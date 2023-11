TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Nový „Smart Store“ otevírá cestu supermarketům 21. století

Nový „Smart Store“ bude fungovat jako testovací centrum společnosti Danfoss pro technologii energetické účinnosti. Očekává se, že „Inteligentní obchod“ bude přibližně o 50 % energeticky účinnější ve srovnání s typickým supermarketem s první generací chladicího systému CO 2 .

Nová vlajková loď „Smart Store“ supermarket v Nordborgu, Dánsko:

Využívá udržitelné zdroje energie

Znovu využívá přebytečné teplo vytvořené chladicími skříněmi a snižuje náklady na vytápění supermarketů až o 90 %

Funguje nejen jako fungující supermarket, ale je také vývojovým centrem pro testování nových technologií

Vzhledem k tomu, že světová populace pokračuje na cestě k dosažení 10 miliard osob do roku 2050, jsou naléhavě nutné investice do udržitelného maloobchodu a skladování potravin, abychom zajistili, že budeme schopni nasytit rostoucí počet lidí na planetě. Roste tlak jak na poptávku po energii a její náklady, tak na potřebu omezit ztráty potravin. Pokud by plýtvání potravinami bylo zemí, byla by třetím největším producentem emisí za USA a Čínou a přispívala by až k 10 % světových skleníkových plynů.

Jürgen Fischer, prezident společnosti Danfoss Climate Solutions, v komentáři ke spuštění uvedl: „Tento nový supermarket Smart Store jsme vyvinuli s partnery a zákazníky, abychom ukázali, že je možné vybudovat klimaticky šetrné a superúčinné zařízení s využitím prvotřídní technologie vytápění a chlazení. Náš nový ‚Smart Store‘ dokazuje, že budoucnost je nyní. Tento supermarket je účelově vytvořen pro svět před námi; svět více urbanizace, větší populace, větší energetické nároky, rostoucí potřeba chlazení a efektivní skladování potravin.“

Zatímco supermarkety a maloobchodní prodejny potravin jsou nedílnou součástí komunit po celém světě, jsou také velkými spotřebiteli energie. Průměrná zisková marže velkého prodejce potravin je pouhých 1,7 %, což přináší velký tlak na všechny provozní náklady. Energetika je oblastí, kde lze dosáhnout významných úspor s relativně nízkými investicemi a dobrou návratností. US EPA ve skutečnosti odhaduje, že jeden americký dolar (0,90 EUR) úspory energie odpovídá zvýšení prodeje o 59 USD (54 EUR).

Řada nových řešení v „Smart Store“ demonstruje významné úspory, kterých lze dosáhnout v supermarketech, s typickou dobou návratnosti 3–4 roky. Díky použití špičkové technologie vytápění a chlazení bude nový supermarket plýtvat méně energií a sníží plýtvání potravinami.

Supermarket Smart Store demonstruje, že je možné navrhnout a postavit energeticky účinný supermarket s řešeními, která jsou dnes k dispozici.

Solární energie je primárním zdrojem energie supermarketu se 100 kW solárními panely na střeše budovy, které poskytují zelenou energii na podporu provozu supermarketu.

Zachycování a opětovné využití tepla je také klíčem k energetické účinnosti supermarketu s očekávaným snížením nákladů na vytápění až o 90 %. Přebytečné teplo je největším nevyužitým zdrojem energie na světě. „Smart Store“ je vybaven nejmodernějšími jednotkami pro rekuperaci tepla, které jsou navrženy k rekuperaci odpadního tepla ze všech chladicích systémů. Rekuperované teplo se znovu používá k vytápění skladu a výrobě teplé užitkové vody, přičemž jakékoli další teplo je sdíleno s obyvateli okolního města prostřednictvím okresní energetické sítě.

Jiné iniciativy, jako je instalace dveří na chladicí a mrazicí skříně, ušetří přibližně třetinu spotřeby energie, zatímco výběr LED osvětlení spotřebuje až o 85 % méně elektřiny než klasické žárovky. Automatizace a monitorování „Smart Store“ přidává další vrstvu úspory energie.

Jürgen Fischer dodal: „Danfoss přepracoval, jak by mohly vypadat maloobchodní prodejny potravin v 21. století. Poprvé jsou všechny nejmodernější technologie a energeticky účinná řešení pro maloobchod s potravinami Danfoss sloučeny do jednoho maloobchodního místa. Ale nový supermarket Smart Store je jen začátek. Protože bude sloužit také jako aplikační vývojové centrum, „živé“ testovací místo pro nové technologie, které, jak doufáme, inspiruje maloobchodníky s potravinami po celém světě, aby přešli na supermarkety s nulovými emisemi – a přitom to dává ekonomický smysl.“