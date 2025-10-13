Bezpečné používání pracovních pojízdných plošin: nejčastější chyby, legislativa a doporučení pro praxi
Přehrát audio verzi
Bezpečné používání pracovních pojízdných plošin: nejčastější chyby, legislativa a doporučení pro praxi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Článek se zaměřuje na bezpečný provoz pracovních pojízdných plošin v souladu s aktuální legislativou a technickými normami. Upozorňuje na nejčastější chyby z praxe, povinnosti provozovatelů a obsluhy, požadavky na dokumentaci, revize a odbornou způsobilost. Zvláštní pozornost je věnována používání osobních ochranných prostředků proti pádu, pracovnímu systému plošin a legislativním povinnostem zaměstnavatelů dle zákona č. 250/2021 Sb., NV č. 193/2022 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a ČSN EN 280. Text přináší praktická doporučení, jak zajistit bezpečnost práce i právní jistotu provozovatelů.
1. Úvod
Pracovní pojízdné plošiny (MEWP – Mobile Elevating Work Platforms) jsou nepostradatelným pomocníkem pro práci ve výškách. Jejich používání však s sebou nese významná nebezpečí nejen pro osoby pracující v koši plošin, ale také pro osoby pohybující se blízkosti plošiny – např. pád osob z výšky, převržení plošiny, pád předmětů z koše na osoby v blízkosti plošiny, zásah elektrickým proudem nebo ohrožení třetích osob v okolí. Správný a bezpečný provoz plošin je podmíněn nejen odpovídajícím technickým stavem zařízení, ale také dodržováním legislativních požadavků, povinné dokumentace a odborné způsobilosti obsluhy.
Přesahuje-li výška zdvihu pracovní pojízdné plošiny s motorickým pohonem 1,5 m, jde o vyhrazené technické zařízení zdvihací a jeho provoz musí splňovat požadavky Zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 193/2022 Sb.
2. Nejčastější chyby z praxe
Analýza níže uvedených fotografií z halových i venkovních provozů ukazuje opakující se nedostatky:
Nepoužívání OOPP proti pádu
Pracovníci často pracují v koši plošiny bez bezpečnostního postroje a ukotvení ke kotevním bodům plošiny zádržným systémem. Dochází k porušení těchto předpisů:
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky dle § 3 odst. 2 pokud není možné zajistit ochranu kolektivními prostředky (zábradlím, kryty), musí být pracovník chráněn OOPP proti pádu.
- V koši plošiny sice existuje kolektivní ochrana (zábradlí), ale při riziku vyklonění těla mimo prostor koše, nárazu plošiny, nečekaném pohybu, najetí na překážku nebo přetočení je povinné použití postroje a prostředku proti pádu.
- ČSN EN 280 (Mobilní zdvihací pracovní plošiny – Konstrukce – Bezpečnost – Zkoušky) požaduje, aby plošina byla vybavena kotevním bodem pro uchycení OOPP proti pádu.
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 101 a § 102: zaměstnavatel je povinen předcházet rizikům a chránit zdraví zaměstnanců, což zahrnuje i vybavení a používání OOPP.
Nedostatečné vymezení pracovního prostoru
V řadě případů prostor pod plošinou není vůbec označen nebo je zajištěn jen improvizovaně (pár kuželů), přičemž v blízkosti se pohybují chodci či vozidla. Porušení: NV č. 378/2001 Sb., § 3 – zařízení nesmí ohrožovat osoby v okolí.
Provoz plošiny na nevhodném povrchu bez stabilizace
Plošiny jsou používány na trávě, chodníku a dalších nezpevněných površích bez podložek pod stabilizátory, což zvyšuje riziko převrácení. Důležitá je také znalost únosnosti podkladu pod plošinou. Porušení: ČSN EN 280 – požadavek na stabilitu plošiny při jakémkoliv manévru.
