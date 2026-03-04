Přehled nejvýhodnějších nabídek energií: analýza trhu a srovnání cen
Na přelomu února a března zůstává aktivita obchodníků při zveřejňování nových ceníků elektřiny a plynu spíše nízká. Jak pracuje Kalkulátor cen energií TZB-info? Přinášíme přehled deseti nejlepších nabídek na trhu a vývoj burzovních cen v ČR.
Na přelomu února a března nedošlo k významným úpravám ceníků pro domácnosti. Ceny elektřiny i plynu na burzách sice nyní mírně klesají, ale dodavatelé již dlouho nechtějí snižovat cenu pro zákazníky k ještě nižším cenovým rekordům. Naopak ceny elektřiny i plynu u produktů s fixací na měsíc na rozdíl od cen začátkem února výrazně klesly, je to vidět u dodavatelů, kteří zveřejňují tyto ceny na další měsíc koncem února.
Stav trhu také ukazují ceny základních ceníků velkých dodavatelů. Od začátku roku v souvislosti s dlouhodobým snižováním cen elektřiny a plynu pro stávající zákazníky u velkých dominantních dodavatelů se setkávám s tím, že ceny základních produktů jsou někde levnější než řady nabídek, které mají oslovit nové zákazníky.
Za uplynulý týden stojí za zmínku nepatrná úprava cen plynu pro stávající zákazníky společnosti innogy. Dodavatel tentokrát mírně zvýšil cenu komodity v průměru o 28 Kč/MWh, ale i tak obchodník nabízí svým zákazníkům krásnou cenu, když uvážíme, že tato skupina ceníků je pro zákazníky, kteří podepsali smlouvu před 22. 4. 2014 a od té doby se nezajímali, zda nemohou platit méně. U méně poctivých dodavatelů by tyto domácnosti mohly platit o 500 Kč/MWh více. Poměrně malý cenový rozdíl je dán také tím, že dodavatel ceníky pravidelně aktualizuje a tato březnová nabídka je již třetí v tomto roce. Obchodník důsledně nabízí produkt s klesající cenou, s novou cenou na každý kalendářní rok a v tabulce je uveden vážený průměr cen za celou dobu závazku.
E.ON aktualizoval nabídky dodávek elektřiny pro soláry a pro tepelná čerpadla. Původní verze tarifů byla z července 2025 a tyto ceníky byly posledními, které neprošly aktualizací. Ostatní ceníky již obsahovaly obchodní ceny na rok 2026. Nově lze sjednat produkt pro soláry „Ceník Komplet elektřiny pro soláry 2/26“, u kterého velmi mírně vzrostla cena silové elektřiny o 9 korun za megawatthodinu, ale stálý plat je vyšší o 41 Kč a stoupl na 325 Kč/měsíc.
Pro majitele tepelných čerpadel dodavatel nabízí tarif „Ceník Komplet elektřiny pro čerpadla 2/26“, ve kterém je cena proti červencové verzi ceníku až o 141 Kč/MWh vyšší a současně s vyšším stálým platem o 49 Kč/MWh na 344 Kč/měsíc.
Jedná se o dva relativně nové produkty, u nichž se zřejmě vyvíjejí ceny i podle vyhodnocení minulých nabídek. Produkty s doplňkovými službami zase nemají na trhu takovou konkurenci, která je u tarifů pouze s dodávkou energií, tak dodavatel nemá až tak velkou konkurenci.
Jak pracuje Kalkulátor cen energií TZB-info
V tomto článku bych se rád zmínil alespoň částečně o tom, jak Kalkulátor cen energií TZB-info (Kalkulátor) pracuje, jaká je filozofie našeho srovnání a jaké jsou funkcionality Kalkulátoru.
Kalkulátor nabízí srovnání ceníků elektřiny pro domácnosti, pro malé firmy a také srovnání plynu pro domácnosti. Srovnání cen plynu pro podnikatele zatím nemáme, protože většina obchodníků nemá odlišné ceníky speciálně pro malé firmy.
V Kalkulátoru jsou srovnávány pouze produkty, které si mohou vybrat zákazníci přicházející od jiných dodavatelů a které většinou nejsou určeny ke sjednání stávajícími zákazníky. To ale neznamená, že ceníky pro stávající zákazníky nemáme v databázi. Do databáze přidáváme všechny nové ceníky, které dodavatelé zveřejňují na svých stránkách. Ceníky pro stávající zákazníky nesrovnáváme proto, abychom neměli v Kalkulátoru příliš mnoho ceníků, protože by se v nich zákazníci těžko dokázali orientovat. Pro porovnání cen zákazníka s aktuálními cenami na trhu mohou zákazníci využít funkci „Individuální cenová nabídka“, pomocí které si čtenář dosadí své ceny a Kalkulátor pak vyhodnotí, zda se změna zájemci vyplatí.
Každá nabídka mimo nutných cenových údajů zpravidla obsahuje doplňkové informace, pokud je dodavatel zveřejňuje na svých stránkách. Doplňkové údaje jsou informace o délce závazku a případně délce fixace ceny, zda se jedná o zelenou elektřinu, nebo v několika posledních letech informaci, zda se jedná o spotovou nabídku, nabídku s postupně klesající cenou, či měsíční fix. Nabídka může obsahovat i další detailní údaje, které se většinou zobrazují až po otevření detailu nabídky (výkup elektřiny, další poplatky spojené s dodávkou nebo termín, do kdy je nutno produkt využívat).
Ve srovnání se objevují i nabídky, které začnou platit později, než je aktuální datum – s výjimkou situace, kdy si obchodník vysloveně nepřeje předčasné zveřejnění. Důvodem tohoto postupu je poskytnutí další informace pro zákazníky, aby například v případě levnější nové nabídky zbytečně neuzavírali smlouvu na dodávky s vyšší cenou, než která by zanedlouho začala platit. Ostatně to záleží na obchodníkovi, kdy novou nabídku zveřejní. Zveřejňování nových nabídek s dobou platností v budoucnu považuji za důležité zejména u měsíčních fixů, kdy zákazníci potřebují vidět ceny co nejdříve za tím účelem, aby se včas mohli rozhodnout co dělat, když ceny začnou rychle růst. Druhým příkladem jsou základní ceníky hlavních dodavatelů, podle kterých se řídí většina zákazníků a které dodavatelé zveřejňují většinou s velkým předstihem. Takové včasné zveřejňování pomáhá jednak zákazníkům, kteří se rozhodují, zda zůstat a také alternativním dodavatelům, aby si mohli nastavit cenovou strategii v budoucnu.
Uplynulý týden nepřinesl žádnou změnu v přehledu nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky
Následující tabulku mohou čtenáři využít jako informaci o oficiálních nabídkách dodavatelů s tím nejlepším, co nabízejí. Lze ji také využít pro získání přehledu o cenách k cenovému vyjednávání za účelem snížení ceny zákazníka pro další období, když zákazník chce zůstat u stávajícího dodavatele, protože je jinak s jeho službami spokojen. V uvedené tabulce nejsou všechny cenově výhodné nabídky, obsahuje jen ty, které bych si vybral, pokud bych se musel rozhodovat o dodávkách. Tabulka má omezenou platnost do dalšího článku, protože nemohu zaručit úpravu nabídky vybraných dodavatelů.
Ceny na burzách v ČR
V tabulce je přehled cen většinou z konce uplynulého týdne. Ceny ještě nereflektují iránskou krizi a je velmi pravděpodobné, že zejména ceny plynu budou růst.
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR za uplynulý týden