Financování z evropských fondů – přípravy na období 2028+ jsou v plném proudu. Co nás čeká?

S blížícím se novým programovým obdobím se již naplno rozběhly intenzivní diskuze o budoucích prioritách a podobě politiky soudržnosti po roce 2027. Jednání probíhají na evropské i národní úrovni.

Politika soudržnosti hraje dlouhodobě zásadní roli v rozvoji České republiky i celé Evropské unie. V Česku od roku 2004 podpořila více než 150 000 projektů, které prokazatelně přispěly ke zlepšení v oblastech dopravy, životního prostředí, sociálního začleňování nebo vzdělávání.

Politika soudržnosti patří mezi klíčové nástroje pro udržitelný rozvoj regionů a je významným nástrojem veřejných investic, který podporuje fungování jednotného trhu a zvyšování konkurenceschopnosti na evropské úrovni. Je proto nezbytné, aby byla zachována i v rámci nového víceletého finančního rámce. S ohledem na budoucí výzvy, kterým bude Evropa v následujících letech čelit – od klimatických změn přes energetickou soběstačnost až po demografické a bezpečnostní otázky – lze s jistotou předpokládat, že dojde k její modernizaci.

Pro Českou republiku je prioritou zachovat podporu pro celé své území, nastavit jednoduchá a stabilní pravidla a strategicky cílit prostředky s ohledem na specifické potřeby občanů v regionech.

S blížícím se novým programovým obdobím se již naplno rozběhly intenzivní diskuze o budoucích prioritách a podobě politiky soudržnosti po roce 2027. Jednání probíhají na evropské i národní úrovni. Za vyjednávání její tematické a legislativní podoby je zodpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, které plní roli Národního orgánu pro koordinaci.

Česká republika zahájila přípravy na období 2028+ již během svého předsednictví v Radě EU v roce 2022. Na národní úrovni probíhají jednání v pracovních skupinách a platformách, kde se setkávají zástupci implementační struktury spolu s hospodářskými, sociálními i územními partnery. Cílem je formulovat národní pozici České republiky, definovat klíčové oblasti pro financování z evropských fondů a navrhnout způsoby, jak zjednodušit jejich využívání.

Krok za krokem k období 2028+

Podívejte se, jaké důležité milníky nás při přípravách na nové programové období čekají:





Za 20 let našeho členství v unii evropské fondy podpořily v Česku přes 150 000 projektů. Celkem z nich země získala zhruba 1,9 bilionu korun.

„Letos máme už dvacetiletou zkušenost s politikou soudržnosti jako nástrojem růstu, konkurenceschopnosti a snižování rozdílů mezi regiony. Bez této unijní politiky by byla cesta k rozvoji naší země mnohem obtížnější a pomalejší – některé oblasti by stagnovaly úplně,“ uvedl Bartoš na 9. Kohezním fóru v Bruselu a dodal: „Politika soudržnosti se vyvíjí a je zde i prostor pro její další zjednodušování a modernizaci, přesto jsem přesvědčený, že by měla zůstat důležitým investičním nástrojem EU.“

Dobře měřitelným příkladem přínosu politiky soudržnosti je například: