TZB-info / Facility management / Provoz technologií / Vysokozdvižné vozíky na propan jsou „in“

Vysokozdvižné vozíky na propan jsou „in“

Manipulace s materiálem se málokde obejde bez manipulační techniky, respektive bez vysokozdvižných vozíků. Není žádným překvapením, že i do tohoto oboru proniká elektrifikace. Jenže spousta firem posuzuje kritéria výběru jen na základě módních tvrzení a nakonec si koupí vozík, který je v jistém směru „in“, je třeba levný, ale na servisu pak „prodělá kalhoty“.

Správný hospodář nakupuje vysokozdvižný vozík s ohledem na provoz, náročnost servisu, flexibilitu, délku nucených prostojů a samozřejmě na cenu. Mezi nejdůležitější kritéria patří i výběr vhodného pohonu. Přes všechny časté proklamace se do hledáčku uživatelů dostává zcela právem vysokozdvižný vozík, který „jezdí na propan“. Lví podíl na tom má spolupráce firem YALE CZ (dodavatel manipulační techniky) a TOMEGAS (dodavatel tlakových lahví a technických plynů včetně propanu).

Nižší pořizovací cena, nižší provozní náklady a úsporu času

Firma YALE CZ uvádí letos na trh novou modelovou řadou vozíků se spalovacími motory označovanou jako řada „N“, která v první fázi představuje nejprodávanější vozíky s nosností od 2 do 3,5 tuny. A co je hlavní, že tyto spalovací vozíky pohání nejen diesel, ale i LPG (respektive čistý propan). V čem je pohon LPG atraktivní? Je to soubor hledisek, z nichž na prvním místě je pořizovací cena, která je přibližně o 10 % nižší než u dieselových vozíků. Dále odpadají starosti a náklady spojené s filtrem pevných částic. Úspora je nejen v penězích, ale i času potřebném na regeneraci filtru a související prostoje obsluhy. Vypadá to možná úsměvně, ale v přímých nákladech, například u větších stavebnin nebo logistických skladů, to mohou být desetitisícové položky. Jinou zajímavou výhodou představují nové senzory, které hlídají stav plynu v tlakové lahvi a včas (s předstihem cca 10 až 15 minut) upozorní na potřebu výměny náplně. Ta je provedena s pomocí speciálního rychloupínacího ventilu TOMEGAS bez použití nářadí. Doplňování „paliva“ je tak nejen velmi rychlé (v řádu vteřin), ale také absolutně čisté. Pro srovnání u dieselového motoru je potřeba čerpací stanice, u elektropohonu se musí měnit nebo dlouze dobíjet baterie, nemluvě o její pozdější likvidaci a náhradě novou.

Vyšší výkon

Vysokozdvižné vozíky nové modelové řady N jsou osazeny osvědčenými japonskými průmyslovými motory Yanmar. V kombinaci s kvalitním palivem – čistým propanem, který firma TOMEGAS nakupuje pouze v německých rafinériích, je tak zaručen optimální výkon motoru, minimální emise a nízká spotřeba. Kvalita plynu je opravdu velmi důležitá jak z pohledu spotřeby paliva, tak údržby, protože nekvalitní plyn snižuje výkon a stopovými prvky zanáší směšovač. Což představuje vždy problémy: prostoje stroje a vícenáklady. Obzvlášť významné jsou tyto argumenty v zimním období.

Kompozitní lahve výhodné i svou hmotností

Pro uživatele jsou výhodné a na obsluhu příjemné kompozitní tlakové lahve TOMEGAS z řady PREMIUM, které jsou především výrazně lehčí než ocelové. Kompozit byl primárně vyvinut pro potřeby kosmického programu, což o něčem svědčí. Pro účely vysokozdvižných vozíků Yale se doporučují 10kg kompozitní lahve. Propan jako palivo má ještě jednu výhodu, nikdo z nádrže neodčerpá plyn pro svou osobní potřebu.

Vysokozdvižné vozíky Yale poháněné čistým propanem od firmy TOMEGAS mají skutečně co nabídnout, tedy zejména z pohledu nízkých provozních nákladů, nízké spotřeby, vysokého výkonu a bezproblémového provozu. Zejména v současné době rostoucích nákladů na pohonné hmoty a energie jsou vhodnou volbou pro široké spektrum aplikací.

www.tomegas.cz