Roste zájem o praktické digitální kompetence

13.5.2026
redakce

V prostředí, kde se technologie vyvíjejí téměř ze dne na den, firmy stále častěji sledují to, co kandidát skutečně umí. Cení se znalosti AI, datové analytiky, kyberbezpečnost, cloudové technologie. V IT se hledají schopnosti ne diplom.

Rozhodující začínají být konkrétní dovednosti, schopnost učit se nové věci a doložit reálnou praxi
Potvrzuje to i globální Coursera Job Skills Report 2026, který sleduje trendy ve vzdělávání a poptávce po schopnostech napříč trhem práce:
  • roste zájem o praktické digitální kompetence, zejména v oblastech jako umělá inteligence, datová analytika, kyberbezpečnost, cloudové technologie nebo programování v jazyce Python.
  • sílí význam kratších odborných kurzů, certifikací a průběžného vzdělávání.
IT patří mezi obory, kde znalosti zastarávají výrazně rychleji než dříve

Rychlost technologických změn mění pravidla hry. „Typickým příkladem je nástup generativní umělé inteligence. Ještě před několika lety šlo o okrajové téma, dnes se znalost AI nástrojů objevuje v řadě pracovních pozic od vývoje přes marketing až po zákaznickou podporu. Stejně tak roste význam cloudových platforem, automatizace nebo práce s daty. Zaměstnavatelé si proto stále častěji kladou jinou otázku než dříve: ne kde člověk studoval, ale zda umí nové technologie skutečně používat,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.

Kvalitní vysoká škola stále představuje silný základ, zejména v oblastech jako software engineering, matematika, architektura systémů nebo výzkum.
Samotný diplom však přestává být automatickou vstupenkou k zajímavé kariéře. Jedním z nejsilnějších trendů roku 2026 je nástup průběžného vzdělávání. Technologické firmy i jednotlivci si stále více uvědomují, že učení se stává dlouhodobým procesem.
Rostou proto micro-credentials, profesní certifikace, specializované bootcampy i krátké online programy zaměřené na konkrétní dovednosti. Místo několikaletého studia se lidé často vzdělávají průběžně v menších blocích podle toho, co právě trh práce potřebuje.

Zpráva pro uchazeče:
  • Důležité je budovat schopnosti, sbírat zkušenosti a umět je doložit.
  • Diplom zůstává cenný, ale už není jediným měřítkem. Stále větší váhu mají výsledky, schopnost adaptace a ochota učit se nové věci.
Zpráva pro firmy:
  • Firmy naopak získávají širší okruh talentů. Pokud se neomezují jen na formální kvalifikaci, mohou oslovit schopné lidi z jiných oborů, rekvalifikované uchazeče nebo samouky s vysokou motivací.
  • Roste tlak na interní rozvoj zaměstnanců. Průběžného vzdělávání lidí zajistí dostatek kvalifikovaných pracovníků
Zdroj: Firmy už nehledají diplomy, Businessinfo.cz
 
 