Práce s rizikem pádu předmětů z koše plošiny
Čištění fasády, práce s jakýmkoliv nářadím a vysokotlakým čističem bez jištění nářadí proti pádu ohrožuje osoby pod plošinou. Porušení: NV č. 362/2005 Sb., § 4 odst. 1.
Nedodržení bezpečné vzdálenosti od překážek a elektrických vedení
Při práci v těsné blízkosti budovy, fasády nebo konstrukcí hrozí sevření pracovníka konstrukcí plošiny. Porušení: ČSN EN 280 a Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 102.
3. Povinná dokumentace a revize
Provoz pojízdných pracovních plošin vyžaduje vedení povinné dokumentace:
- Průvodní dokumentace výrobce – návod k obsluze, technické podmínky výrobce
- Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) – dle NV č. 378/2001 Sb.
- Záznamy o školení obsluhy – § 103 Zákoníku práce, § 4 NV č. 378/2001 Sb., NV č. 193/2022 Sb.
- Protokoly o revizích a kontrolách – dle ČSN EN 280 a NV č. 193/2022 Sb. (plošiny jako vyhrazená zdvihací zařízení).
- Pracovní systém plošin – dle NV č. 193/2022 Sb.
4. Odborná způsobilost obsluhy
Obsluha plošiny smí být prováděna pouze zaškolenou obsluhou, oprávněnou k provozu pracovní plošiny, tj.:
- proškolená dle NV č. 193/2022 Sb., ČSN ISO 18878_Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy a návodu výrobce plošiny,
- zdravotně způsobilá,
- prokazatelně seznámená s riziky a místními předpisy.
5. Používání OOPP – kdy je povinné?
Při práci v koši plošiny: vždy, pokud hrozí pád osoby mimo ochranné zábradlí. Povinný je bezpečnostní postroj s tlumičem pádu a krátkým spojovacím prostředkem upevněným k určenému kotevnímu bodu v plošině.
Při práci nad volným prostorem nebo komunikací: nutno zajistit nejen pracovníka, ale i prostor pod plošinou proti pádu předmětů.
|Situace
|Použití OOPP proti pádu
|Poznámka / Legislativní základ
|Koš plošiny má kotevní bod a hrozí riziko pádu mimo zábradlí (vyklonění, náraz, práce nad volným prostorem)
|ANO (povinné)
|NV č. 362/2005 Sb., § 3 odst. 2 + ČSN EN 280 – kotevní body jsou určeny pro připojení postroje.
|Koš plošiny má kotevní bod, ale práce probíhá jen uvnitř koše bez rizika vyklonění
|ANO (doporučené)
|Postroj zvyšuje bezpečnost při nárazu či nečekaném pohybu plošiny.
|Koš plošiny nemá kotevní bod (výrobce neuvedl možnost použití OOPP)
|NE
|V souladu s návodem výrobce. Použití OOPP by mohlo zvýšit riziko (např. při převržení).
|Používání žebříku, schůdků nebo jiného prostředku uvnitř koše
|Žebříky a schůdky je zakázáno v koši plošiny použít
|Nesprávný způsob práce – NV č. 378/2001 Sb. a v MPBP se musí zakázat.
|Práce nad volným prostorem, komunikací, kde hrozí pád nářadí nebo materiálu
|ANO (OOPP + jištění nářadí)
|NV č. 362/2005 Sb., § 4 odst. 1 – nutné zabezpečit osoby a předměty proti pádu.
|Venkovní práce za větru, deště nebo jiných nepříznivých podmínek
|ANO (OOPP doporučené)
|Takové práce je doporučeno neprovádět. Zvýšené riziko uklouznutí, nárazů a nestability.
|Plošina ve vnitřních prostorách (hala) bez rizika vyklonění
|NE (není povinné)
|Pokud koš má zábradlí a nehrozí vyklonění, postačí kolektivní ochrana.
6. Legislativní rámec
Používání plošin upravuje:
- Zákon č. 250/2021 Sb. – o bezpečnosti VTZ.
- NV č. 193/2022 Sb. – vyhrazená zdvihací zařízení.
- NV č. 378/2001 Sb. – bezpečný provoz strojů.
