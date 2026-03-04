STEPA vstupuje na nové obalové trhy s investicí 50 milionů Kč do moderního flexotisku
Přehrát audio verzi
STEPA vstupuje na nové obalové trhy s investicí 50 milionů Kč do moderního flexotisku
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Česká výrobní společnost STEPA rozšiřuje své technologické kapacity a otevírá nové možnosti pro výrobce obalů, FMCG i průmyslové provozy. Do závodu v Lanškrouně investovali více než 50 milionů Kč do nové generace osmibarvového flexotiskového stroje SOMA Optima², který umožňuje stabilní a kvalitní potisk širokého spektra materiálů.
Potiskujeme papíry, bariérové papíry, fólie, netkané textilie i technické substráty, a následně je řežeme, převíjíme a připravujeme do hotových rolí nebo archů pro další výrobu a balení.
Tisk probíhá převážně pomocí vodou ředitelných barev, které jsou kompatibilní s požadavky na udržitelné a recyklovatelné obaly a připravují výrobce na aktuální i budoucí regulace trhu. Díky modernímu sušení a vysoké stabilitě tisku zvládáme i aplikace, kde běžný flexotisk naráží na své limity.
STEPA není klasická tiskárna, ale produkční partner, který zajistí celý proces od materiálu až po připravený výstup pro váš provoz.
V roce 2026 aktivně vstupujeme na nové trhy flexibilních a papírových obalů a hledáme firmy, které si chtějí porovnat kvalitu, flexibilitu dodávek a cenu moderního flexotisku.
Zjistěte, kolik můžete na flexotisku ušetřit:
www.flexo.stepa.cz