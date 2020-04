TZB-info / Facility management / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP / Český Siemens se zapojil do výroby 3D respirátorů pro zdravotníky v první linii

Siemens spojil síly s CIIRC při ČVUT a v závodě Siemens Elektromotory Mohelnice na speciální 3D tiskárně denně vyrábí přes 40 ochranných respiračních polomasek model RP95-3D s nejvyšším stupněm ochrany.

Výrobu koordinuje a respirátory kompletuje společnost 3Dees Industries, filtry dodává Sigma Lutín. Všechny polomasky, které touto cestou vzniknou, předává Ministerstvo zdravotnictví lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům, kteří s koronavirovou pandemií bojují v první linii.

„S výrobou respirátoru podle návrhu ČVUT jsme začali jako jedni z prvních“ říká Michal Průša, který 3D tisk v mohelnickém závodě zaštiťuje. Nachází se zde jedna ze sedmi českých tiskáren pracujících s technologií Multi Jet Fusion, které dohromady mohou vytisknout až 550 respirátorů denně.

V tiskárně Multi Jet Fusion se spojuje plastový prášek se speciálními pojivy, výsledný produkt je následně vytvrzen vysokoenergetickým infračerveným zářením. V běžném provozu tato technologická novinka nachází své uplatnění zejména v nástrojárně. V následujících týdnech namísto toho vytiskne až 42 kusů respirátorů nebo několik stovek drobných dílů do respiračních polomasek denně. Polomasky lze používat neomezeně, filtry, kterými polomasky osazuje Sigma Lutín, vydrží závislosti na okolním prostředí a individuální zátěži až několik dní.

Z Mohelnice do první linie

Výrobu, kompletaci a distribuci respirátorů striktně kontroluje Ministerstvo zdravotnictví. „K respirátorům, které vytiskneme v našem závodě, je potřeba doplnit další komponenty jako silikonové těsnění, upevnění přes hlavu, silikonovou membránu, kterou dodává dle vzoru ČVUT firma 3D tech a hlavní filtr dodávaný Sigmou Lutín. Z Ministerstva zdravotnictví poputují respirátory k lékařům a dalším zdravotníkům v první linii,“ říká Michal Průša.

„Lékaři a zdravotníci v první linii respirátory nutně potřebují, aby mohli pomáhat těm, kdo nemocí COVID-19 onemocněli. Právě oni jsou pro nás všechny tou největší nadějí a považuji za morální povinnost je v rámci našich možností podpořit.“ říká ředitel závodu Pavel Pěnička.

3D respirátory z ČVUT mohou pomoci i v Jižní Americe

Odborníci z CIIRC při ČVUT, kteří respirátor RP95 -3D vyvinuli, jej ve formě volné licence poskytli k celosvětovému využití. Společnost Siemens Česká republika tisková data nabídla všem svým organizacím na světě. „Siemens zaujímá vedoucí postavení v oboru aditivní výroby, naše kontakty v oboru průmyslového 3D tisku jsou velmi rozsáhlé. Hned po předání informace zájem o 3D respirační polomasku vyjádřili kolegové z Chile a Kolumbie, věřím, že český model respirátoru pomůže v boji s pandemií i v těchto zemích.“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Siemens pro boj s pandemií otevřel svoji celosvětovou síť pro aditivní výrobu

Společnost Siemens v minulém týdnu otevřela svou globální síť pro aditivní výrobu. V reakci na probíhající globální zdravotní krizi způsobenou pandemií viru COVID-19 zpřístupnila svoji síť pro aditivní výrobu (AM) spolu se svými 3D tiskárnami celosvětové lékařské komunitě, aby urychlila návrh a výrobu zdravotnických komponent. Síť AM propojuje uživatele, designéry a poskytovatele služeb 3D tisku a umožňuje tak rychlejší a méně komplikovanou výrobu náhradních dílů pro stroje, jako jsou např. ventilátory. Síť Siemens AM je celosvětově dostupná a pokrývá celý hodnotový řetězec – od nahrávání a simulace až po kontrolu návrhu až po proces tisku a související služby.

Pro všechny, kdo potřebují poradit s designem a výrobou jsou k dispozici inženýři a návrháři Siemens, kteří jsou připraveni poradit a pomoci.

https://additive-manufacturing-network.sws.siemens.com/fight-coronavirus/