Novinky v požadavcích na tepelnou ochranu na konferenci Energetická náročnost budov 2025

Novinky v požadavcích na tepelnou ochranu na konferenci Energetická náročnost budov 2025

25.5.2026
redakce
Implementace směrnice o energetické náročnosti budov EPBD IV, nová ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – požadavky, emisní povolenky ETS2 a další novinky byly tématem konference Energetická náročnost budov, která proběhla na konci listopadu loňského roku.

Změny a novinky v nové ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2 – požadavky představil Doc. Zbyněk Svoboda (ČVUT v Praze). V reportáži shrnuje, že došlo ke změně výpočtu požadavku na teplotní faktor vnitřního povrchu, byly upraveny požadavky na součinitel prostupu tepla výplní otvorů, především šikmých, upraveny byly požadavky na součinitel prostupu tepla u konstrukcí přilehlých k nevytápěným prostorům, přidány a zezávazněny byly požadavky na průvzdušnost obálky budovy a přidány byly požadavky na šíření vlhkosti v dřevěných prvcích a požadavky na tepelnou stabilitu v letním období.

Doc. Zbyněk Svoboda, konference Energetická náročnost budov 2025
Tomáš Kupsa, konference Energetická náročnost budov 2025
Aleš Jakubec, ebm papst, konference Energetická náročnost budov 2025
Podle slov Tomáše Kupsy (Dekprojekt) změna, která způsobila zájem energetických specialistů, je rozdělení původního požadavku na součinitel prostupu tepla mezi vytápěným a nevytápěným prostorem na dvě hodnoty podle toho, zda nevytápěný prostor je více v kontaktu s exteriérem nebo s dalším nevytápěným prostorem.

V požadavcích na průvzdušnost obálky budovy došlo ke změně indikátoru pro vyjadřování vzduchotěsnosti budov a ke změně hodnocení. O tématu hovořil Jiří Novák (ČVUT v Praze). Další změnou je to, že limitní hodnoty uvedené v normě nejsou již jen doporučené, ale jsou požadované. V normě dále byly doplněny pokyny pro energetické výpočty, jak dosazovat informace o vzduchotěsnosti. Nový je také odkaz na vznikající původní českou normu, která upřesňuje pokyny pro měření průvzdušnosti.

Zbyněk Chmela, konference Energetická náročnost budov 2025
Jiří Novák, konference Energetická náročnost budov 2025
Pavel Heinrich, Heluz Group, konference Energetická náročnost budov 2025
Podle energetického specialisty Jana Cihláře je nový požadavek na průvzdušnost budov revolucí. Klade to nové požadavky na stavebníky, kdy pro kolaudaci bude potřeba dělat blower-door test, a tím doložit splnění požadavku normy. Měření průvzdušnost je důležité i pro energetického specialistu při hodnocení energetické náročnosti budovy, kdy při chybějící změřené hodnotě může předepsaná paušální hodnota výrazně zhoršit parametry v PENB.

Další zajímavosti z konference portálu TZB-info Energetická náročnost budov 2025 se můžete dozvědět v reportáži.

Jiří Cihlář, konference Energetická náročnost budov 2025
Radim Gabriš, Fenix – AERS, konference Energetická náročnost budov 2025
Tomáš Kupsa, konference Energetická náročnost budov 2025
