BIM – Wavin knihovny pro program Revit s novinkou AS+

Wavin knihovny pro program Revit se vyznačují vysokou úrovní detailu a věrohodnosti celé výsledné instalace. Knihovny mají mnoho užitečných funkcí, které jsou specifické vždy pro daný typ systému, který se v projektu vyskytuje. Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování. Obrovskou výhodou knihoven Wavin je fakt, že věrohodně kopírují produktový sortiment výrobce ve všech jeho detailech.

V nedávné době byla na český trh uvedena produktová novinka – nový systém odhlučněné vnitřní kanalizace Wavin AS+. Jedná se o moderní, ucelený a technicky unikátní systém charakteristický svými typickými vlastnostmi, jako je např. vysoká hodnota útlumu hluku, přímá kompatibilita s ostatními kanalizačními systémy bez nutnosti použití speciálních přechodových kusů, rozsáhlá průměrová řada, široká škála různých tvarovek, atd.

V rámci podpory projektantů, kteří v praxi používají BIM metodiku projektování, je i pro systém AS+ připravena rodina knihovních prvků určená pro práci v programu Revit. Stejně jak je tomu u ostatních Wavin produktů určených pro vnitřní rozvody ZTI instalací, tak i v případě systému AS+ obsahuje daná knihovna detailní a ucelené produktové portfolio kanalizačního systému (kolena, redukce, 45° i 90° odbočky, speciální rohové či paralelní odbočky, čistící kusy, kompenzační hrdla, přesuvky, spojky, atd). Za zmínku stojí i fakt, že do této knihovny se podařilo zakomponovat veškeré zkušenosti a připomínky získané při tvorbě ostatních knihoven v minulosti. Knihovna systému Wavin AS+ se tak vyznačuje vysokou úrovní technické dokonalosti a spolehlivosti.

Postup práce s knihovnou systému AS+ pro program Revit