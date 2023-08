TZB-info / Dotace / Vláda v rámci konsolidace veřejných financí hodlá sáhnout na dotace

Vláda v rámci konsolidace veřejných financí hodlá sáhnout na dotace

Návrh ministerstva na snížení spolufinancování dotačních projektů má po létě projednat vláda. Změny se mají dotknout jak financí ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu EU.

Ministerstvo financí hodlá zvrátit rostoucí deficit rozpočtu a navrhuje změnu spolufinancování fondů tak, aby si příjemce dotace nově zaplatil až polovinu projektu. V návrhu jsou škrty v dotacích na příští rok ve výši 45 miliard korun. Ekonomové souhlasí.

Jde o napravení chyb z minulosti. Česko totiž ze státní kasy dobrovolně dorovnávalo financování projektů ve vyspělých a přechodových regionech, na které Unie přispívá méně.

Ministerstvo financí poslalo do takzvaného vnitřního meziresortního řízení plán, kde chce na dotacích šetřit, a navrhuje změny spolufinancování u evropských fondů. Od 1. září hodlá výrazně snížit spoluúčast státu a naopak zvýšit podíl financovaný příjemcem dotace. Snížené spolufinancování by se mělo dotknout asi třetiny projektů v období pro roky 2021 až 2027, protože u zbytku už byly vyhlášeny výzvy na podání projektu a nelze je měnit.

Nová pravidla pak dopadnou hlavně na školy, neziskové organizace, výzkumné ústavy, obce a kraje – ale nikoliv všechny. Záležet bude na tom, odkud pocházejí. Pokud spadá daná instituce do méně rozvinutých regionů, jako je Ústecký kraj, Olomoucký, Zlínský nebo Moravskoslezský, pak se jich změny nedotknou.

Proti se postavili rektoři i Akademie věd, náměstkyně ministryně pro vědu a výzkum Jana Havlíková, záměr kritizují i vysoké školy. Česká konference rektorů vyzývá vládu, aby navržené změny odmítla, protože to univerzity od rozvojových evropských dotací v podstatě odstřihne.

Asociace krajů pak už svým členům rozeslala dopis, ať spočítají, kolik by je taková úprava stála. „Do našich rozpočtů je to obrovský zásah, ale já s tím vnitřně souhlasím. Když někdo dostane 95 procent dotace, tak vůbec nepřemýšlí, jestli jeho projekt může fungovat,“ říká místopředseda asociace a liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). A s tím, že převis poptávky je obrovský, doufá, že to povede k tomu, že připravované projekty budou kvalitnější.

Jakkoliv ekonomové současnou dotační politiku Česka dlouhodobě kritizují, tento návrh se jim nelíbí. Obávají se, že by změna mohla vést k tomu, že o využívání prostředků nebude takový zájem.

„Dotační politika musí projít revizí, musí zůstat jen dotace, které jsou nezbytné. A mezi ty nezbytné patří právě financování vědy, výzkumu a škol. Toto je šetření na nesprávných místech, které tyto oblasti ohrozí, přitom už jsou dost podfinancované,“ řekl pro HN hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek.

„Ministerstvo trvá na tom, aby nešlo o plošné opatření odpovídající pouze údajům za jednotlivé kraje. I v rámci jednotlivých regionů existují lokální disparity. Ministerstvo proto prosazuje, aby stávající míry spolufinancování byly zachovány v tzv. hospodářsky a sociálně ohrožených územích a zároveň pro příjemce z řad nevládních neziskových organizací a školských zařízení,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Hešíková.

Česko poměry ve spolufinancování změnit může

Tuzemsko podle stanovených pravidel musí dodržet jen poměr příspěvku z evropské a národní kasy. To, jak je rozděleno financování na národní úrovni mezi veřejné a soukromé zdroje, respektive mezi příspěvek státu a žadatele, už pravidlům nepodléhá, sdělila redakci mluvčí Evropské komise.

Pravidla pro již vyhlášené výzvy se zpětně měnit nebudou

Pokud na navržené změny ve spolufinancování dojde, budou se týkat asi čtvrtiny českých prostředků z unijních fondů. Budou se totiž vztahovat až na nově vyhlášené výzvy.

Podle MMR ČR už byly v současné době vyhlášeny výzvy v objemu zhruba 75 % z těchto zdrojů. Resort proto obavy z ohrožení dotačních programů, ve kterých zbývá vyhlásit výzvy „jen“ zhruba za zbylých 25 % prostředků, nemá.

Zdroj: Hospodářské noviny a Euroactiv