Zaměstnancům se zpět do kanceláří moc nechce. Jak je nalákat zpět a kolik to firmy může stát?

Hybridní model práce kombinující home office s prací v kanceláři se stal během pandemie realitou mnoha firem. Je navíc zjevné, že návrat k původnímu nastavení se konat nebude. Kromě toho se objevuje řada průzkumů, které potvrzují, že zaměstnancům se zpět do kanceláří nechce. Vyvstává tedy otázka, jak kanceláře upravit stávajícím potřebám a jak je udělat atraktivnější pro zaměstnance, kteří si na home office zvykli?

Průběh pandemie ukazuje, že koncept home office, který velká většina firem využívá, s sebou nese i stinné stránky. Z nedávného průzkumu například vyplynulo, že sdílený prostor s kolegy má nezastupitelné místo ve firemní kultuře a jeho absence má neblahý vliv na týmovou spolupráci. Jak ale zaměstnance navyklé na práci z domova do kanceláří nalákat? Tímto i dalšími úkoly spojenými s efektivním využitím kancelářských prostor se každodenně zabývá interiérové studio Hezkey.

Komfort a pracovní podmínky

„Snížit rizika vyplývající z aktuálních změn, zvýšit motivaci a výkon zaměstnanců, respektive celkově pozvednout úroveň firemní kultury, to jsou zadání, která řešíme společně s našimi klienty každý den,“ říká Pavel Mrázek, zakladatel studia Hezkey a dodává: „V současné době je až 75 % našich kancelářských zakázek zaměřeno na větší flexibilitu. Kromě přetváření pevných pracovních míst na floatingová, se zaměřujeme i na úpravu pracovních a relaxačních zón za pomoci flexibilních dělících prvků.”

Právě členění prostoru je pro zaměstnance klíčové. „Zvyšujeme atraktivnost pracovního prostředí tím, že mu dáváme řád a funkčnost pro různé činnosti. Vznikají diskrétní zóny na telefonování nebo důležitá jednání ale i zákoutí a chill-out zóny, kde se lidé mohou setkávat a pobavit se. Dbáme na to, aby se zaměstnanci při různých aktivitách nerušili. Účelu konkrétního místa odpovídají i využité materiály. Například tam, kde má být větší klid, instalujeme akustické podhledy nebo panely pohlcující hluk,“ říká Mrázek.

Cílem ale není kancelářské prostory pouze zatraktivnit: „Vytvoření příjemných podmínek pro práci má dopad nejen na větší komfort zaměstnanců, ale i na jejich efektivitu a schopnost soustředěně a kolaborativně pracovat,“ prozrazuje Mrázek.





Flexibilní kancelář = nákladová efektivnost

Flexibilita kanceláří navržených a realizovaných studiem Hezkey neznamená pouze zvýšení komfortu pro zaměstnance a zlepšení jejich pracovních podmínek. „Umíme dosáhnout navýšení pracovních kapacit až o 50 %. Daří se nám to prostřednictvím změny dispozic interiéru a například také zaváděním tzv. floatingových míst. Tato místa pak sdílí více zaměstnanců, ovšem nikoliv naráz, ale podle časového harmonogramu, který zohledňuje kombinování práce v kanceláři a home office. Výsledkem jsou vzdušné kanceláře, ve kterých boříme mýtus, že pro příjemné a efektivní pracovní prostředí je nutné, aby každý zaměstnanec měl své stálé místo a velký kancelářský stůl,“ vysvětluje metody studia Hezkey Pavel Mrázek a dodává: „Díky modernímu přístupu a zkušenostem dokážeme klientovi zvětšit potenciál pro rostoucí tým nebo naopak ušetřit prostor. Ten může v případě potřeby podnajmout, a významně tím snížit své režijní náklady.“

Služby studia Hezkey využívají i firmy, které potřebují maximálně zefektivnit využití svých kancelářských prostor i stávajícího vybavení. Týká se to například populárního online srovnávače Heureka, který vlivem stále rostoucího počtu zaměstnanců potřeboval zajistit komfortní zázemí pro 270 lidí sedících v kancelářích v Praze a Liberci. „Během posledního roku jsme v Česku přivítali 89 nových zaměstnanců a potřebovali jsme zajistit efektivnější využívání prostorů. Už před pandemií jsme home office podporovali a přesun do práce v onlinu nám nečinil žádný problém. Přesto je pro nás potkávání stále důležité a jedna z podmínek byla umožnit Heurečanům se pohodlně potkávat i osobně,“ vysvětluje Martina Chloupková, šéfka HR oddělení v celé skupině Heureka Group, a pokračuje: „Kladli jsme důraz na poměr cena a výkon a jsme rádi, že se studiu Hezkey podařilo využit jak stávající vybavení, tak navrhnout to nové, aby bylo v případě potřeby přenositelné.“

Kolik může flexibilní kancelář stát?

Zatraktivnění interiéru, jeho moderní členění na pracovní, diskrétní a relaxační zóny nebo zavedení floatingových míst. Tyto zásahy ocení především firmy, které potřebují flexibilní zázemí. Takové, jež bude možné rychle přizpůsobit aktuálním potřebám, vytíženosti firmy i velikosti jejího pracovního týmu. Kolik ale takové úpravy stojí?

O HEZKEY

Hezkey není jen další interiérové studio, zabývá se návrhy a realizací interiérů, které umožňují firmám plný přechod na hybridní formát práce. Koncepty flexibilních kanceláří navrhuje s důrazem na zachování, respektive obnovení výkonů podávaných konkrétními týmy, na vytvoření ideálních podmínek právě pro ně.

K založení studia Hezkey dovedla Pavla Mrázka, jejího zakladatele, identická potřeba jako dnes mají mnohé společnosti: Najít profesionálního partnera pro návrh interiéru a jeho realizaci. Nepřehlednou nabídku vyřešil v roce 2013 sestavením vlastního týmu, za kterým dnes stojí více než 100 návrhů kanceláří, jiných komerčních prostor ale i projektů bydlení. Více na www.hezkey.cz.