Téměř miliarda na energetické úspory veřejných budov a provozů v uhelných regionech
Dotace pro úspornější budovy i technologie
MŽP nabídne v nových výzvách z Operačního programu Spravedlivá transformace 950 milionů Kč na úspory energií ve veřejných budovách. V Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji získají prostředky na jejich komplexní zateplení, výměnu zdroje vytápění, modernizaci vnitřního osvětlení nebo FV.
Podpora míří cíleně do uhelných regionů a pomůže také se snížením spotřeby energeticky náročných gastro provozů a prádelen ve školách, sociálních zařízeních či zdravotnických institucích.
Stav spotřeby energeticky náročných veřejných budov v uhelných regionech je dlouhodobě nepříznivý
Vzhledem k historickému průmyslovému zaměření těchto oblastí je mnoho veřejných budov stále energeticky neefektivních. Miliardová investice z Operačního programu Spravedlivá transformace tak představuje významnou příležitost pro samosprávy a další majitele veřejných budov provést komplexní renovaci a zmodernizovat budovy i související technologická zařízení.
Nejvíce prostředků, celkem 600 milionů korun, směřuje do Ústeckého kraje, 200 milionů pak do Moravskoslezského a 150 milionů do Karlovarského kraje, který je svou rozlohou nejmenší.
„V nově vyhlášených výzvách klademe důraz na to, aby rekonstrukce veřejných budov byly komplexní a nezaměřovaly se jen na úspory energií. Chceme, aby zároveň podpořily využití energie z obnovitelných zdrojů, zlepšily kvalitu vnitřního prostředí a pomohly budovám lépe se přizpůsobit na změnu klimatu. Umožníme tak školám, nemocnicím, úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na zateplení budov a modernizaci vytápění, ale také na řešení vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaických či termických solárních systémů, nebo třeba zachytávání, úpravu a rozvod srážkových či šedých vod. Proto jsme na renovace veřejných budov připravili celkem 625 milionů korun,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Celkem 625 milionů korun je vyhrazeno na:
- energetické úspory škol, nemocnic, sportovních a kulturních zařízení, úřadů, hasičských zbrojnic, domů s pečovatelskou službou a dalších budov sloužících veřejnosti.
- Dotace jsou určeny obcím, krajům, státním příspěvkovým organizacím, vysokým školám a dalším veřejným institucím.
- Peníze mohou využít na zateplení fasády, výměnu oken, instalaci fotovoltaiky, rekuperaci tepla či výměnu zdroje vytápění. Významné úspory mohou přinést i moderní systémy rekuperace tepla z odpadní vody, které dokážou vrátit zpět až 80 % energie z teplé vody. Díky nim lze výrazně snížit náklady na ohřev, aniž by se omezil komfort uživatelů.
- Ve vnitřních prostorách pak lze modernizovat osvětlení, zlepšit akustiku, lépe regulovat větrání či zabránit letnímu přehřívání pomocí stínicích prvků.
- V neposlední řadě je možné z dotace financovat i zavedení systému energetického managementu.
Míra dotace se vypočítá z tzv. jednotkových nákladů, jejichž výše bude záviset na rozsahu renovace budovy. Zjednodušeně řečeno, čím vyšší bude výsledná energetická úspora, tím vyšší bude dotace.
„Sledovat budeme různé parametry budovy, ale zásadní bude množství ušetřené primární energie z neobnovitelných zdrojů, kde musí být úspora alespoň 30 %,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že podpora se nevztahuje na novostavby.
Modernizace technologických zařízení, úspory v provozu
Podporovaná opatření ve školách, školkách nebo nemocnicích se netýkají jen výroby zelené energie například ze solárních panelů nebo zateplení budov.
„Dalším důležitým krokem je myslet na úsporu energií při vlastním provozu energeticky náročných technologií, například při vaření či praní. A právě proto nabídneme krajům dalších 325 milionů na modernizaci technologií ve školních jídelnách nebo prádelnách v nemocnicích a dalších zdravotnických, školských či sociálních zařízeních,“ vysvětluje ministr Petr Hladík.
„Výše podpory v tomto případě může dosáhnout až 50 % z celkových způsobilých výdajů. Projekt musí počítat se zavedením energetického managementu, instalované spotřebiče musí splňovat nejvyšší dostupnou energetickou třídu a opět je nutné splnit minimálně 30% úsporu energie za celý řešený provoz,“ doplňuje Petr Valdman.
Resort podporuje úsporná opatření a renovace u veřejných budov z různých dotačních programů dlouhodobě, a to především z Operačního programu Životní prostředí, Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy. Od roku 2021 investovalo Ministerstvo životního prostředí z těchto zdrojů na renovace a energetické úspory u veřejných budov více než 23 miliard korun.
Dokumenty k dotačním výzvám
Úspory energie jsou tradičním tématem ostravské výstavy Infotherma
„Infotherma 2026 se sice bude konat těsně po ukončení příjmu žádostí výše zmiňovaných výzev, ale MŽP podporuje úspory dlouhodobě, není to první a ani určitě poslední podpora úspor pro budovy a provozy v regionu. Infotherma nikdy nebyla výstava jen pro rodinné nebo bytové domy. Pravidelně mezi vystavovateli jsou i velké kotle, FV, od 28. ročníku komunitní energetika, velká průmyslová tepelná čerpadla a především odborníci, kteří poradí. Bude to tak i v lednu příštího roku. Proto zveme určitě i projektanty, energetické poradce, specialisty a auditory a provozáře budov na 31. ročník výstavy a doprovodný program,“ říká Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma.