Jak snížit rizika a zvýšit bezpečnost práce
Bezpečnost práce začíná správným hodnocením rizik. V článku najdete, jak rizika identifikovat, posoudit a účinně eliminovat. Nabízíme praktické rady a postupy, jak se připravit na bezpečnostní audit v oblasti BOZP. Od dokumentace až po atmosféru při auditu – nic vás nezaskočí.
Co je to hodnocení rizik?
Hodnocení rizik je základním kamenem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Zaměstnavatel má povinnost rizika vyhledávat, identifikovat a zavádět opatření k jejich odstranění nebo minimalizaci – jedná se tedy o prevenci rizik.
Riziko chápeme jako kombinaci pravděpodobnosti a následku potenciálního zranění, poškození zdraví či majetku.
Kdo za hodnocení rizik odpovídá?
Odpovědnost nese zaměstnavatel, který musí:
- vyhledávat nebezpečné činitele a procesy,
- zjišťovat jejich příčiny a zdroje,
- hodnotit rizika a zavádět účinná opatření.
Důležitá je také pravidelná kontrola pracovního prostředí – stav zařízení, vybavení i úroveň rizikových faktorů.
Kdo hodnocení rizik provádí?
Hodnocení by měla provádět odborně způsobilá osoba v prevenci rizik (OZO), ideálně ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem, technologem, údržbou nebo odborovou organizací.
Jak se hodnocení rizik provádí?
Česká legislativa nedefinuje přesnou metodiku. Nejčastěji se používají tabulkové přehledy, které obsahují:
- popis činnosti,
- rizika a nebezpečí,
- navržená opatření,
- osobní ochranné prostředky (OOPP),
- hodnocení četnosti, pravděpodobnosti a dopadu.
Výsledkem je tzv. míra rizika (MR) – čím vyšší je, tím naléhavější je potřeba zásah.
Co říká zákon?
Pokud riziko nelze odstranit, je nutné ho vyhodnotit a přijmout opatření k jeho omezení. Tato opatření se mají stát součástí všech činností ve firmě.
Zaměstnavatel musí vést dokumentaci o:
- hodnocení rizik,
- přijatých opatřeních.
Základní preventivní zásady
Při zavádění opatření se řídíme těmito zásadami:
- omezovat vznik rizik,
- odstraňovat rizika přímo u zdroje,
- přizpůsobit práci potřebám zaměstnanců,
- nahrazovat namáhavé činnosti novými technologiemi,
- používat bezpečnější materiály a zařízení,
- minimalizovat expozici rizikům,
- plánovat prevenci včetně sociálních a organizačních aspektů,
- preferovat kolektivní ochranu před individuální,
- snižovat únik škodlivin,
- vydávat bezpečnostní pokyny.
Hodnocení rizik jako nepřetržitý proces
Rizika nelze zcela odstranit, ale lze je vyhodnocovat a řídit. U nových technologií je ideální, pokud se už při návrhu zapojí odborníci a stanoví požadavky na bezpečnost (např. optické závory, zakrytování, umístění nouzových tlačítek apod.).
Chemické látky a moderní technologie
Při práci s chemikáliemi je nutné volit takové, které co nejméně zatěžují zdraví i životní prostředí. Automatizace přináší nové výzvy – například riziko srážky s robotem nebo vozíkem.
Školení a kontrola zaměstnanců
Nezbytnou součástí prevence je prokazatelné proškolení pracovníků. Vedoucí zaměstnanci musí pravidelně kontrolovat, zda jsou dodržována pravidla BOZP.
Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Z hodnocení rizik vyplývá, jaké OOPP jsou nezbytné. Poskytování těchto prostředků musí být upraveno vnitřním předpisem, se kterým musejí být zaměstnanci seznámeni.