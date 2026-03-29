Nová kogenerace a osvětlení zajistí Nemocnici Jilemnice úsporu stovek MWh elektřiny, levnější teplo i větší komfort
Energeticky úspornější a provozně stabilnější prostředí, které zároveň poskytuje kvalitnější podmínky pro pacienty i zdravotnický personál. To bylo cílem rozsáhlé rekonstrukce, kterou provedla společnost E.ON Energy Solutions v Nemocnici Jilemnice. Společnost ve zdravotnickém zařízení vybudovala novou kogenerační jednotku a instalovala nové osvětlení ve větší části provozů nemocnice včetně sálů. Nemocnice má stabilnější a levnější dodávky tepla i úspornější a zdravější řešení osvětlení. Za celý rok uspoří stejně energie, jako je roční spotřeba základní školy nebo obce s dvěma sty obyvateli.
Nemocnice Jilemnice řešila energetickou efektivitu. Ročně díky řešení od E.ON Energy Solution ušetří na dodávkách tepla i za osvětlení.
„K modernizaci jsme přistoupili především z ekonomických a provozních důvodů. U kogenerace pro nás byla klíčová možnost zajistit dlouhodobě levnější a stabilnější dodávky tepla, což je pro nemocnici s nepřetržitým provozem zásadní. Úspora nákladů na energie nám umožňuje více prostředků směřovat přímo do zdravotní péče a rozvoje nemocnice,“ vysvětluje Jef Vloeberghs, vedoucí provozu MMN, a. s. Jilemnice.
Kogenerace jako stabilní zdroj energie pro nemocnici
E.ON Energy Solutions instaloval v Nemocnici Jilemnice kogenerační jednotku o výkonu 600 kWe a 651 kWt. Vyrobená elektřina je v plném rozsahu dodávána do distribuční soustavy, zatímco teplo slouží pro vytápění nemocnice i přípravu teplé vody. Součástí instalace je také akumulační nádrž o objemu 60 m³, díky které může nemocnice efektivněji pracovat s vyrobeným teplem i v době kolísající potřeby. Provoz kogenerační jednotky je plánován na 3 300 hodin ročně, což zajišťuje předvídatelný a stabilní zdroj tepla i energie.
Nejvýznamnějším benefitem je však sleva na dodávkách tepla, která činí 17,5 % na GJ. Druhou menší kogenerační jednotku pak instalovala do nemocnice v Semilech. I tam bude výrazným benefitem úspora na ceně tepla.
„Kogenerační jednotka dlouhodobě zajistí nemocnici efektivní a předvídatelnou výrobu tepla. Pro objekt s celoročním odběrem tepelné energie je takové řešení ideální, jelikož přináší úspory i energetickou soběstačnost,“ říká Hana Vaclíková, vedoucí decentrálních zdrojů společnosti E.ON Energy Solutions. Společnost má s podobnými instalacemi zkušenosti, protože v minulosti už instalovala kogenerační jednotku i do nemocnice v Rakovníku.
Dvoufázová modernizace 1 200 svítidel od operačních sálů po hlavní pavilony
Součástí rozsáhlé modernizace byla také kompletní obnova osvětlení. Už dříve společnost E.ON revitalizovala osvětlení ve čtyřech operačních sálech. Práce probíhaly za plného provozu nemocnice, což kladlo vysoké nároky na organizaci, flexibilitu montážních týmů i dodržení čistého prostředí.
„Osvětlení bylo zpočátku vedlejším záměrem. Ve chvíli, kdy však společnost E.ON nabídla komplexní dodávku řešení pro celý areál nemocnice, od návrhu přes technické řešení až po samotnou realizaci, stal se pro nás projekt velmi zajímavou příležitostí. Původní svítidla byla navíc na konci své životnosti, světlo bylo místy příliš ostré a energeticky náročné. Přechod na moderní LED technologii tak přinesl nejen výrazné energetické úspory, ale také vyšší komfort pro pacienty i zaměstnance,“ přidává Jef Vloeberghs.
Druhá etapa byla rozsáhlejší a zahrnovala pasportizaci, návrh a instalaci nového osvětlení v hlavních budovách, poliklinice, porodních sálech, odběrovém pavilonu i stravovacím pavilonu. I tentokrát probíhaly všechny úpravy za běžného chodu nemocnice a s důrazem na minimalizaci zásahů do provozu jednotlivých oddělení. Každý prostor měl specifické požadavky na intenzitu, rovnoměrnost a charakter světla, které musely splnit přísné hygienické a technické normy. Součástí bylo i nové nouzové osvětlení na chodbách, které zvyšuje bezpečnost v celém nemocničním areálu.
Pro modernizaci E.ON zvolil moderní LED osvětlení s dlouhou životností, nízkými provozními náklady a optimálním světelným výkonem. Svítidla byla vybrána z portfolia čtyř výrobců vždy podle parametrů vhodných pro daný typ prostoru, a část z nich byla při montáži výkonově nastavena přímo podle projektových výpočtů. Instalováno bylo více než 1 200 svítidel ve zhruba 30 typových provedeních.
„Nemocnice není jednotný prostor, každé oddělení má jiné nároky na světelné podmínky. Proto jsme pracovali s kombinací více typů svítidel, abychom dosáhli ideálních parametrů v každé části nemocnice. Nové LED osvětlení přináší vyšší vizuální komfort i výrazné energetické úspory,“ doplňuje Martin Jambura, projektový manažer osvětlení E.ON Energy Solutions.
Nové osvětlení uspoří až 251 000 kWh elektrické energie
Kromě zvýšení komfortu osvětlení přináší projekt i hmatatelné provozní úspory. Nové světelné řešení snižuje příkon o více než 61 procent, což znamená roční úsporu energie ve výši přes 251 000 kWh, což je množství elektřiny, které za rok spotřebuje přibližně 80 českých domácností, tedy energie pro malou obec o zhruba 200 lidech, nebo zhruba jedna menší základní škola. Díky tomu se sníží emise CO₂ o více než 108 tun ročně a celá investice se nemocnici vrátí za zhruba 2,7 roku.
„Modernizace obou oblastí tak pomáhá zvyšovat dlouhodobou energetickou stabilitu nemocnice a připravuje ji na budoucí nároky v oblasti efektivity i udržitelnosti,“ uzavírá Jef Vloeberghs.
