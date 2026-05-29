TZB-info / Facility management /

Žáci elektrooborů z celé ČR znovu ukázali, že opravy mají budoucnost

29.5.2026
redakce

V Chomutově se potkaly nejlepší dvoučlenné týmy zapojené do projektu Naučíme vás to opravit, aby poměřily své znalosti i praktické dovednosti při opravách domácích spotřebičů.

Nedostatek kvalifikovaných servisních techniků je dnes realitou

Soutěž proběhla na půdě Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov a potvrdila, že mladí technici dokážou obstát i v reálných servisních situacích.

  • Vítězství obhájil tým ze Střední škola elektrotechnická Ostrava se ziskem 91 bodů ze 100.
  • Druhé místo patřilo Střední průmyslová škola Třebíč.
  • Třetí příčku obsadila SOŠ – Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Praha.

Opravy dnes nejsou jen dovednost. Jsou klíčem k udržitelnosti, cirkulární ekonomice a budoucnosti celého oboru

Soutěžící si poradili nejen s teoretickým testem, ale i s praktickými opravami – například sušičky s vadným teplotním čidlem nebo tyčového vysavače s nefunkčním kartáčem. Rozhodovala nejen rychlost, ale i správný postup, práce s dokumentací a schopnost diagnostiky.

Akce se zúčastnili také Mgr. Petr Husník (zástupce MŠMT) a Ing. Martin Bocian (I. náměstek primátora – Statutární město Chomutov).

Soutěž podporují i členové APPLiA CZ dlouhodobě podporují odborné vzdělávání – dodávají školám spotřebiče, podílejí se na výuce a pomáhají připravovat studenty na praxi. Úkolem APPLiA je mimo jiné i koordinovat spolupráci evropských výrobců v technických oblastech s mezinárodními, evropskými a národními normalizačními, certifikačními a jinými příslušnými úřady.

Zdroj: Soutěž škol 2026 – Chomutov

Redakci TZB-info zpráva zaujala v souvislosti s aktivitami konference Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou pořádáme vždy na jaře. V roce 2027 již 4. ročník bude 9. 4. 2027.
Hovoříme o brownfieldech, zdravé architektuře, udržitelném urbanismu ve městech, recyklaci a reuse materiálech. A samozřejmě opravitelnost, která vede primárně ke snížení odpadů a prodloužení života spotřebičů je jedno ze základních kamenů udržitelosti.
 
 
