Provětrávaná fasáda a fotovoltaika: Jak může dům fungovat jako energeticky aktivní celek?
Kombinace provětrávané fasády a fotovoltaiky se v posledních letech stává běžnou součástí návrhu nových domů i rekonstrukcí. Dům už dnes není chápán pouze jako stavební objekt, ale jako celek, ve kterém jednotlivé prvky ovlivňují jeho energetickou náročnost. Zatímco fotovoltaika vyrábí elektřinu ze slunečního záření, skladba fasády rozhoduje o tom, kolik energie dům skutečně potřebuje. Právě propojení těchto dvou řešení umožňuje vytvořit energeticky aktivní a dlouhodobě stabilní systém.
Dům jako energeticky aktivní celek
Energetická náročnost domu není dána jen technologií na střeše. Klíčovou roli hraje také kvalita obálky domu. Pokud fasáda omezuje tepelné ztráty v zimě a současně brání nadměrnému přehřívání v létě, snižuje se potřeba energie na vytápění i chlazení. Fotovoltaický systém pak nepokrývá zbytečné tepelné ztráty nebo přehřívání interiéru, ale skutečné provozní potřeby domu. Vyrobená elektřina tak může být využita účelněji a efektivněji.
Jak funguje provětrávaná fasáda?
Provětrávaná fasáda je založena na vytvoření vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a vnějším obkladem. Tato mezera umožňuje proudění vzduchu, které odvádí vlhkost a omezuje hromadění tepla ve fasádním plášti. Součástí systému je tepelná izolace, například minerální vata. Ta zajišťuje tepelnou stabilitu konstrukce a přispívá k požární bezpečnosti domu. Díky této skladbě je nosná konstrukce chráněna před vlhkostí i výraznými teplotními výkyvy, což má pozitivní vliv na životnost celé fasády.
Letní přehřívání a význam správné skladby
Letní přehřívání patří mezi stále častější problém zejména u domů s velkými prosklenými plochami nebo tmavší fasádou. Fasáda vystavená přímému slunci dokáže akumulovat značné množství tepla, které se následně přenáší do interiéru. Vzduchová mezera v provětrávané fasádě pomáhá část tohoto tepla odvádět. Minerální izolace zároveň omezuje jeho prostup do konstrukce a obytných prostor. Správně navržená skladba tak přispívá ke stabilnějšímu vnitřnímu prostředí a snižuje potřebu chlazení.
Vliv izolace na výkon fotovoltaiky
Výkon fotovoltaických panelů je závislý na jejich provozní teplotě. S rostoucí teplotou jejich účinnost klesá. Pokud se dům výrazně přehřívá, roste i jeho energetická náročnost a část vyrobené elektřiny je využívána na kompenzaci tepelných zisků. Kvalitní izolace a provětrávaná skladba fasády pomáhají omezit přehřívání domu. Tím se snižuje potřeba chlazení a vyrobená elektřina může být využita efektivněji. Právě proto dává kombinace provětrávané fasády a fotovoltaiky smysl. Nejde o dvě oddělená opatření, ale o promyšlené propojení.
„Dům dnes nemůžeme chápat jen jako konstrukci se střechou nad hlavou. Je to energetický organismus, ve kterém musí jednotlivé části spolupracovat. Provětrávaná fasáda pomáhá budově přirozeně regulovat teplotu a minimalizovat tepelné ztráty, zatímco fotovoltaika dodává energii pro její provoz. Teprve propojení těchto systémů dává skutečný smysl – vyrobená energie nepokrývá zbytečné ztráty, ale skutečné potřeby domu,“ říká Jan Juhás, Projektový specialista pro provětrávané fasády z Knauf Insulation.
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...