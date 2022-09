TZB-info / Ceny energií a paliv / Rekordní cena elektřiny, nově jednotné ceny podle spotu pro zákazníky zkrachovalých dodavatelů

Rekordní cena elektřiny, nově jednotné ceny podle spotu pro zákazníky zkrachovalých dodavatelů

Cena elektřiny ještě začátkem min. týdne silně rostla, obchodníci reagovali na růst prudkým zvýšením cen v nově vydávaných cenících. Někteří to ale přehnali a ke konci týdne cenu korigovali. Cena energií pro zákazníky zkrachovalých dodavatelů se bude od 1. 9. počítat jednotně podle cen na spotovém trhu. Takto vysoké ceny plynu nemohou trvat věčně. Možná, že je čas pro spotový trh.

Cenový rekord na trhu s elektřinou

Na přelomu měsíce a zároveň se stupňující se energetickou krizí mnoho společností změnilo ceny jak elektřiny, tak plynu. Bohužel ve velké většině jen pro své stávající zákazníky. Je stále obtížnější pro zákazníky najít si nového dodavatele, když mu ten původní z nějakého důvodu nevyhovuje. S prohlubující se krizí mám obavy, že počet končících dodavatelů opět začne růst a ukončení činnosti nebude probíhat jen prodejem a převzetím zákazníků jinou společností, ale bude to ukončení činnosti tak, jako tomu bylo v případě Bohemia Energy. Zákazníci budou převedeni rovnou k dodavateli poslední instance, nově na dobu tří měsíců. Nejsem si jistý, že pokud stát něco neudělá, zda nového dodavatele za tak krátkou dobu vůbec najdou.

V uplynulém týdnu mne nemile překvapil nový ceník společnosti ČEZ Esco určený pro stávající zákazníky Garance 12–36, s fixovanou cenou na rok až na tři roky. Začátkem týdne aktualizoval dodavatel patřící do skupiny ČEZ tyto ceníky s cenou vysoko překračující dvacet tisíc za megawatthodinu. Do konce týdne byla sice cena výrazně snížena na třináct tisíc, ale stejně si nedovedu představit podnikatele, který má nasmlouvané zakázky za určitou cenu a musí cenu dodržet a vyrovnat se s tím, že dodavatel energie, ve kterém je většinovým vlastníkem stát, takhle podniky odrovná. Podnikatel nemůže odejít, vybrat si jiného dodavatele, protože ho v současné situaci nenajde. Marně zde hledám úlohu státu, jako většinového akcionáře.

O tom, že dodavatelé nechtějí nabírat nové zákazníky od jiných obchodníků, svědčí i oznámení společnosti ČEZ, která uplynulý týden uvedla, že vzhledem k obtížné situaci na trhu dočasně pozastavuje příjem nových zákazníků s výjimkou situace, kdy se jedná o nové odběrné místo nebo o stěhování. Toto oznámení bylo ke konci týdne upraveno na informaci o analýze trhu bez věty týkající se zákazníků. Ceníky pro nové zákazníky jsou stále k dispozici na stránkách obchodníka.

E.ON nepatrně se zpožděním přišel s podobným prohlášením. Ke konci týdne ukončil nabídku ceníků pro nové zákazníky a uvedl, že pro nové zákazníky bohužel přechodně nemá nabídku.

Jinak cenovým rekordmanem byl v uplynulém týdnu obchodník Easy Power s cenou elektřiny 15 838 Kč/MWh bez DPH.

Naštěstí jsou i dodavatelé, kteří nechtějí, aby se jejich zákazníci ocitli v potížích. Mohu jmenovat Nano Energies, který už jen pro své zákazníky zvyšuje cenu elektřiny na 4 270 Kč/MWh.

Společnost Nano Energies začala rovněž nabízet pro nové zákazníky elektřinu i plyn s cenami ze spotového trhu, příplatek 350 Kč/MWh a paušál 89 Kč/měsíc jsou průměrné. Škoda, že ceny na spotu jsou v současné době příliš vysoké na to, aby byly atraktivní pro zájemce.

Obchodník Fonergy vydal nové ceníky plynu s platností od 1. 10. 2022 pro své zákazníky, ale cena 2 275 Kč/MWh je skutečně lidová ve srovnání s tím, že někteří obchodníci mají v cenících i cenu blížící se šesti tisícům. Průměrná cena plynu v těchto dnech dosahuje 4 000 Kč/MWh.

Pozor na šmejdy, i oni mění své ceníky a jejich ceny elektřiny se nyní pohybují vysoce přes 10 000 Kč/MWh a plynu i přes 6 000 Kč/MWh. Problém vidím v tom, že současně vydávají akční ceníky s nízkou cenou, kterou ale zákazník nedostane, protože mají platnost třeba jen měsíc a pak následuje drahý ceník. Zákazník by se před podpisem smlouvy měl informovat u dodavatele, jak se bude cena odvíjet po dobu závazku, protože pokud klient podepíše smlouvu, kde na akčním ceníku je uvedena krátká platnost a informace, který ceník následuje, nemůže přechod na dražší ceník být důvodem k odstoupení od smlouvy.

