TZB-info / Facility management / BIM - Informační model budovy / Jedinečná renovace s akcentem na detail a flexibilitu: památkově chráněná budova VIA UNA v Praze

Jedinečná renovace s akcentem na detail a flexibilitu: památkově chráněná budova VIA UNA v Praze

Unikátní historie a současně nejmodernější technologické standardy, to je VIA UNA ve zkratce. Ikonická budova na dvou z nejexponovanějších pražských ulic Na Příkopě a Celetné, která je zároveň významnou trasou pro turisty směřující na Staroměstské náměstí, dnes nabízí výjimečné stylové kanceláře a maloobchodní prostory.

Již při vstupu vás obklopí prvorepubliková noblesa, která se snoubí se soudobým designem. Zároveň nelze minout s citem vybrané dobové exkluzivní materiály doplněné moderními technologiemi v oblasti TZB. Ty se starají o maximální možné pohodlí nájemníků v této památkově chráněné budově. Citlivá rekonstrukce budovy VIA UNA v těsné blízkosti historické dominanty Prašné brány proběhla pod taktovkou developera S+B Gruppe AG, architektonického studia Marani Architects a projekční kanceláře DELTA Group ČR. Této trojici se podařilo navrátit unikátní historické památce v samotném srdci Prahy opět lesk, kterým se budova pyšnila v dobách své největší slávy.

„Naším hlavním úkolem byl takzvaný investorský monitoring pro majitele budovy, společnost Commerz Real,“ řekl na úvod Martin Vašíček, projektový manager DELTA Group ČR. „V České republice se jedná o poměrně nezvyklou činnost, o kterou nás žádají zahraniční investoři neznalí českého prostředí procesu přípravy a plánování projektů včetně samotné realizace. DELTA v podstatě často plnila roli investora nebo byla jeho pravou rukou a odborným konzultantem, a to zejména v oblasti koordinace rekonstrukce této historické budovy.“ (Obdobnou funkci DELTA Group ČR vykonávala pro rekonstrukci památkově chráněného hotelu Andaz, bývalý Cukrovarnický palác v Praze.)

„Monitoring zahrnoval pravidelnou kontrolu časového harmonogramu průběhu výstavby, fyzické předávání jednotlivých fází, stav a obsah reportingu. Mezi zajímavé momenty patřil při obnově této historické dominanty například proces vzorkování materiálů, které měly absolutně souznít se zvolenými materiály z 20. let.“

Vysoká kvalita materiálů podtrhávající význam budovy

Ve 20. letech 20. století se totiž vedení České eskomptní banky, nejstaršího pražského peněžního ústavu, rozhodlo vybudovat právě zde své nové sídlo. Proto z hlediska materiálového řešení byly pro bankovní dům zvoleny vysoce kvalitní materiály, které podtrhávají význam budovy i mimořádnost lokality. Fasáda je zcela obložena travertinem. Pro stěny vstupního vestibulu byl rovněž použit travertin, který je kombinován s mramorovými stupni u levého reprezentativního dvouramenného schodiště i pravého tříramenného, které obtáčí výtahovou šachtu. V interiéru byl kombinován bílý mramor z Laasu, jarošovský mramor, dnes již nedostupný červený slivenecký a leštěný slezský mramor. Harmonickou souhru materiálů doplnilo příjemně mosazné zábradlí.

Prvorepubliková noblesa na šesti podlažích s trojúhelníkovým půdorysem

Šest podlaží budovy VIA UNA je vyhrazeno pro špičkové kancelářské plochy a administrativní zázemí společnosti. Půdorys budovy je ve tvaru trojúhelníku se zaobleným průčelím, jež zevnitř příjemně prosvětluje přirozeným denním světlem vnitřní atrium. Díky vysokým oknům, ale i venkovním terasám po obvodu budovy, mohou nájemníci obdivovat impozantní výhledy na siluetu Prašné brány, ruch ulice Celetná a Na Příkopě a při dobré viditelnosti prosvítá také panorama Pražského hradu.

