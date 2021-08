Kanceláře budou vypadat už úplně jinak

Část z nových kanceláří má zaměstnancům zajišťovat dostatek prostoru pro práci, druhý typ je určený pro odpočinek a setkávání se s ostatními.

Koronavirus změnil kancelářský trh pro dvě třetiny firem jednou provždy

„Některé z firem své zaměstnance do kanceláří už nikdy nechtějí vrátit. Za poslední rok totiž zjistily, že mohou stejně efektivně, a především s nižšími náklady, fungovat i na home office,“ vysvětluje Jiříh Kejval ze společnosti Ahrend (dříve známou jako Techo) v článku v časopisu Forbes posun v odvětví, v němž se pohybuje už celých 30 let.

Za logický krok, který plánuje až polovina klientů, považuje obměnu původních kancelářských prostor. Týká se firem, které se do svých kancelářských prostor sice vrátí, ale ty budou vypadat už úplně jinak.

Nové a vylepšené prostory budou uzpůsobené nejnovějším kancelářským trendům vyplývajícím i z pandemické situace

Řeč je konkrétně o větších otevřených prostorech, zároveň ale oddělených. Část z nich má zaměstnancům zajišťovat dostatek prostoru pro práci, druhý typ je určený pro odpočinek a setkávání se s ostatními. V obou případech ale bude prostředí čím dál méně formální.

„Obavy z přenosu jakýchkoli virů ve společnosti už zůstanou, proto bude tendence zajistit mezi lidmi více prostoru. Kanceláře budou připomínat jakýsi obývák,“ předpovídá nejnovější trendy obchodní ředitel a člen představenstva Petr Hampl a pokračuje: „Už to nebudou malé místnosti, kde jsou lidé vyskládaní v řadách těsně vedle sebe, ale naopak se budou měnit v otevřené prostory, kde bude i mnohem větší porce neformálního sezení.“

„Třetí typ firem menšího a lokálnějšího charakteru se vrátí se do svých kanceláří ve stejném rozložení jako předtím a budou pokračovat, jako by se nic nestalo,“ navazuje Kejval. Z nejnovějších požadavků klientů také vyplývá čím dál větší posun k otevřeným pracovním prostorům, tzv. coworkingům. Ty vycházejí z uvolněného kavárenského prostředí, které je nabité tvořivostí.

Celý článek Věří v budoucnost kanceláří na webu Forbes