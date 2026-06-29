Architektura dokonalého komfortu: Proč programovatelné jednotky domácí automatizace naráží v energetice na své limity
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Architektura dokonalého komfortu: Proč programovatelné jednotky domácí automatizace naráží v energetice na své limity
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Moderní rodinný dům se v posledních letech proměnil ve složitou energetickou soustavu. Fotovoltaika na střeše, baterie v technické místnosti, tepelné čerpadlo, ohřev teplé užitkové vody (TUV), akumulační nádrže, wallbox a chytré zónové vytápění. Zákazníci dnes pro tyto novostavby logicky požadují jeden propojený systém s jedinou aplikací. Odpovědí trhu je bohužel často snaha „slepit“ tyto nezávislé technologie dohromady pomocí dodatečných programovatelných jednotek a externích systémů domácí automatizace.
Z inženýrského hlediska se však ukazuje, že tato cesta je slepou uličkou. Stačí se podívat na obrovský objem a složitost programátorské dokumentace těchto univerzálních řešení – každý dům se stává unikátním vývojářským projektem vyžadujícím složité nastavování, mapování registrů a neustálé přizpůsobování na míru. Není to standardizované řešení, ale spíše křehký a nákladný experiment.
Iluze dokonalého řízení přes systémy třetích stran
Univerzální „smart home“ systémy jsou fantastickými nástroji pro řízení stínění, osvětlení nebo zabezpečení. Pokud je ale nasadíme jako nadřazený mozek pro energetiku domu, narážíme na fundamentální problém: chybějící nativní komunikaci s hlubokou logikou samotných energetických zařízení.
I při využití moderních komunikačních rozhraní nedokážou tyto externí systémy plně proniknout do hluboké vnitřní logiky samotných zařízení. Komunikace mezi mozkem třetí strany a střídačem či tepelným čerpadlem vždy naráží na limity překladu dat a nevyhnutelnou časovou odezvu (latenci). Chybí jim ten absolutní, nativní přístup v reálném čase, který by umožnil s okamžitou přesností a plynule škálovat výkon celého systému jako jednoho provázaného celku. Výsledkem je regulace, která sice na oko funguje, ale omezuje systém v dosažení maximální efektivity a výrazně opotřebovává komponenty neustálým zbytečným cyklováním.
Nemluvě o servisu: Každá taková instalace s externím řídicím systémem je do jisté míry unikátní prototyp naprogramovaný na míru konkrétním technikem. Jakákoliv aktualizace firmwaru střídače může tento křehký komunikační most zbořit. Když pak nastane problém, zákazník se stává obětí přehazování horkého bramboru – topenář tvrdí, že čerpadlo je v pořádku, elektrikář odkazuje na funkční FVE a programátor chytré domácnosti nebere telefon.
Nativní ekosystém NORD HT: Nový standard pro novostavby
Řešením není přidávat další vrstvu softwaru, ale použít komponenty, které jsou od základu navrženy tak, aby fungovaly jako jeden organismus. Přesně tuto architekturu přináší systém NORD HT.
Srdcem domácnosti je centrální jednotka EcoControl. Ta není dodatečně „naroubována“ na cizí zařízení, ale tvoří nativní součást celého dodávaného portfolia. Systém přesně ví, kolik elektrické energie právě vyrábí FVE a jaká kapacita zbývá v bateriích. Pokud analytický modul EcoSmart detekuje na spotovém trhu propad cen, systém si sám propočítá, zda se mu vyplatí velmi levnou elektřinu nakoupit ihned ze sítě (pro provoz tepelného čerpadla a naakumulování tepla do zásobníků), nebo chod odložit a využít predikovanou zítřejší solární výrobu z vlastní střechy.
Tato plynulá komunikace pokračuje až do samotné distribuce tepla. Místo složitého propojování cizích termohlavic využívá NORD vlastní bezdrátové či kabelové termostaty EcoTherm a podlahové moduly EcoFloor.
Pokud si dětský pokoj řekne o vyšší teplotu, EcoControl o tom ví s předstihem a dokáže tento požadavek vykrýt z naakumulovaných přebytků z akumulační nádrže dříve, než by musel vůbec sepnout kompresor tepelného čerpadla.
1 aplikace pro uživatele, 1 platforma pro instalační firmy
Zatímco zákazník získává maximální komfort a přehled prostřednictvím jediné aplikace EcoCloud (jejíž infrastruktura běží na maximálně zabezpečených serverech Amazon AWS). Uživatel v reálném čase nevidí pouze prostou výrobu a spotřebu. Má okamžitý přístup k detailním grafům, vidí stavy nabití baterií, hodnoty teplot v jednotlivých topných zónách, úroveň nahřátí TUV, stav nabíjení elektromobilu i aktuální cenový vývoj na spotovém trhu.
Pro realizační B2B partnery pak tento přístup znamená absolutní revoluci v servisu a úspoře času. Instalační a servisní firmy mají k dispozici partnerský portál NORD Service Center. Nejedná se jen o vzdálený dohled. Platforma funguje jako komplexní digitální archiv a centrum technické podpory. Instalační firmy získávají dokonalý přehled o všech svých instalacích a registrovaných periodických prohlídkách. Integrován je profesionální NORD Konfigurátor systémů pro bleskový návrh a výpočet materiálu do 5 minut, přesné dimenzační programy podle tepelné ztráty i kalkulačka hlukových limitů. Technik má po ruce kompletní digitální knihovnu se všemi aktuálními manuály, datovými listy i návody lokalizovanými do 5 světových jazyků. V případě anomálie lze provádět hloubkovou diagnostiku na dálku a zkrátit servisní zásah na absolutní minimum.
Budoucnost domovní energetiky už dávno nepatří chaotickým sestavám izolovaných zařízení od deseti různých výrobců, které se instalační firmy snaží složitě propojit a řídit nadřazené systémy třetích stran. Standardem se stávají inteligentní, nativně propojené energetické celky s inženýrsky přesným řídícím přístupem. Zákazník požaduje spolehlivost, montážní firma zase rychlou instalaci a bezproblémový servis bez přehazování odpovědnosti. S uceleným systémem NORD HT získávají obě strany přesně to, co potřebují – jeden stoprocentně funkční technologický celek s plnou garancí od jednoho výrobce.
Evropský výrobce technologií pro vytápění, FVE a smart řízení. Integrovaný systém pro energeticky inteligentní domov.