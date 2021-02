TZB-info / Facility management / Budoucnost práce? Hybridní model s důrazem na zaměstnance

Budoucnost práce? Hybridní model s důrazem na zaměstnance

Společnosti dnes hledají způsoby, jak zatraktivnit kancelářské prostory a dát zaměstnancům důvod k návratu na pracoviště. Mezi předpokládané trendy patří přeměna tradičních kanceláří v centrální prostory sloužící k interakci, spolupráci, inovacím a vzdělávání zaměstnanců.

Rozmach hybridních pracovních ekosystémů

Hybridní pracovní ekosystémy nejsou jen nouzovým řešením na dobu pandemie. Dochází k zásadnímu posunu směrem k modelu, jehož středobodem jsou zaměstnanci, a znovu sílící důraz na faktory důležité pro zaměstnance, jako jsou např. kvalita života a osobní spokojenost.

„Pracoviště získávají nový účel, přičemž zaměstnavatelé musí posoudit, co tento vývoj znamená pro jejich obchodní model. Musíme společně budovat více propojené a udržitelné pracoviště, které odpovídá očekáváním zaměstnanců,“ říká Barbora Maštalířová, senior konzultantka v JLL.

Kanceláře zůstávají místy pro spolupráci a centry inovací

Navzdory rozmachu hybridních pracovních ekosystémů kanceláře zůstávají místy pro spolupráci a centry inovací. Zaměstnanci nadále cítí silné pouto ke své kanceláři. Z výzkumu provedeného společností JLL vyplývá, že 70 % zaměstnanců kanceláře považuje za místo, které silně napomáhá týmovému duchu a kreativní spolupráci. Výsledky výzkumu dále poukazují na to, že zaměstnanci pracující z domova budou ve své kanceláři přítomni pravděpodobně dva dny v týdnu a že 74 % kancelářských pracovníků by uvítalo čtyřdenní pracovní týden.

Kancelář se musí stát inspirativním a spolupráci podporujícím prostorem, jehož středobodem nebudou jako doposud řady pracovních stolů. V této souvislosti se očekává výrazný posun v modelech flexibilních prostorů, přičemž vlastníci nemovitostí budou takové prostory vytvářet sami nebo ve spolupráci s jejich provozovateli.

„Společnosti dnes stojí před otázkou, jak hybridní model správně nastavit. Dobře víme, že zaměstnanci chtějí mít možnost pracovat z domova i z kanceláře,“ uvedla Maštalířová. „Tato situace bude vyžadovat investice do centrálního prostoru, který u nás označujeme pojmem ‚hub‘ a který bude fungovat jako prostředí přispívající k vyšší pracovní výkonnosti. Začínáme pozorovat, že v reakci na nové způsoby práce dochází k posunu jak v obchodních modelech, tak v rozhodování o realitách.“

Zdraví a blaho zaměstnanců jako nový cíl masivních investic

Tím, co tu po pandemii zůstane možná nejdéle, je větší důraz na lidské zdraví a spokojenost. Zdraví a blaho zaměstnanců, což je oblast zahrnující také bezpečné a zdravé pracovní prostředí, jsou pro úspěch organizace naprosto rozhodující. Rok 2021 představuje začátek rozvoje nových stylů řízení, ve kterých budou prvořadou roli hrát inovace a inspirativní firemní kultura.

Pandemie představuje lidský problém

„Pandemie představuje lidský problém, a tak není překvapivé, že stále větší pozornost věnujeme tomu, jak pracoviště mohou přispívat ke zdraví a blahu zaměstnanců,“ podotýká Mara Cummings, Senior Vice President, Global Real Estate Planning & Development ve společnosti Discovery Inc. „Je důležité další kroky provádět uvážlivě, tj. nejprve získat všechna relevantní data a poté realizovat postupné malé změny zohledňující další vývoj pandemie. Zkušenosti zaměstnanců jsou různé, a proto jim společnosti musí naslouchat a zvolit řešení přesně odpovídající jejich potřebám.“ Pandemie zásadně ovlivnila také tradiční priority v profesním životě. Například 72 % zaměstnanců nyní rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem považuje za důležitější věc než atraktivní mzdu (69 %). To znamená, zaměstnavatelé se budou muset na potřeby a preference zaměstnanců začít dívat z jiné perspektivy. Společnosti musí rozvíjet řešení, která jsou zaměřená na zaměstnance a nabízejí volbu a flexibilitu umožňující optimalizovat spokojenost a pracovní výkon zaměstnanců.

Pozn.: Poznatkům obsaženým ve zprávě JLL pojmenovaná Reimagine: the new future of work to shape a better world (Nové koncepty: budoucnost práce pro lepší svět) se věnovalo virtuální setkání konané minulý týden za účasti zástupců společnosti JLL a odborníků z banky Barclays, televizní společnosti Discovery Inc a mobilního operátora Vodafone. Účastníci setkání diskutovali mimo jiné o tom, jak se díky mobilitě zaměstnanců a digitálním technologiím změní způsoby práce do roku 2025, a o nutných předpokladech pro návrat zaměstnanců do kanceláří v letošním a následujících letech.