Fasády i okna budovy Churchill Square čistí drony, šetří peníze i životní prostředí

Mytí fasád a oken vstupuje do nové éry: Drony nahrazují závěsné konstrukce a chemikálie. Inovativní metoda slibuje snížení nákladů téměř na polovinu, zvýšení bezpečnosti a minimalizaci dopadu na životní prostředí. První vlaštovky se objevují i v České republice, a to i v památkových zónách, kde se drony pustily do čištění komerčních budov Českomoravské Nemovitostní (ČMN), Churchill Square a Mezi Vodami.

Jak funguje mytí fasád drony?

Drony využívají trysky s demineralizovanou vodou ohřátou na 70 °C, což eliminuje potřebu agresivních chemikálií. Tento šetrný přístup chrání životní prostředí i samotné fasády, například v památkových zónách, kde by chemikálie mohly poškodit historické omítky.

„Neustále hledáme nové cesty, jak naše služby posouvat dopředu,“ říká Petra Vondrová, Senior Property Manager budovy Churchill. „Když jsme slyšeli o možnosti mytí fasád pomocí dronů, chtěli jsme to vyzkoušet. Budova Churchill se svou větší rozlohou byla ideálním místem pro testování této technologie ve větším měřítku. Musím říct, že nás výsledky mile překvapily – nájemci byli spokojení a kolemjdoucí se zastavovali, aby sledovali, jak drony pracují.“

Hlavní výhody nové technologie

Úspora nákladů

Mytí fasád drony přináší výraznou finanční úsporu. Díky menšímu počtu pracovníků a rychlejšímu procesu je tato metoda efektivnější než tradiční postupy.

„Na začátku jsme měli trochu obavy, ale když jsme viděli první výsledky, bylo jasno. Je to nejen rychlejší, ale i levnější. Navíc nám to umožňuje investovat do dalších inovací,“ dodává Dita Lawn, Senior Property Manager budovy Mezi Vodami. Zvýšená bezpečnost

Dalším klíčovým argumentem pro využití dronů je zvýšená bezpečnost. Tradiční mytí fasád pomocí slaňování s sebou nese riziko úrazů při práci ve výškách. Obsluhu dronu zajišťuje tým dvou lidí – pilot a bezpečnostní technik. I zde je tedy patrná finanční úspora na lidských zdrojích. Šetrnost k životnímu prostředí

Památkové zóny často představují výzvu pro mytí fasád – nejen kvůli špatným podmínkám pro mytí fasád na závěsné konstrukci, ale také kvůli vysokým nárokům na šetrnou péči o historické budovy. Agresivní chemikálie mohou poškodit často pouze vápennou omítku nebo hlubší vrstvy fasády, které mohou degradovat a narušit celistvost budov. Zvlášť v historických částech měst, kde je třeba dbát na citlivý přístup, drony excelují.

Budoucnost je v dronech?

Pozitivní zkušenosti s mytím drony vedly k rozšíření této metody i na další budovy.

„Ohlas na pilotní mytí byl tak pozitivní, že to plánujeme využít v budoucnu na dalších nemovitostech ČMN. Testování se zúčastnila i firma CBRE, která nyní tuto technologii nasazuje na některých svých budovách,“ uzavírá Vondrová.

Mytí fasád pomocí dronů zatím není běžným standardem, ale díky firmám jako ČMN, které tuto metodu adoptují, se stává stále populárnější volbou. Ekologický přístup, nižší náklady a zvýšená bezpečnost jsou benefity, které mohou změnit způsob, jakým se o budovy staráme.