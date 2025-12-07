Kotvicí rameno HAK CS – jednoduché a účinné řešení pro bezpečnou práci ve výškách
Kotvicí rameno představuje praktické řešení podle normy EN 795 pro ochranu proti pádu. Díky své konstrukci umožňuje bezpečnou práci ve výškách i nad volnou hloubkou, snadnou montáž a možnost použití několika pracovníky najednou.
Úvod
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou patří mezi nejrizikovější pracovní činnosti — a proto je zásadní zvolit vhodnou ochranu proti pádu. Vedle kolektivních opatření (zábradlí, lešení, sítě) je často nutné použít kvalitní osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Jedním z osvědčených řešení je kotvící rameno HAK CS. Tento článek popisuje jeho vlastnosti, použití a přínosy pro konečného uživatele.
Co je kotvicí rameno
Kotvicí rameno je kotvicí systém — kovová ocelová nebo hliníková konstrukce ve tvaru převráceného „L“, která vytváří kotevní bod až do výšky 6,5 metru. Díky otočné konstrukci se kotvicí bod natáčí spolu s pohybem pracovníka, čímž umožňuje plnou volnost pohybu po pracovní ploše a současně bezpečné jištění při práci ve výškách.
Systém může být využit v různých provedeních: těžší – ocelové (robustní, vhodné pro náročné průmyslové prostředí, montáže bednění, konstrukcí atd.) a lehčí – hliníkové (snadnější a rychlejší montáž). Hliníková varianta často váží kolem 19 kg, což umožňuje ruční instalaci bez potřeby jeřábu.
Proč použít kotvicí rameno (výhody)
- Univerzální použití a flexibilita – lze kotvit do betonu, kovové nosníky, použít s trojnožkou, protizávažím nebo pomocí kleštin; vhodný pro stavby, údržbu, nakládku/vykládku vozidel, práce nad cisternami apod.
- Celoplošné jištění pracovní oblasti – otočná základna umožňuje, aby pracovník byl stále jištěn bez nutnosti přepínání, což zvyšuje komfort a bezpečnost pří práce ve výškách.
- Snížení nárazových sil – systém je vybaven vestavěným tlumičem pádu, který při pádu značně snižuje síly přenášené na tělo uživatele a na konstrukci.
- Více uživatelů současně – systém umožňuje současné připojení až 2 pracovníků, což může být výhodné například při větších montážních pracích.
- Časová a ekonomická efektivita – rychlá montáž a demontáž, jednoduchá instalace; lehká varianta umožňuje ruční montáž bez těžké techniky.
Kotvicí rameno a systém ochrany proti pádu
Kotvicí rameno patří mezi kotvicí zařízení dle normy EN 795. Současně se používá zachycovač pádu a zachycovací postroj a tvoří systém ochrany proti pádu.
Legislativní rámec a povinnosti
Podle platné legislativy v České republice musí zaměstnavatel při organizaci práce ve výškách přijmout technická a organizační opatření, která zabrání pádu nebo zajistí bezpečné zachycení v případě pádu. To platí zejména pro pracoviště a přístupové komunikace ve výšce nad 1,5 metru nad okolní úrovní, popř. nad volnou hloubkou.
Pokud není možné zajistit kolektivní ochranu (např. zábradlí, lešení), je nutné použít vhodné OOPP proti pádu — například kotvicí body, zachycovací postroj a další komponenty. V tomto kontextu je kotvicí rameno velmi praktickou volbou.
Závěr
Kotvicí rameno od firmy HAK CS představuje praktické, bezpečné a flexibilní řešení kotvicího bodu pro široké spektrum prací ve výškách a nad volnou hloubkou. Díky konstrukci, jednoduché montáži a kompatibilitě s dalšími OOPP zabezpečuje vysokou úroveň ochrany proti pádu. Pro splnění legislativních požadavků a reálnou ochranu zdraví a života pracovníků při práci ve výškách je hodnotnou volbou pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Pro více informací navštivte stránky výrobce: HAK CS – Alsipercha
HAK CS - vše pro bezpečnou práci ve výškách. Společnost HAK CS jsme založili v roce 1991. Poskytujeme kompletní služby pro ochranu proti pádu. Nabízíme osobní ochranné prostředky i záchytné systémy proti pádu. Zajišťujeme revize, servis, školení ...