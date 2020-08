TZB-info / Dotace / Středočeský kraj vystaví ve Foru Karlín své inovační klenoty

Středočeský kraj vystaví ve Foru Karlín své inovační klenoty

Již pět let podporuje Středočeské inovační centrum (SIC) růst a inovace firem Středočeského kraje. Již pět let také probíhá v ČR největší inovační veletrh – veletrh nápadů, inspirací, vzdělávání a technologií Týden inovací. Letošní ročník byl z důvodu pandemie koronaviru přesunut z května na 29. září 2020 do Fora Karlín a Středočeský kraj, pod patronací hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, bude u toho!