- NV č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách.
- Zákoník práce č. 262/2006 Sb. – § 101–103, povinnosti zaměstnavatele.
- ČSN EN 280 – technické požadavky na pojízdné zdvihací plošiny.
- Norma ČSN EN 361 (zachycovací postroje), norma: ČSN EN 354 (spojovací prostředky) a ČSN EN 355 (tlumiče pádu)
- ČSN ISO 18893_Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
- ČSN ISO 18878_Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Školení obsluhy
7. Doporučení pro praxi
- Vždy používat OOPP proti pádu a zajistit ukotvení v koši plošiny
- Prostor pod plošinou vymezit pevnými zábranami (nejen kužely)
- Provádět pravidelné kontroly, revize a údržbu plošin dle ČSN EN 280 a NV č. 193/2022 Sb.
- Školit obsluhu nejen na práci s plošinou, ale i na konkrétní rizika provozu
- Dodržovat místní provozní bezpečnostní předpisy a aktualizovat je
- Zpracovat a aktualizovat pracovní systém plošin
8. Pokud plošina není výrobcem vybavena kotevním bodem:
Plošinu nelze bezpečně používat v režimu, kdy hrozí riziko pádu mimo koš (vyklonění, práce nad volným prostorem, riziko převržení).
Provozovatel je povinen zajistit náhradní opatření:
- Použít plošinu, která kotevní bod má (většina moderních MEWP je vybavena).
- Vést práci tak, aby riziko pádu mimo zábradlí bylo vyloučeno – např. zákaz vyklánění, zákaz používání žebříků, schůdků a jiných „podnoží“ uvnitř koše.
- Pokud zařízení není konstruováno na použití OOPP (což musí být uvedeno v návodu výrobce), OOPP se nepoužívají, protože by paradoxně mohly zvýšit riziko (např. při převržení by pracovník zůstal „uvězněn“).
9. Závěr
Používání pojízdných pracovních plošin je bezpečné jen za podmínek, že jsou kombinovány správným technickým stavem, odbornou způsobilostí obsluhy a důsledným dodržováním legislativních požadavků. Nedbalost v těchto oblastech vede k vážným úrazům i právní odpovědnosti zaměstnavatelů.
👉 Doporučení: Proveďte audit používání pracovních plošin na vašem pracovišti, zkontrolujte dokumentaci, školení obsluh a dostupnost OOPP. Jen tak lze zajistit skutečně bezpečný provoz.
Obrázky zdroj: www.efameco.cz
Článek „Bezpečné používání pracovních pojízdných plošin: nejčastější chyby, legislativa a doporučení pro praxi“ je velmi přínosným a prakticky zaměřeným materiálem. Autor systematicky popisuje nejen legislativní rámec a povinnosti vyplývající ze zákonů a norem, ale zároveň upozorňuje na nejčastější chyby z praxe – od nepoužívání OOPP přes nedostatečné vymezení pracovního prostoru až po práci na nevhodném povrchu. Velkým přínosem je přehledná část o povinné dokumentaci a odborné způsobilosti obsluhy, stejně jako tabulkové shrnutí situací, kdy je použití osobních ochranných prostředků proti pádu povinné, doporučené či zakázané. Článek je vhodný nejen pro zaměstnavatele a provozovatele plošin, ale také pro techniky BOZP či facility manažery, kteří potřebují mít jasný a ucelený přehled o správném a bezpečném používání těchto zařízení.
The article focuses on the safe operation of Mobile Elevating Work Platforms (MEWPs) in compliance with current Czech legislation and technical standards. It highlights common mistakes observed in practice, the responsibilities of operators and employers, requirements for documentation, inspections, and operator training. Special attention is given to the use of personal fall protection equipment, the platform work system, and legal obligations under Act No. 250/2021 Coll., Government Decree No. 193/2022 Coll., Government Decree No. 362/2005 Coll., and EN 280. The text provides practical recommendations to ensure workplace safety and legal compliance for MEWP operators.