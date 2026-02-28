Dispečeři vs. umělá inteligence v logistice
V logistice se AI prosazuje při plánování tras, predikci zpoždění nebo zpracování administrativy. Přesto nová technologie zatím nepřináší revoluci, která by lidské dispečery nahradila.
Umělá inteligence (AI) proniká do všech odvětví a logistika nezůstává stranou. Firmy ji využívají při plánování tras, predikci zpoždění nebo zpracování administrativy. Přesto nová technologie zatím nepřináší revoluci, která by lidské dispečery nahradila. Praxe ukazuje, že bez zkušenosti a úsudku konkrétních lidí se logistika stále neobejde.
Podle průzkumu poradenské společnosti PwC1 zavedla nástroje umělé inteligence více než polovina firem v oblasti dodavatelských řetězců a operací. Nejčastěji je používají pro plánování, řízení rizik a predikce budoucího vývoje. Firmy zároveň uvádějí, že díky pokročilé analytice dokážou v některých případech zlepšit přesnost predikcí až o desítky procent.2
Trend posiluje i na domácím trhu. Podle průzkumu České asociace umělé inteligence ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky zhruba 90 procent českých firem s AI již pracuje nebo její zavedení plánuje.3
To potvrzuje i praxe českých dopravců. „Největší aktuální hodnotu má AI určitě v oblasti optimalizace tras, plánování a predikce možného zpoždění,“ říká Ondřej Stöhr, jednatel silocisternového dopravce CONTI-RSC. „Pomáhá také automatizovat administrativu, například práci s dokumenty, párování faktur nebo monitoring výkonu aut,“ doplňuje.
AI se postupně prosazuje jako standardní nástroj v řadě společností. „Rok 2025 byl pro české firmy v oblasti umělé inteligence zlomový. AI přestává být módním experimentem a stává se běžnou součástí podnikání. Firmy ji berou vážně, investují do ní a hledají konkrétní způsoby, jak ji využít v praxi,“ potvrzuje ředitel asociace Lukáš Benzl. Podle něj jde o strategickou investici do budoucí konkurenceschopnosti.
AI jako podpora pro rozhodování
Algoritmy, které dokážou v mžiku vyhodnotit několik variant tras, cen paliva nebo časových oken nakládky, jsou v prostředí, kde rozhodují minuty a marže jsou nízké, přináší samozřejmě velkou výhodu.
Zároveň ale platí, že samotné zavedení technologie nezaručuje úspěch. Ve stejném průzkumu PwC více než 90 procent oslovených manažerů uvedlo, že jejich investice do nových technologií zatím nepřinesly očekávané výsledky. Nejčastěji narážejí na složitou integraci nových systémů do stávající infrastruktury nebo na nedostatečnou kvalitu či dostupnost dat.
V současnosti podle společnosti ABI Research4 firmy využívají AI především v podpůrných oblastech třeba pro predikci poptávky nebo jako zákaznické chatboty. Plně autonomní řízení komplexních logistických procesů zůstává spíše výjimkou.
Lidský faktor je nenahraditelný
Logistika totiž není jen čísla a algoritmy. Každodenní provoz přináší situace, které nelze snadno převést do datových modelů. „V logistice vstupují do hry individuální požadavky zákazníků, potřeby řidičů, poruchy nebo význam obchodních vztahů. A to nejsou data, která umělá inteligence dokáže zpracovat,“ říká Ondřej Stöhr.
Například v oboru nákladní přepravy, které se CONTI-RSC věnuje, dispečer neřeší jen optimální trasu. Musí zvažovat dlouhodobé vztahy se zákazníky, aktuální vytížení řidičů i jejich motivaci. A v krizové či jakékoli nestandardní situaci, ať už při nehodě, technické závadě nebo zdržení na hranicích rozhoduje nejen rychlost výpočtu, ale i schopnost komunikace, převzetí odpovědnosti a také lidské vlastnosti jako sociální dovednosti. „AI nám může výrazně pomoci, ale logistiku si bez lidského rozhodování v dohledné době neumím představit,“ dodává Stöhr.
Obava, že umělá inteligence zcela nahradí lidské pracovníky, se tak v logistice zatím nepotvrzuje. Pracovníci spíš budou AI používat jako nástroj pro lepší výkon. Technologie přebírá rutinní činnosti a zpracování velkých objemů dat, ale lidé udělají rozhodnutí, která vyžadují kontext, zkušenost a odpovědnost.
O společnosti CONTI-RSC
Firma CONTI-RSC byla založena v roce 1996 a již od samého začátku se specializuje výhradně na přepravu volně ložených materiálů. Za dobu své existence si společnost vydobyla pevné postavení na trhu a její jméno je zárukou kvality. V roce 2013 rozšířila firma na základě kvality poskytovaných služeb svoji působnost získáním certifikátu GMP+. V roce 2019 pak proběhla akvizice konkurenční společnosti LASIUS, která aktuálně funguje jako samostatná divize firmy CONTI-RSC. Nedávno převzala mosteckou dopravní firmu B E S, což jí umožnilo růst na západoevropském trhu, a také společnost Koredo.
