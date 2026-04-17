Inovační vouchery u ČVUT UCEEB
Přehrát audio verzi
Inovační vouchery u ČVUT UCEEB
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Pro malé a střední podniky z oblasti stavebnictví jsou určeny vouchery v hodnotě 50 tisíc až 1 milion korun, které nabídlo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB).
Experti ČVUT UCEEB pomáhají malým a středním podnikům ve stavebnictví zlepšit produkty a služby. Zdroj foto: UCEEB
Program cílí na ekologická a chytrá řešení ve stavebnictví. Může tedy firmám pomoci rozvíjet třeba materiálové a konstrukční inovace, snižování uhlíkové stopy nebo digitalizaci či ověřování technických vlastností výrobků.
Centrum pomůže firmám posunout dobrá řešení od výzkumu až ke komerčnímu uplatnění. Program UCEEB inovační vouchery je určen především pro architekty, projektanty, developery, výrobce stavebních materiálů či monitorovacích zařízení, ale také pro konzultanty a další odborníky ze stavebnictví.
Pokud zájemci o inovační voucher podají žádost a splní stanovená kritéria, mohou získat podporu na výzkum a vývoj až do výše 75 procent nákladů. „Příjem žádostí je průběžný a bude ukončen po naplnění alokace. Odhaduji, že poptávky, které bude možné realizovat ještě letos, budeme přijímat zhruba do konce května až června,“ informoval Michal Kuzmič, obchodní ředitel UCEEB.
Projekt je spolufinancován z evropských fondů a jednotliví žadatelé mohou získat podporu až do výše jednoho milionu korun. V praxi se však prostředky většinou rozdělují mezi více projektů v nižších částkách. „Z dosavadní zkušenosti můžeme říct, že se jedná především o vouchery o průměrné velikosti 300 až 400 tisíc korun bez DPH. V této výši se obvykle podpora pohybuje,“ konstatuje Michal Kuzmič.
Zapojit se mohou i podniky z Prahy
Inovační vouchery vznikly díky projektu s oficiálním názvem Služby výzkumné infrastruktury pro přechod malých a středních podniků na šetrné stavebnictví (CZ.01.01.01/04/23_030/0003524). Ten je podpořen z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Je spolufinancován Evropskou unií a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. K základním podmínkám patří, že o podporu mohou žádat jen firmy splňující definici malého nebo středního podniku. Výhodou oproti některým jiným programům je, že se mohou zapojit i firmy sídlící v hlavním městě Praze.
Podrobnější podmínky projektu a formuláře k podání žádosti najdete na webu UCEEB.