Flexibilita, charisma a výjimečná lokalita

Během modernizace budovy byl kladen velký důraz na vytvoření flexibilních pracovních prostor, které se mohou přizpůsobit měnícím se potřebám. Z tohoto důvodu byly vybudovány dva nové vchody z ulice Na Příkopě i Celetná. Bezbariérovost objektu umožňuje prosklený panoramatický výtah s okouzlujícím výhledem na dominanty Starého Města. Obchodní plochy jsou umístěny v přízemí a v podzemních podlažích. Šest nadzemních podlaží pak poskytuje moderní kancelářské prostory. Budoucí kanceláře a retailové plochy mají celkově v rámci běžného provozu k dispozici 9 vstupů a 11 výtahů.

Prvky udržitelnosti v rámci možností památkově chráněné budovy

Pokud jde o možnosti využít obnovitelné zdroje a snížit energetickou náročnost budovy, bylo v rámci pravidel památkové péče učiněno maximum. Z hlediska flexibility využití budovy byl rovněž kladen důraz na maximální univerzálnost stavby v budoucnu. Přízemí a prostory z ulice lze snadno v budoucnu využít jako špičkovou restauraci, denní klub s barem, kavárnu či prostory využitelné v oblasti kultury.

Využití místního, dostupného materiálu (jarošovský mramor, slezský mramor) je také dokladem toho, že tým při rekonstrukci budovy zvolil přístup šetrný k životnímu prostředí a zohlednil následky uhlíkové stopy, které vznikají při převozu hmot a materiálu.

Výjimečná spolupráce je vždy zárukou výjimečné kvality

Erik Štefanovič, jednatel DELTA Group ČR, na závěr projektu dodává: „Díky poctivému přístupu společnosti S+B Gruppe, která k renovaci přistupovala jako k vlastní budově, je kvalita provedení naprosto výjimečná, a naše spolupráce proto byla vzájemně obohacující a velmi efektivní. Směřovali jsme ke stejnému výsledku. Společně jsme vždy hledali řešení a celý proces vedli ke kvalitnímu a citlivému provedení rekonstrukce. Tato budova si díky své výjimečné lokalitě a zajímavé historii renovaci rozhodně zasloužila. Věřím, že jsme společně dokázali této prvorepublikové památce znovu vdechnout život a obnovit lesk a ztracenou noblesu.

Velkou radost mám zejména z faktu, že i přes řadu náročných výzev, s nimiž se v době rekonstrukce potýkal celý svět, nedošlo k žádnému výkyvu a časový harmonogram samotné realizace rekonstrukce stanovený na dva roky se podařilo dodržet.“

Také Markus Weber, technický ředitel české pobočky společnosti S+B Gruppe, tento projekt oceňuje: „Díky citlivé obnově a modernizaci se objekt proměnil v prvotřídní kancelářskou a obchodní budovu, kde se pojí to nejlepší ze dvou světů: komplexní technické nároky kladené na moderní obchodní a administrativní prostory, i skutečně noblesní atmosféra historické Prahy.“

Mnohá mezinárodní ocenění

Výjimečnou kvalitu projektu potvrdila během krátké doby od jeho dokončení řada mezinárodních ocenění, mezi která patří například European Property Awards Architecture 2022–5 Star v kategorii Best Mixed Use Architecture, International Property Award 2022 v kategorii Best International Mixed Use Architecture nebo stříbrná medaile v soutěži Best of Realty 2022 v kategorii Office.

VIA UNA, Na Příkopě 969/33, Praha 1

Investor: Commerz Real Investmentgesellschaft GmbH

Developer a generální dodavatel: S+B Gruppe AG

Monitoring a controlling projektu: DELTA Group ČR

Architektura: Marani Architects

Celková plocha: 23 800 m2

Kancelářské prostory: 9 535 m2

Maloobchodní prostory: 4 997 m2

Funkce: kancelářské prostory a retail (9 vstupů, 11 výtahů)

Realizace: 2020–2022

Zajímavě historii této budovy popsala ve svém reportážním článku šéfredaktorka Ing. arch. Jolana Říhová z redakce ASB zde.

Informačně přínosné může být také krátké video z interiéru budovy: ODKAZ NA VIDEO o projektu Projekt je momentálně ve fázi pronájmu, detailní informace doporučujeme na info-stránce: www.via-una.com

Zdroj foto: DELTA Group ČR/ Delta Projektconsult

Zdroj vizualizací: S+B Gruppe AG, Marani Architects