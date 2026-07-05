O úspěchu kanceláří rozhoduje i okolní lokalita
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O úspěchu kanceláří rozhoduje i okolní lokalita
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Vedle technického standardu budov firmy chtějí lokality, které žijí i po pracovní době. Firmy jsou ochotné platit vyšší nájmy za lokality, které dokážou přilákat a udržet kvalifikované zaměstnance.
Hlavním kritériem pro výběr kanceláří už není jen samotná budova a její technický standard, ale čím dál více charakter, občanská vybavenost a atraktivita okolní lokality. Firmy chtějí lokality, které žijí i po pracovní době (gastronomie, služby, zeleň, veřejný prostor). Pomáhá jim to motivovat zaměstnance k návratu z home office a lákat nové talenty.
„Lokalita dnes hraje zcela zásadní roli. Samotná kvalita budovy už nestačí, pokud není doplněna dobrou dopravní dostupností, občanskou vybaveností a příjemným okolním prostředím. Firmy vnímají kancelář také jako součást zaměstnanecké zkušenosti. Důležité je, zda se lidé do práce snadno dostanou, zda mají v okolí služby, gastronomii, možnosti pro neformální setkávání, zeleň nebo kvalitní veřejný prostor,“ potvrzuje David Votřel, vedoucí asset managementu a leasingu kancelářských budov ve společnosti CPI Property Group.Nedostatek moderních prostor a nové multifunkční čtvrti
Developeři reagují na trendy stavbou celých čtvrtí kombinujících administrativu, bydlení a služby, často na území bývalých brownfieldů (např. Smíchov City, Masaryčka, Brumlovka či Nové Roztyly).
Právě proměna brownfieldů patří podle odborníků mezi nejvýznamnější trendy současného realitního trhu. „Pozitivní dynamiku vykazoval především rezidenční segment, ve kterém se stále výrazněji profilují projekty built-to-rent. Pokračuje konverze brownfieldů, a to napříč segmenty,“ uvádí Tomáš Drtina, viceprezident ARTN a Managing Partner ve společnosti Incomind.
Kvůli útlumu výstavby v minulých letech a přesunu developerů k rezidenčním projektům je v Praze aktuálně nedostatek moderních kanceláří v žádaných čtvrtích.
Situace se postupně mění – na začátku roku 2026 bylo v Praze ve výstavbě přes 313 tisíc m² kancelářských ploch (pro srovnání s pouhými 26 600 m² dokončenými v roce 2025). Největší boom se ale očekává až po roce 2027.
Růst nájemného
Za prémiové a živé lokality jsou firmy ochotné platit více. Nejvyšší pražské nájemné se pohybuje kolem 30 EUR za m² měsíčně, u nových projektů v centru se očekává růst až na 32 až 35 EUR za m2.
Zdroj: Trend Report je nezávislá analytická studie vydávaná Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) od roku 2002. Poskytuje detailní přehled o vývoji všech segmentů realitního trhu a slouží jako klíčový referenční dokument pro odbornou veřejnost i investory. Výzkum pro ARTN zpracovala společnost INCOMIND na panelu realitních expertů v lednu 2026. Dotazník byl sestaven ARTN ve spolupráci s INCOMIND a obsahoval vedle hlavní části i specializované sekce pro vybrané oblasti. Celkem se výzkumu zúčastnilo 78 respondentů. Kompletní Trend Report 2026.