Jednotná cena u dodavatele poslední instance

Energetický regulační úřad dlouho apeloval na dominantní dodavatele, aby vydávali ceníky pro zákazníky v režimu dodavatele poslední instance (DPI) s přiměřenou cenou. Bohužel regulace cen se úřadu moc nedařila a tak přišel s tím, že cena pro zákazníky v režimu DPI se bude odvíjet od cen na spotovém trhu s tím, že bude dána pevná částka příplatku a pevná částka stálého platu. Podle cenového rozhodnutí ERÚ 8/2022 a 9/2022 si dodavatelé od 1. 9. budou k ceně elektřiny ze spotového trhu přičítat 310 Kč/MWh a stálý plat bude stát 204 Kč/měsíc. V případě plynu se přičítá 297 Kč/MWh se stálým platem 198 Kč/měsíc. Určujícím bude denní trh s elektřinou Operátora trhu a vnitrodenní trh plynu rovněž na trhu Operátora trhu.

V Kalkulátoru cen energií TZB-info je nově označena cena elektřiny a plynu pro zákazníky v DPI samostatně, odděleně od ceníků dodavatelů. Je počítán tříměsíční cenový průměr. Tyto ceny jsou orientační, protože přesné náklady závisí na začátku režimu DPI a na době jeho trvání.

Ceny na burzách prudce klesly

Ceny na burzách prudce klesly poté, co řada evropských politiků avizovala odhodlání učinit opatření pro pokles vysokých cen elektřiny a plynu. Již je to poněkolikáté, co v situaci, když začne cena plynu klesat, přijde Rusko s nějakým opatřením, aby zastavilo pokles ceny. Naposledy to bylo vypnutí plynovodu Nord Stream 1. Burzy na to reagovaly zastavením poklesu cen plynu i elektřiny, ale zatím se nezdá, že by prudce nabraly stoupající směr.

Domnívám se, že čas hraje proti Rusku, protože dobrých zpráv pro vývoj cen bylo minulý týden celkem dost. Část pronajatého terminálu bude k dispozici pro ČR už 8. 9., v říjnu by se měl zprovoznit opravovaný terminál v USA, a také na přelomu roku by měly začít pracovat dva terminály v Německu s kapacitou 30 mld. m3 za rok. Rovněž rezervy v zásobnících plynu se v evropských zemích navyšují rychleji, než se čekalo.

Pro mne dobrou zprávou je zpráva z Francie, že do konce roku opraví jaderné elektrárny a z Německa, že přeci jenom nechají provozu své jaderné elektrárny Bohužel do vydání článku se objevila nejnovější zpráva z Německa, že přeci jenom jaderné elektrárny odstaví, dvě z nich nechají v rezervě. .

Nechci nikoho navádět, ale je možné, že spotový trh by nebyl v této době tak špatným řešením, protože pokles cen (bez vládních opatření) pro domácnosti, či podnikatele se nedá v nejbližší době očekávat. Naopak se mi zdá, že když ceny na burze (na spotu) dosahují vrcholu, mnozí obchodníci tyto maximální ceny berou jako základ své ceníkové ceny, bez ohledu na to, že cena na burze později klesne.

Elektřina Plyn Měsíc Cena Kč/MWh Podíl spotřeby % Měsíc Cena Kč/MWh Podíl spotřeby % Říjen 21 3 694 8,50 Říjen 21 2 278 6,64 Listopad 21 4 736 8,86 Listopad 21 2 143 13,02 Prosinec 21 6 048 9,78 Prosinec 21 2 979 17,94 Leden 22 4 625 9,80 Leden 22 1 990 18,84 Únor 22 3 857 8,85 Únor 22 1 998 16,76 Březen 22 6 534 8,86 Březen 22 3 448 14,25 Duben 22 4 364 7,93 Duben 22 2 505 6,95 Květen 22 4 244 7,81 Květen 22 2 329 1,86 Červen 22 5 872 7,43 Červen 22 2 904 0,79 Červenec 22 7 912 7,12 Červenec 22 4 929 0,56 Srpen 22 12 015 7,49 Srpen 22 7 052 0,59 Září 22 14 725 7,57 Září 22 5 765 1,79 Průměr za 12 měsíců 5 319 100 Průměr za 12 měsíců 2 579 100

Tab. 1: Průměrné měsíční ceny elektřiny a plynu na spotovém trhu za posledních 12 měsíců s uvedením podílu spotřeby

(Zdroj dat: Operátor trhu)



Obr. 1: Vývoj cen elektřinu na spotovém trhu Operátora trhu v denním trhu (Zdroj dat: Operátor trhu) Obr. 1: Vývoj cen elektřinu na spotovém trhu Operátora trhu v denním trhu (Zdroj dat: Operátor trhu)