STEPA vstupuje na nové obalové trhy s investicí 50 milionů Kč do moderního flexotisku

4.3.2026
Stepa s.r.o.
Česká výrobní společnost STEPA rozšiřuje své technologické kapacity a otevírá nové možnosti pro výrobce obalů, FMCG i průmyslové provozy. Do závodu v Lanškrouně investovali více než 50 milionů Kč do nové generace osmibarvového flexotiskového stroje SOMA Optima², který umožňuje stabilní a kvalitní potisk širokého spektra materiálů.


Potiskujeme papíry, bariérové papíry, fólie, netkané textilie i technické substráty, a následně je řežeme, převíjíme a připravujeme do hotových rolí nebo archů pro další výrobu a balení.

Tisk probíhá převážně pomocí vodou ředitelných barev, které jsou kompatibilní s požadavky na udržitelné a recyklovatelné obaly a připravují výrobce na aktuální i budoucí regulace trhu. Díky modernímu sušení a vysoké stabilitě tisku zvládáme i aplikace, kde běžný flexotisk naráží na své limity.

STEPA není klasická tiskárna, ale produkční partner, který zajistí celý proces od materiálu až po připravený výstup pro váš provoz.

V roce 2026 aktivně vstupujeme na nové trhy flexibilních a papírových obalů a hledáme firmy, které si chtějí porovnat kvalitu, flexibilitu dodávek a cenu moderního flexotisku.

Zjistěte, kolik můžete na flexotisku ušetřit:
www.flexo.stepa.cz

 
 