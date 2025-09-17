Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – povinnost a cena v roce 2025
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) přestává být v roce 2025 tichou administrativní formalitou. Stává se z něj klíč k vyšší hodnotě nemovitosti, levnějšímu provozu a správnému plánování investic. Zatímco dříve byl často vnímán jako nutné zlo, dnes představuje strategický nástroj, který vám může ušetřit peníze, stres i zbytečné pokuty. V tomto článku vám ukážeme, co všechno obnáší PENB v roce 2025, kdy je povinný, jak ho získat a proč se vyplatí nepodcenit jeho kvalitu. Ať už jste majitel staršího domu, developer, nebo někdo, kdo se právě chystá na rekonstrukci či prodej.
Co je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)?
PENB, také známý jako energetický štítek, je dokument, který vypovídá o tom, kolik energie vaše budova spotřebuje při běžném provozu a jak efektivně s ní nakládá. Vzniká na základě technického posouzení domu. Hodnotí se například zateplení, zdroj tepla, ventilace, osvětlení, obnovitelné zdroje, a tak dále.
Budova je následně zařazena do jedné ze sedmi energetických tříd od A (nejúspornější) po G (nejméně efektivní).
Energetický štítek je první krok k správnému řízení energetiky vaší budovy. Bez něj nemůžete správně plánovat investice, a navíc má budova nižší hodnotu.
Kromě toho poskytuje doporučení, co zlepšit, a to velmi konkrétně. Místo obecného „vyměňte okna“ se dozvíte, jaký zásah přinese jakou úsporu. To z něj dělá cenný nástroj nejen pro majitele, ale i investory a města.
PENB také slouží jako podklad pro udržitelnou strategii správy nemovitostí. Umožňuje efektivní plánování investic a zajišťuje dodržování právních povinností.
Pro koho je PENB povinný v roce 2025?
Podle zákona č. 406/2000 Sb. musíte mít zpracovaný energetický štítek budovy v těchto případech:
|SITUACE
|POVINNOST PENB
|Prodej nemovitosti
|Ano
|Pronájem nemovitosti
|Ano
|Výstavba nové budovy
|Ano
|Rekonstrukce > 25 % obálky budovy
|Ano
|Veřejná budova > 250 m²
|Ano, i veřejně vystavený
|SVJ nebo SBD
|ANO, vždy
Od roku 2027 se navíc pravidla zpřísní: bez platného PENB nebude možné uzavřít kupní ani nájemní smlouvu. Dotkne se to všech typů staveb a přibydou nové povinnosti dle evropské směrnice EPBD IV.
Jak probíhá zpracování PENB od PKV?
Průkaz musí zpracovat energetický specialista zapsaný v oficiálním seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu. Nejde o jednorázový výpočet „od stolu“. Kvalitní PENB vzniká v několika krocích:
- 📁 Sběr podkladů
Projektová dokumentace, stavební deníky, revizní zprávy, informace o technologiích a rekonstrukcích.
- 🛠️ Místní šetření
Důkladná osobní prohlídka, měření, kontrola technických systémů, fotodokumentace.
- 📊 Výpočet a modelování
Analýza spotřeb, výpočty dle metodik MPO, modelování energetické náročnosti.
- 💡 Doporučení
Návrh úsporných investic s dopadem na třídu budovy, orientační přínosy a návratnost.
- 📄 Vydání dokumentu
Hotový PENB dostanete elektronicky i fyzicky, včetně přehledu a konzultace.
Bez osobní prohlídky není možné určit přesnou třídu, ani ověřit provozní stav systémů vytápění, větrání nebo fotovoltaiky. A pokud je průkaz zpracován špatně, riskujete nejen pokutu, ale i problémy při převodu vlastnictví. Navíc je pravděpodobné, že vás takový průkaz připraví o možnost čerpat dotace.
Kvalitní zpracování zahrnuje i konzultaci s odborníkem. Například v PKV vám vysvětlíme jednotlivé kroky a pomůžeme s dalším plánováním.
Kolik stojí PENB v roce 2025?
Cena není ze zákona stanovená a může se výrazně lišit. Záleží na těchto faktorech:
- Typ a velikost budovy (rodinný dům, bytový dům, komerční objekt)
- Dostupnost dokumentace (čím méně podkladů, tím víc práce)
- Lokalita a časové nároky (např. doprava, expresní termíny)
- Míra složitosti (např. kombinace více zdrojů tepla, obnovitelných zdrojů)
Upozornění: Pokud vám někdo nabízí PENB bez osobní návštěvy, zpozorněte. Takový dokument je často neplatný a neobhájitelný.
Správně zpracovaný PENB obsahuje nejen energetickou třídu, ale i výklad výsledků, doporučení a v případě PKV i osobní konzultaci, kde vám vše vysvětlíme. Získáváte tak nejen zákonný dokument, ale zároveň přehled o skutečném stavu vaší nemovitosti.
