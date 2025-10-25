24. ročník odbornej konferencie Meranie a rozpočítanie tepla 2025
Přehrát audio verzi
24. ročník odbornej konferencie Meranie a rozpočítanie tepla 2025
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravuje 24. ročník odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2025.
Meranie a rozpočítanie tepla 2025
Kedy: 19. 11. 2025 8:00 – 20. 11. 2025 12:30
Kde: Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec
Pridať do Google kalendára
Typ akcie: konferencia
Na konferencii konanej pred rokom boli podrobne rozoberané a diskutované výsledky rozpočítania nákladov na teplo a teplú vodu za rok 2023 – teda prvého roka pre rozpočítanie ktorého bola uplatnená Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z..
Na základe námietok voči výsledkom rozpočítania nákladov podľa novej vyhlášky, najmä zo strany vlastníkov bytov odpojených od centrálneho vykurovania, došlo v závere roku 2024 k prijatiu novely vyhlášky. Náklady za rok 2024 boli rozpočítané podľa novelizovanej vyhlášky.
To je jedna z tém, ktorým sa chceme venovať.
Budovy na bývanie, ich vnútorné prostredie, diagnostika stavu budov, vplyv ich existujúceho stavu na náklady na energie, pripomenutie možností úspor, šetrenia, nevyužitý potenciál energetických úspor v budovách, inovatívne riešenia dodávok teplej vody, zníženie nákladov konečných spotrebiteľov sa budú niesť celým programom.
Pozornosť budeme tradične venovať určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.
Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.
V programe nájdete aj tému energodotácií, je našou snahou poskytnúť čo najčerstvejšie informácie o riešení tejto citlivej problematiky.
Konferencia je zameraná na odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozpočítavateľmi tepla konečným spotrebiteľom, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerov, pracovníkov miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.
Snahou organizátorov a spolupracujúcich firiem je pripraviť konferenciu tak, aby sme v rámci možností ktoré máme, zorganizovali podujatie ktoré všetkým jeho účastníkom, ale najmä správcom bytových domov poskytne maximum informácií potrebných pre ich náročnú prácu.
Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky – najneskôr do 12. 11. 2025 – a jej zaslaním na e-mail: konferencie@sstp.sk
Odborný garant:
Ing. Michal Piterka
SBD Komárno
Zimná ul. č. 16
945 01 Komárno
e-mail: mpiterka@azet.sk
Organizačný garant:
Jana Lehotová Nôtová
SSTP, Koceľova 15
815 94 Bratislava
mobil.: +421 903 562 108
e-mail: konferencie@sstp.sk
www.sstp.sk
Prílohy
Program
Program_MaRT 2025-1_15.10..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 613,89 kB
Prihláška
Prihláška MaRT 2025.xlsx
Typ súboru: XLSX dokument, Veľkosť: 18,54 kB
Ďalšie informácie
Adresa miesta konania
Hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec, Slnečné jazerá – sever, Senec, 903 01
Časová náročnosť
Doba trvania: 1.2 dní
Organizátor
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia