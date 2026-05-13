Roste zájem o praktické digitální kompetence
Přehrát audio verzi
Roste zájem o praktické digitální kompetence
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V prostředí, kde se technologie vyvíjejí téměř ze dne na den, firmy stále častěji sledují to, co kandidát skutečně umí. Cení se znalosti AI, datové analytiky, kyberbezpečnost, cloudové technologie. V IT se hledají schopnosti ne diplom.
Potvrzuje to i globální Coursera Job Skills Report 2026, který sleduje trendy ve vzdělávání a poptávce po schopnostech napříč trhem práce:
- roste zájem o praktické digitální kompetence, zejména v oblastech jako umělá inteligence, datová analytika, kyberbezpečnost, cloudové technologie nebo programování v jazyce Python.
- sílí význam kratších odborných kurzů, certifikací a průběžného vzdělávání.
Rychlost technologických změn mění pravidla hry. „Typickým příkladem je nástup generativní umělé inteligence. Ještě před několika lety šlo o okrajové téma, dnes se znalost AI nástrojů objevuje v řadě pracovních pozic od vývoje přes marketing až po zákaznickou podporu. Stejně tak roste význam cloudových platforem, automatizace nebo práce s daty. Zaměstnavatelé si proto stále častěji kladou jinou otázku než dříve: ne kde člověk studoval, ale zda umí nové technologie skutečně používat,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.
Kvalitní vysoká škola stále představuje silný základ, zejména v oblastech jako software engineering, matematika, architektura systémů nebo výzkum.
Samotný diplom však přestává být automatickou vstupenkou k zajímavé kariéře. Jedním z nejsilnějších trendů roku 2026 je nástup průběžného vzdělávání. Technologické firmy i jednotlivci si stále více uvědomují, že učení se stává dlouhodobým procesem.
Rostou proto micro-credentials, profesní certifikace, specializované bootcampy i krátké online programy zaměřené na konkrétní dovednosti. Místo několikaletého studia se lidé často vzdělávají průběžně v menších blocích podle toho, co právě trh práce potřebuje.
- Důležité je budovat schopnosti, sbírat zkušenosti a umět je doložit.
- Diplom zůstává cenný, ale už není jediným měřítkem. Stále větší váhu mají výsledky, schopnost adaptace a ochota učit se nové věci.
- Firmy naopak získávají širší okruh talentů. Pokud se neomezují jen na formální kvalifikaci, mohou oslovit schopné lidi z jiných oborů, rekvalifikované uchazeče nebo samouky s vysokou motivací.
- Roste tlak na interní rozvoj zaměstnanců. Průběžného vzdělávání lidí zajistí dostatek kvalifikovaných pracovníků