Sankce a rizika při nedodržení povinnosti
Státní energetická inspekce má pravomoc udělit za chybějící nebo neplatný PENB tyto sankce:
- Pokuta až 100 000 Kč pro fyzické osoby
- Pokuta až 200 000 Kč pro právnické osoby
Z praxe navíc vyplývají další rizika:
- Kupující může napadnout smlouvu a požadovat slevu
- Neaktuální třída G automaticky snižuje hodnotu nemovitosti
- Bez energetického štítku se nedostanete k dotacím z programu Nová zelená úsporám
Při prodeji nemovitosti bez platného PENB musíte automaticky uvádět třídu G, což působí negativně na hodnotu i důvěru kupujících.
Jak PENB využít ve svůj prospěch?
PENB není jen povinnost. Při správném zpracování se z něj stává strategický dokument:
- Zvýší hodnotu nemovitosti – kupující uvidí nižší provozní náklady
- Budova bude více atraktivní – vyšší nájemné
- Získáte reálné povědomí o technickém stavu vaší budovy – reálná data
- Odhalí příležitosti pro úspory – přesně víte, kam investovat
- Usnadní cestu k dotacím – NZÚ, Oprav dům po babičce, komunitní energetika
Naše zkušenost ukazuje, že dobře zpracovaný PENB je často prvním krokem ke smysluplné rekonstrukci a dlouhodobé energetické soběstačnosti.
Navíc slouží jako základ pro plánování rekonstrukcí ukáže vám, které prvky budovy jsou největším energetickým problémem.
Jak správně vybrat zpracovatele energetického průkazu?
PENB není jen dokument pro úřady. Pokud má skutečně pomoci ať už při prodeji, žádosti o dotaci nebo rozhodování o rekonstrukci musí být kvalitně zpracovaný. A právě v tom hraje klíčovou roli výběr správného zpracovatele.
Na trhu dnes narazíte na celou řadu nabídek. Liší se nejen cenou, ale hlavně přístupem. Vyplatí se proto věnovat pozornost několika věcem, které mají zásadní vliv na výslednou kvalitu.
Na co si dát pozor při výběru:
- Místní šetření by mělo být samozřejmostí. Bez něj nelze ověřit reálný stav budovy. Pokud vám někdo nabízí štítek „na dálku“, je na místě opatrnost. Takovýto dokument často neprojde ani běžnou kontrolou.
- Certifikace a odbornost. PENB může zpracovat pouze energetický specialista registrovaný u MPO (Ministerstva Průmyslu a Obchodu). Zkušenost a technické zázemí jsou ale často tím, co rozhoduje o tom, zda vám průkaz přinese i praktickou přidanou hodnotu.
- Kapacitní zajištění. Pokud na průkaz spěcháte (např. kvůli prodeji), je dobré vybírat firmu, která má dostatek techniků a zvládne rychlé termíny bez kompromisů na kvalitě.
- Doporučení, ne jen čísla. Kromě výpočtu spotřeby by měl průkaz obsahovat i návrhy na zlepšení. Ideálně takové, které dávají smysl jak energeticky, tak ekonomicky.
V PKV máme za sebou stovky zpracovaných PENB napříč typy objektů od malých rodinných domů až po komplexní průmyslové areály. Každý průkaz vychází z důkladného místního šetření, vždy jej zpracovává certifikovaný specialista a každému klientovi poskytujeme i srozumitelné doporučení, co zlepšit. Navíc díky velké kapacitě techniků zvládáme i expresní požadavky.
Ať už potřebujete PENB kvůli legislativní povinnosti, dotaci, nebo jako podklad pro další rozhodování vždy by měl být zpracován pečlivě. Je to totiž dokument, který mluví za vaši nemovitost.
Shrnutí: Co si z článku odnést
- PENB není formalita, ale nástroj.
Pomáhá pochopit, kolik energie budova spotřebuje, kde má rezervy a co zlepšit.
- V roce 2025 končí desetitisíce průkazů.
Pokud vlastníte budovu s průkazem starším než deset let, je pravděpodobné, že už neplatí.
- Bez platného štítku riskujete.
Pokuty, ztrátu dotace, problémy při prodeji nebo pronájmu.
- Platný PENB zvyšuje hodnotu nemovitosti.
Kupující a nájemci se o energetické parametry aktivně zajímají.
- Kvalita zpracování rozhoduje.
Průkaz bez místního šetření může být neplatný nebo zavádějící. Proto je zásadní vybrat si správného realizačního partnera.
Závěr
Energetický štítek budovy je dnes jednou z mála věcí, které vám pomohou mít v energetice jasno. Ne proto, že to přikazuje zákon. Ale protože vám říká pravdu o vaší budově.
Pomůže vám zjistit, kde energie zbytečně utíká, a co má naopak smysl vylepšit. Můžete ho využít jako základ pro dotaci, pro chytře vedenou rekonstrukci nebo jednoduše pro větší jistotu při prodeji. A pokud se o něj postará někdo, kdo tomu opravdu rozumí, je to věc, kterou vyřídíte jednou a máte klid na roky dopředu.
Nemusíte být odborník na normy, výpočty ani metodiky. Od toho je tu energetický specialista. Ten správný vám všechno vysvětlí, projde s vámi budovu při místním šetření, přeloží čísla do srozumitelného jazyka a pomůže vám najít cestu, která dává smysl.
Není třeba se bát. Jen je potřeba být zodpovědný.