Zdroj PXE) Obr. 1 Vývoj cen kontraktů elektřiny na rok 2023, dole na další dva roky (Zdroj PXE)

Naopak obchodníci byli optimističtější ve výhledu na další roky, ceny elektřiny klesly oproti cenám v předchozím týdnu až o 8 EUR/MWh na 168,62 EUR/MWh v roce 2024 a na 143,68 EUR/MWh o rok později.



Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu (Zdroj OTE, a.s.) Obr. 2: Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu (Zdroj OTE, a.s.)

Na spotovém trhu Operátora trhu (OTE) byla cena elektřiny vyjádřená indexem (BASE LOAD) nejvýše v úterý, cena dosáhla 324,19 EUR/MWh, potom začala mírně klesat. Trhy velmi citlivě reagují na hlavně špatné zprávy, zejména v době nedostatku komodity, proto situace s cenami je poslední dobou velmi volatilní.

Plyn se na PXE prodával na příští rok nejdráže opět 23. 6., a to za 112,01 EUR/MWh. Pak začala cena plynu pozvolna klesat. Velmi pesimistické byly ceny plynu na jednotlivé měsíce tohoto roku, kde cena s výjimkou letošního července není nižší než 130 EUR/MWh, na prosinec dokonce přesahuje 140 EUR/MWh.

Obr. 3 Vývoj cen plynu na rok 2023, dole cena na rok 2024 (Zdroj: PXE) Obr. 3 Vývoj cen plynu na rok 2023, dole cena na rok 2024 (Zdroj: PXE)



Obr 4: Ceny kontraktů na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj PXE). Obr 4: Ceny kontraktů na jednotlivé měsíce tohoto roku (Zdroj PXE).

Cena plynu na spotovém trhu OTE po prvotním šoku 16. 6. a následující korekci pozvolna stoupala.



Obr. 5: Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE) Obr. 5: Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE)

Ceny, které byly na burzách minulý týden se ještě nepromítly do cen elektřiny a plynu pro domácnosti. Obchodníci nakupují dopředu, tak se jistí proti náhlým výkyvům. Kdyby ale vysoké ceny přetrvávaly delší dobu, na cenách by se to určitě projevilo.

Počet přípojek plynu meziročně klesl, naopak přibyla odběrná místa elektřiny

Podle měsíční zprávy OTE za květen přibylo za rok 43 283 odběrných míst elektřiny, což souvisí s výstavbou nových domů a bytů. Naopak se snížil počet odběrných míst plynu o 16 283 plynu. Průměrná cena elektřiny na obou trzích za letošní květen se pohybovala okolo 190 EUR/MWh a plynu 89 EUR/MWh.

innogy má nový ceník plynu produktu Optimal

Podle produktu Optimal od innogy lze odvodit, co si obchodníci myslí, kam budou směřovat ceny elektřiny nebo plynu příští tři roky. Na každý rok je stanovena jiná, fixní cena, která se postupně cena plynu i elektřiny výrazně klesla. Obchodníci tehdy předpokládali, že ceny energií brzy klesnou.

V novém ceníku ceny plynu na druhý a na třetí rok závazku jsou jen o 10 Kč/MWh nižší než předcházející rok. Což si lze vysvětlit tím, že obchodník nyní nepočítá, že by ceny plynu měly další roky výrazně klesnout.

Kamarád není vždy kamarád

Je dobré mít dodavatele, u kterého má zákazník jistotu, že dostane dlouhodobě dobré ceny, které dodavatel dodrží. V roce 2017 přišel Centropol s novým produktem, jehož ceny se odvíjely podle cen na burze, konkrétně podle cen na příští rok. To znamená, že ceny na rok 2022 byly stanoveny průměrem obchodování na PXE v roce 2021 na rok 2022 (CAL 22). K těmto cenám převedeným na koruny se přičítal poplatek pro obchodníka a stálý plat. Byl zveřejněn vzorec, jak by měly ceny poplatků vypadat v následujících letech. Několik let vše probíhalo normálně, vždy od 1. ledna začal platit nový ceník s cenami podle výpočtu, ceny byly fixní po celý rok.

Jaké bylo mé překvapení, když se nyní v archivu Centropolu objevily ceníky Kamarád platné od 1. 8. 2022, ne od 1. 1. 2023. Nově zveřejněné ceníky obsahují značně vyšší cenu, než kterou by člověk vypočítal dle podmínek pro rok 2022. Místo toho, aby zákazníci Centropolu si užívali letos relativně nízkých cen do konce roku, tak od 1. 8. se musí spokojit se současnými průměrnými cenami na trhu. Zákazníci samozřejmě mohou odstoupit od smlouvy, ale není moc nabídek, které by byly se daly využít.

