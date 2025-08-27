Nejnavštěvovanější odborný web
Jak snížit rizika a zvýšit bezpečnost práce

27.8.2025
Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP

Bezpečnost práce začíná správným hodnocením rizik. V článku najdete, jak rizika identifikovat, posoudit a účinně eliminovat. Nabízíme praktické rady a postupy, jak se připravit na bezpečnostní audit v oblasti BOZP. Od dokumentace až po atmosféru při auditu – nic vás nezaskočí.

Riziko zavalení ve výkopu. Zdroj: www.pixabay.com
Co je to hodnocení rizik?

Hodnocení rizik je základním kamenem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměstnavatel má povinnost rizika vyhledávat, identifikovat a zavádět opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci – jedná se tedy o prevenci rizik.

Riziko chápeme jako kombinaci pravděpodobnosti a následku potenciálního zranění, poškození zdraví či majetku.

Kdo za hodnocení rizik odpovídá?

Odpovědnost nese zaměstnavatel, který musí:

  • vyhledávat nebezpečné činitele a procesy,
  • zjišťovat jejich příčiny a zdroje,
  • hodnotit rizika a zavádět účinná opatření.

Důležitá je také pravidelná kontrola pracovního prostředí – stav zařízení, vybavení i úroveň rizikových faktorů.

Kdo hodnocení rizik provádí?

Hodnocení by měla provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), ideálně ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem, technologem, údržbou nebo odborovou organizací.

Jak se hodnocení rizik provádí?

Česká legislativa nedefinuje přesnou metodiku. Nejčastěji se používají tabulkové přehledy, které obsahují:

  • popis činnosti,
  • rizika a nebezpečí,
  • navržená opatření,
  • osobní ochranné prostředky (OOPP),
  • hodnocení četnosti, pravděpodobnosti a dopadu.

Výsledkem je tzv. míra rizika (MR) – čím vyšší je, tím naléhavější je potřeba zásah.

Co říká zákon?

Pokud riziko nelze odstranit, je nutné ho vyhodnotit a přijmout opatření k jeho omezení. Tato opatření se mají stát součástí všech činností ve firmě.

Zaměstnavatel musí vést dokumentaci o:

  • hodnocení rizik,
  • přijatých opatřeních.

Základní preventivní zásady

Při zavádění opatření se řídíme těmito zásadami:

  1. omezovat vznik rizik,
  2. odstraňovat rizika přímo u zdroje,
  3. přizpůsobit práci potřebám zaměstnanců,
  4. nahrazovat namáhavé činnosti novými technologiemi,
  5. používat bezpečnější materiály a zařízení,
  6. minimalizovat expozici rizikům,
  7. plánovat prevenci včetně sociálních a organizačních aspektů,
  8. preferovat kolektivní ochranu před individuální,
  9. snižovat únik škodlivin,
  10. vydávat bezpečnostní pokyny.

Hodnocení rizik jako nepřetržitý proces

Rizika nelze zcela odstranit, ale lze je vyhodnocovat a řídit. U nových technologií je ideální, pokud se už při návrhu zapojí odborníci a stanoví požadavky na bezpečnost (např. optické závory, zakrytování, umístění nouzových tlačítek apod.).

Chemické látky a moderní technologie

Při práci s chemikáliemi je nutné volit takové, které co nejméně zatěžují zdraví i životní prostředí. Automatizace přináší nové výzvy – například riziko srážky s robotem nebo vozíkem.

Školení a kontrola zaměstnanců

Nezbytnou součástí prevence je prokazatelné proškolení pracovníků. Vedoucí zaměstnanci musí pravidelně kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla BOZP.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Z hodnocení rizik vyplývá, jaké OOPP jsou nezbytné. Poskytování těchto prostředků musí být upraveno vnitřním předpisem, se kterým musejí být zaměstnanci seznámeni.

 
 
