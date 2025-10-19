Autosalon Mercedes-Benz v Dunajské Stredě je energeticky soběstačný díky tepelným čerpadlům NIBE a fotovoltaice
Autosalon Mercedes-Benz v Dunajské Stredě je energeticky soběstačný díky tepelným čerpadlům NIBE a fotovoltaice
Společnost Mercedes-Benz se aktivně zaměřuje na šetrnější využití přírodních zdrojů, zavádění udržitelnějších pracovních postupů a snižování emisí CO2 při výrobě svých vozů. S touto firemní strategií úzce souvisí i instalace efektivnějších zdrojů elektřiny a vytápění v autosalonu autorizovaného prodejce vozů a náhradních dílů této značky ve slovenské Dunajské Stredě. Ekologické a energeticky efektivní vytápění, chlazení a ohřev vody zde od loňského roku zajišťuje pět tepelných čerpadel systému země-voda NIBE F1345-60 o celkovém výkonu 300 kW. Součástí systému je rovněž fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 505 kW a akumulační kapacitě 500 kW a 16 nabíjecích stanic pro elektromobily napájených lokálně vyrobenou energií.
Nový systém nahradil původní energeticky náročný zdroj vytápění a ohřevu vody, kterým byly klimatizační jednotky a elektrické ohřívače vody. Hlavním záměrem modernizace bylo zajištění ekologického a energeticky nezávislejšího provozu objektu autosalonu (v letních měsících došlo ke snížení spotřeby elektřiny ze sítě až o 90 %), jeho dílny a zázemí. Zároveň měla přispět k vytvoření komfortnějšího vnitřního prostředí a lepších pracovních podmínek pro zaměstnance: tedy stabilní teploty, kvalitního vzduchu a snížení hlukových emisí.
„Zadavatel si proto zvolil právě kombinaci fotovoltaické elektrárny (o instalovaném výkonu 505 kW a akumulační kapacitě 500 kW) a pěti tepelných čerpadel systému země-voda NIBE s celkovým výkonem 300 kW. Jako primární zdroj energie pro tuto kaskádu slouží 60 geotermálních vrtů s hloubkou 100 metrů. Tím sekundárním je fotovoltaická elektrárna. Ta napájí rovněž 16 nabíjecích stanic pro elektromobily s různou kapacitou (12× 22 kW, 1× 75 kW a 3× 150 kW), které jsou určené pro zaměstnance, zákazníky i k dobíjení předváděcích vozů. Ke zrychlení návratnosti celé investice přispěla státní dotační podpora ze strany Slovenska. Instalaci zajistila společnost Amazon,” uvádí Martin Hendrich, vedoucí prodeje Energetických systémů DZ Dražice, člena skupiny NIBE.
Na jakém principu pracují tepelná čerpadla systému země-voda?
Tepelná čerpadla systému země-voda získávají energii ze čtyř základních zdrojů: ze skalního či jiného podloží (kolektor v hlubinném vrtu), povrchové vrstvy půdy (zemní kolektor), spodní vody (dvě studny) a z jezer nebo rybníků (plošný kolektor na dně vodní plochy). K jejímu absorbování ze země (a následnému předání tepelnému čerpadlu) slouží směs vody s nemrznoucí kapalinou, která cirkuluje v uzavřeném primárním okruhu. Využití tohoto zařízení přispívá k úspoře až 80 % energie oproti vytápění elektrickou energií. Tepelné čerpadlo NIBE F1345 je k dostání ve čtyřech výkonových variantách (24, 30, 40 a 60 kW) a dosahuje energetické třídy A+++. Tento model se dvěma kompresory je určený především pro instalaci do komerčních objektů a nemovitostí s vyšší spotřebou energie. V jediném systému lze kombinovat až 9 těchto zařízení s výkonem do 540 kW.
