Aktuální informace o cenách energií a vývoj na trhu v týdnu od 13. 6.

Jaká je ceny elektřiny a plynu na burze nyní a jaký je výhled na příští roky? Přinášíme přehled cen elektřiny pro domácnosti a doporučení pro výběr dodavatele. Ukončení činnosti několika dodavatelů proběhlo překvapivě v tichosti. Co znamená úsporný tarif a na koho se bude vztahovat?

Vývoj cen na velkoobchodním trhu

Ceny kontraktů elektřiny na PXE pro příští rok od 13. 6. a po předchozím poklesu začaly stoupat aby cenový vrchol byl dosažen 16. 6.. Ceny elektřiny se pohybovaly mezi 222 a 242 EUR/MWh. Jedná se pouze ceny kontraktů s finančním vyrovnáním . Elektřinu na burze nenakupují obchodníci za účelem prodeje domácnostem.

Důležité je, jak to vidí účastníci trhu na další roky, na roky 2024 a 2025, zda počítají s růstem nebo poklesem cen. Na rok 2024 se prodávaly kontrakty za zhruba 172 Kč/MWh. Na rok 2025 byla cena kolem 150 EUR/MWh. Obchodníci v uplynulém týdnu nepředpokládali, že by další tři roky měla cena elektřiny na burze výrazně růst.



Obr. 1 Vývoj cen elektřiny u kontraktů na příští rok v EUR/MWh (Zdroj PXE) Obr. 1 Vývoj cen elektřiny u kontraktů na příští rok v EUR/MWh (Zdroj PXE)



Obr. 2 Vývoj cen plynu u kontraktů na příští rok v EUR/MWh (Zdroj PXE) Obr. 2 Vývoj cen plynu u kontraktů na příští rok v EUR/MWh (Zdroj PXE)

Podobný vývoj měly ceny elektřiny na spotovém trhu OTE uplynulý týden. Ceny byly ovlivněny zejména oznámením Gazpromu o snížení dodávek plynu plynovodem Nord Stream a také zprávami o odstávce jaderných elektráren ve Francii. Ceny elektřiny se pohybovaly mezi 154 a 254 EUR/MWh. Spotový trh je především určen pro dorovnání nákupu a spotřeby elektřiny dodavateli . Poslední dobou využívají ceny na spotovém trhu obchodníci k tvorbě cen pro zákazníky z řad domácností, aby nemuseli pořád měnit ceny.

Ceny kontraktů na dodávku plynu pro následující rok na PX po předchozím pozvolném a dlouhodobějším cenovém poklesu výrazně narostly .Vrchol byl dosažen 16. 6. se 109 EUR/MWh, potom ale následoval pokles. Ceny plynu na spotovém trhu OTE v předchozích týdnech stabilně klesaly a na začátku týdne klesly až k 70 EUR/MWh Cenovým vrcholem byl čtvrtek s cenou 138 EUR/MWh. Poté ceny plynu začaly pozvolna klesat.



Obr. 3 Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu v červnu 2022 (Zdroj OTE) Obr. 3 Vývoj cen elektřiny na spotovém trhu v červnu 2022 (Zdroj OTE)



Obr. 4 Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE) Obr. 4 Vývoj cen plynu na spotovém trhu OTE (Zdroj OTE)

Nové ceníky v Kalkulátoru

V době poklesu cen nebo v době cenové stability na burze se na trhu pro domácnosti s cenami nic moc neděje. Obchodníci v uplynulém týdnu zatím nereagovali na zvýšení cen elektřiny a plynu společností ČEZ z konce května a nevydávali nové, dražší ceníky a zdražovalo se pro stávající zákazníky. Dobrá cena z ohledem na vývoj velkoobchodních cen elektřiny a i s ohledem na situaci na trhu pro domácnosti je nyní pod 5 500 Kč/MWh bez DPH . Pro zákazníky, kteří chtějí nebo musí změnit dodavatele, je zde prakticky jen několik nabídek. Za zvážení stojí nabídky společností EP Energy Trading, Dobré energie, Centropol, PRE, eYello. Jsou to všechno silní, finančně stabilní dodavatelé. Dobrá energie je nyní součástí EP Energy Trading.

Relativně dobře s cenami elektřiny jsou na tom lidé, kteří nikdy neměnili dodavatele a mají stále stejný základní tarif dominantních dodavatelů (ČEZ, E.ON, PRE). Zcela jistě i tyto zákazníky čeká zvýšení cen, možná už začátkem podzimu. Odhaduji zvýšení ceny elektřiny 2 000–3 000 Kč/MWh na 5 až 6 tisíc za MWh bez DPH.

Dodavatelé mizí, ale nikdo nekrachuje

Při sběru dat pro aktualizaci dat Kalkulátoru cen energií TZB-info dříve stačilo procházet stránky dodavatelů s ceníky. Dnes již to nestačí, člověk si není jistý, zda ještě dodavatel existuje nebo již ne. Dodavatelé nekončí takovým způsobem jako Bohemia Energy, ale převádí zákazníky na jiné dodavatele. Pokud neprodá takový obchodník všechny zákazníky, pak nezmizí ze statistiky operátora trhu a my tuto informaci nezískáme.

Posledním takovým převodem bylo ukončení činnosti nechvalně známých obchodníků ze skupiny kolem podnikatele Tomáše Zabloudila Energie na doma a Moravské plynárenské na společnost Elgas.

Když se to zákazníkům stane, není potřeba se obávat, že by se ocitli bez energie nebo že by jim ještě více zdražili elektřinu nebo plyn. Nový dodavatel určitě zachová původní cenu ještě nějakou dobu. Zákazník nemůže ukončit smlouvu z důvodu krachu dodavatele a ani nemůže ukončit smlouvu z důvodu podstatné změny obchodní smlouvy, protože obchodník nebude měnit původní smlouvy mezi bývalým obchodníkem a zákazníkem.

Příspěvek domácnostem v úsporném tarifu by mohl být až 9 000 Kč

Prostřednictvím takzvaného úsporného tarifu na energie by mohly domácnosti, které topí plynem nebo elektřinou, dostat maximálně 9 000 Kč. Uvedla to v neděli večer Česká televize (ČT).

Ministr průmyslu Jozef Síkela řekl ČT, že u malých domácností s nízkou spotřebou to budou řádově tisíce korun, u velkých domácností s velkou spotřebou se bude částka v tisících blížit dvouciferné částce. Vláda tím chce částečně kompenzovat rychle rostoucí ceny energií.

Tarif se nebude vztahovat na chaty a chalupy, dobíjení elektromobilů, vytápění z tepláren ani firem. Pokud některá domácnost využívá více zdrojů, získá příspěvek dvakrát.