Jedná se o produkty Kamarád zlato a Kamarád stříbro jež byly se závazkem až na 109 měsíců. Ostatním ceníkům Kamarád většinou již skončila platnost.



Obr 6: Jak se vypočítávaly příplatky k ceně komodity produktu Kamarád (Zdroj: Centropol) Obr 6: Jak se vypočítávaly příplatky k ceně komodity produktu Kamarád (Zdroj: Centropol)

Úsporný tarif přijde vhod

Vláda schválila na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu novelu energetického zákona, která zavádí úsporný tarif jako opatření na pomoc domácnostem s vysokými cenami energií. Domácnosti mohou získat slevu až 16 tisíc korun. Tarif by měl platit pro nadcházející topnou sezonu. Zároveň vláda v rámci pomoci firmám i domácnostem schválila, že jim budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Celkem vláda na opatření v tzv. válečném balíčku poskytne až 66 miliard korun.

Úsporný tarif je pro všechny domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Její výše se určí podle toho, na co domácnost elektřinu (svítí/vaří/ topí) nebo plyn (vaří/ohřívá vodu/topí) používá. Výše slevy pro elektřinu se bude odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě a pro plyn podle odebíraného množství. Definitivní výši slev musí formou nařízení vlády potvrdit vláda. Tarif se nebude vztahovat na firmy, chaty a chalupy, které využívají tzv. víkendový tarif, či dobíjení elektromobilů. Pokud některá domácnost využívá více zdrojů, získá příspěvek dvakrát.

Podle mého názoru je to dobrý způsob, jak částečně pomoci domácnostem ohrožených energetickou krizí. Bohužel tento balíček nepomůže všem stejně, protože rozdíly v cenách elektřiny nebo plynu jsou i několikanásobné. Například v současné době domácnost za 20 MWh plynu zaplatí od 36 do 105 tisíc Kč. Pokud domácnosti topí elektřinou a spotřebuje v NT 8 MWh a ve VT 1 MWh, pak může zaplatit nyní od 43 do 115 tisíc Kč/MWh. Ani v tarifech pro svícení nejsou malé rozdíly, náklady při spotřebě 2 MWh mohou být mezi 15 až 30 tisíci korun.

Dobrou zprávou je rovněž možnost si snížit zálohy o podíl z příspěvku.

To je současná situace v cenách energií, ale bohužel výhled na podzim není příliš optimistický, takže podíl příspěvku státu může tvořit jen něco více než 15 % celkové částky, což nemusí všem pomoci, ale díky za to.



Obr 7: Modelové příklady úsporného tarifu pro jednotlivé kombinace spotřeby energií (Zdroj:MPO) Obr 7: Modelové příklady úsporného tarifu pro jednotlivé kombinace spotřeby energií (Zdroj:MPO)

Jak ušetřit pomocí Kalkulátoru

První možností je možnost kontroly cen, které zákazník platí. Je to z důvodu, že mnozí zákazníci mají sjednány nebo mají možnost si sjednat individuální ceny, ale nevědí, jak vysoká cena je v současnosti výhodná, zda obchodníkem vychvalovaná cen není nejdražší na trhu. Pro větší přehlednost nejsou vidět v Kalkulátoru všechny ceníky, většinou zákazník nenajde v Kalkulátoru svůj ceník, tehdy pomůže zadat si svoje ceny do formuláře a porovnat si ceny s konkurencí. Zákazník se pak snadněji rozhodne, zda prodloužit smlouvu s původním dodavatelem nebo se poohlédnout někde jinde.

Funkci „Individuální cenová nabídka“ naleznete ve formuláři pro zadávání údajů před vlastním srovnáním, zadávají se ceny bez DPH.



Obr. 8: Kde naleznete funkci Individuální cenová nabídka Obr. 8: Kde naleznete funkci Individuální cenová nabídka

Podívejte se, zda neplatíte zbytečně za velký jistič, máte vyhovující tarifní sazbu nebo zbytečný elektroměr, plynoměr

Zkuste dvě varianty výpočtu Kalkulátoru, jednu s velikostí jističe, který naleznete ve vyúčtování a při stejné spotřebě zadejte nižší, technicky vyhovující jistič. Ušetřené prostředky porovnejte s náklady na výměnu jističe a zjistěte, zda výměna je výhodná.

To samé můžete udělat s tarifními sazbami D01d a D02d, zda využití jednoho tarifu by nebylo výhodnější s ohledem na současnou nebo budoucí spotřebu.

V domku mohou být dva elektroměry, jsou zde dva byty, každý byt má svůj elektroměr, když se situace změní a celý dům bude obývat jedna rodina, je účelné jeden elektroměr demontovat.

Porovnejte si v Kalkulátoru, kolik byste platili se dvěma a s jedním elektroměrem, případně s jedním plynoměrem.