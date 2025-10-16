Dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě
Přehrát audio verzi
Dotační program na rozjezd podnikání v Ostravě
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Program je zaměřen na podporu inovací, využívání nových technologií a rozvoj podnikatelského prostředí ve městě. Na jejich realizaci bylo vyčleněno 6 milionů Kč. Program na rozjezd podnikání je pro účastníky díky finanční podpoře města zcela zdarma.
Program je zaměřen na podporu inovací, využívání nových technologií a rozvoj podnikatelského prostředí ve městě. Na jejich realizaci byla vyčleněna částka šest milionů korun. Cílem programu je podpořit začínající i rozvíjející se podnikatele, přispět ke zvyšování kvality jejich výrobků a služeb a tím i ke zlepšení kvality života ve městě a posílení image Ostravy.
Zastupitelé města Ostravy na svém zářijovém zasedání schválili podporu šesti projektů
„První ročník akcelerátoru pro nás byl velkou zkušeností a přinesl řadu inspirativních příběhů. Někteří účastníci díky akcelerátoru změnili značku, jiní rozšířili podnikání o e-shopy a dílny a někteří dokonce nabrali první zaměstnance. Co mě ale těší nejvíc, je vznik silné komunity, která spolu nejen podniká, ale potkává se i v osobním životě. Letos čekáme ještě víc účastníků a doufáme, že jejich příběhy budou inspirovat další,“ uvedla Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a kulturu.
Vybrané projekty stojí především na konzultacích, mentoringu, osvojování marketingových dovedností, základních znalostí z obchodního a daňového práva, zvládnutí správné cenotvorby a na přípravě podnikatelských plánů. Zvláštní důraz je kladen na nové technologie a rozvoj řemeslných dovedností účastníků. Novinkou je zařazení dopadu projektů na životní prostředí mezi hodnoticí kritéria.
„Podpora mentoringových a rozvojových projektů v oblasti podnikání nejen rozvíjí a inspiruje v podnikání malé či začínající podnikatele, ale také tvoří novou komunitu podnikatelů, která může svými příběhy inspirovat nové zájemce o podnikání a ukázat, že se není čeho obávat,“ doplnila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro oblast inovací a digitalizace.
Program na rozjezd podnikání je pro účastníky díky finanční podpoře města zcela zdarma. Zájemci i široká veřejnost mohou průběh jednotlivých projektů sledovat prostřednictvím platformy Podnikej!!! na webu podnikej.ostrava.cz, která přináší novinky, příběhy účastníků i výsledky všech podpořených aktivit.
Podpora projektu technologických a technických inovací
IdeaHUB z.s. s projektem IdeaHUB BOOSTER je dotován částkou 865 000 korun. Cílem je akcelerovat startupové záměry v oblasti technických a technologických inovací. Vývojáře a technologické nadšence projekt provede od prvotní myšlenky do fáze prototypu, funkčního vzorku. Pokročilejší podnikatelské záměry mohou ještě během projektu dospět až do produkční fáze a uvedení na trh. Projekt tím prověří a posílí konkurenceschopnost technologických startupů. Příprava a nábor začíná již 1. 10. 2025.
„Našim cílem je podporovat spolupráci, poskytovat přístup k nejmodernějším vývojovým technologiím a propojení s místními a globálními společnostmi. Podporujeme studenty i profesionály a nabízíme vybavenou prototypovou dílnu pro vývoj a projektovou práci v různých oblastech. Naše úzká partnerství s komerčními podniky pohánějí skutečné inovace, podporují zaměstnanost absolventů a zvyšují konkurenceschopnost produktů především v Moravskoslezském kraji. Umožňujeme studentům přístup k těmto inovacím už v době jejich studia a aktivně je zapojujeme do technické praxe,“ představuje se IdeaHUB.
Zástupce IdeaHUBu jsme pozvali i do streamu doprovodného programu.
Jak je pro veletrh důležité, aby se zúčastnili noví, mladí, startupy, nové firmy, začínající firmy?
„Účast mladých firem a startupů je pro veletrh zásadní – přinášejí inovace, nové trendy a energii, která dává akci dynamiku a ukazuje směr budoucího vývoje celého oboru,“ říká Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma.
Řada zákazníků jde na veletrh kvůli výrobkům zavedených značek. Může na veletrhu uspět i startup? Navíc regionální? Mají takové firmy nějakou speciální příležitost, např. v rámci poradenských center apod.?
„Na veletrh přichází návštěvníci přirozeně i kvůli zavedeným značkám, ale právě startupy a regionální firmy zde mají jedinečnou šanci zaujmout – přinášejí čerstvé nápady a inovativní řešení. V rámci poradenských center či odborných doprovodných programů mohou získat prostor, jak své produkty představit, navázat nové kontakty a ukázat, že i menší či začínající podnik má v oboru co nabídnout,“ doplňuje Ing. Petr Kalenda, ředitel výstavy Infotherma.
Další podpořené technické projekty 2025–2026
RegioHub s. r. o. s projektem Řemeslný akcelerátor 3 získá financování ve výši 1 275 000 korun, cílem projektu je dovést účastníky ke kvalitativnímu skoku v jejich podnikání. Účastníci budou vedeni k udržitelnosti podnikatelského záměru, pozitivnímu dopadu podnikatelské činnosti na okolí, komunitu, město a k rozvinutí potenciálu pro vytváření nových pracovních míst.
Projekt bude spuštěn 1. 11. 2025.
Orsalio z.s. s projektem AI & Business Lab obdrží částku 1 181 000 korun. Účastníci získají know-how pro praktické využití umělé inteligence (AI) a budou vedeni k tomu, aby AI, automatizaci a svět moderních technologií chápali jako přirozenou součást svého podnikání. Úspěšní absolventi projektu budou přijati do podpůrné online komunity a budou mít možnost pokračovat v individuálním poradenství, účastnit se networkingových akcí a odborných setkání.
Výběr účastníků se spouští 1. 10. 2025.