PODCAST: O legislativních novinkách pro vyhrazená tlaková a plynová zařízení s TIČR

Ve vztahu k tlakovým a plynovým zařízením již dva roky platí novela zákona a od 1. července je účinné nové nařízení vlády. O nejvýznamnějších změnách, respektive o jejich vlivu na praxi, hovoří Ing. Anna Vágnerová z TIČR.

V poslední době proběhlo několik významných změn legislativy zaměřené na vyhrazená zařízení. V prvé řadě jde o zákon č. 250 z roku 2021, O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který je účinný přibližně dva roky. Na tento zákon jsou navázány další předpisy. Letos k nim přibylo Nařízení vlády 175/2024 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.

Co pozitivního přinesl zákon z roku 2021, co mění nové nařízení vlády, je rozdíl mezi stanoviskem a osvědčením od TIČR, lze získat stanovisko TIČR před provedením revize, musí revizní technik měnit razítko, jak si ověřit jeho způsobilost, co patří do nové skupiny vyhrazených plynových zařízení G4? Na otázky najdete odpověď v podcastu.