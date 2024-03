TZB-info / Facility management / Nejčastější ESG nástroje českých firem? Papír, tužka a excel

České firmy jsou v digitalizaci ESG dat na úplném začátku. Zatím řeší spíše strategie, nastavení procesů a sběr relevantních dat. Upozorňují na to, že na trhu chybí best practice.

ESG není jen jednorázovým povinným reportingem. Shodují se na tom ESG a Sustainability manažeři a CFO´s velkých českých firem napříč trhem, kteří mají povinnost reportovat od roku 2025 nebo 2026. Zúčastnili se workshopu Adastry na téma Jak na ESG reporting v praxi.

„Management firem potřebuje ESG data pro rozhodování, plánování i predikce. Firmy, které s jejich sběrem už začaly, mají velký náskok. Bez kvalitních a spolehlivých dat se totiž ani byznys, ani povinná ESG agenda do budoucna dělat nedá,“ říká Radim Petratur, ESG competency lead, který téma digitalizace ESG dat v Adastře zastřešuje. Podle něj by se firmy měly na ESG začít dívat jako na konkurenční výhodu, která pomůže nastartovat nový byznys. O „ESG friendly“ firmy je totiž čím dál větší zájem.

České firmy jsou v digitalizaci ESG dat na začátku

Jen 37 % firem, které mají povinnost od roku 2025 nebo 2026 reportovat ESG, začalo s digitalizací ESG dat – tedy sbírají a zpracovávají data, využívají online dashboardy, kalkulace, a podobně

firem, které mají povinnost od roku 2025 nebo 2026 reportovat ESG, začalo s digitalizací ESG dat – tedy sbírají a zpracovávají data, využívají online dashboardy, kalkulace, a podobně Ale 26 % firem zatím nezačalo a neví, jak na to.

zatím nezačalo a neví, jak na to. 15 % firem se na to chystá letos, 22 % to nechává na později.

O tom, že jsou české firmy s digitalizací ESG dat v úplném začátku, svědčí i fakt, že 39 % z těch, které budou povinně reportovat už od roku 2025 nebo 2026, jsou ve fázi přípravy strategie a zatím neví, co od digitalizace očekávat. „Nakonec budou hrát roli data. Protože nemalá část toho, co budou firmy vykazovat, jsou právě data. Jejich automatizovaný kontinuální sběr a digitalizace by měl být tedy krokem nula. Reporty, vizualizace, analytika – to vše může přijít až tehdy, kdy si firmy udělají v datech pořádek,“ říká Radim Petratur.

Celkem 39 % firem je ve fázi přípravy strategie a zatím neví, co od digitalizace očekávat.

je ve fázi přípravy strategie a zatím neví, co od digitalizace očekávat. 25 % firem si od digitalizace ESG dat slibuje automatizaci reportingu dovnitř i vně firmy a možnost napojení dodavatelů i zákazníků.

si od digitalizace ESG dat slibuje automatizaci reportingu dovnitř i vně firmy a možnost napojení dodavatelů i zákazníků. Jen 16 % firem v tuto chvíli myslí na automatizaci sběru dat pro reporting.

v tuto chvíli myslí na automatizaci sběru dat pro reporting. 14 % firem od digitalizace ESG dat očekává, že se management bude moci rozhodovat v reálném čase na základě ESG dat a KPIs.

od digitalizace ESG dat očekává, že se management bude moci rozhodovat v reálném čase na základě ESG dat a KPIs. Jen 6 % firem zatím pomýšlí na jednorázové naplnění reportů požadovaných legislativou.

zatím pomýšlí na jednorázové naplnění reportů požadovaných legislativou. S využitím dat pro optimalizaci a řízení nákladů zatím nepočítá skoro nikdo. Jak se ukazuje, maturita českých firem v tomto ohledu ještě není tak daleko.

Nevíme, co nevíme. Na trhu chybí best practice

Firmy se shodují, že v souvislosti s ESG agendou zatím na trhu chybí jasný návod, jak na to. „Nevíme, co nevíme. Snažíme se definovat priority, dopad ESG na byznys i identifikovat zdroje,” říkají firmy.

Mezi další výzvy, kterým firmy v tuto chvíli čelí, patří:

Sběr, analýza a vyhodnocení dat

Motivace managementu a kolegů napříč firmou

Koordinace týmu

Před rokem se 91 % firem shodovala, že pro měření ESG cílů nevyužívá žádné specializované softwarové nástroje. V tomto směru se situace nijak zvlášť neposunula.

Firmy už vědí, že data jsou základ a musí si v nich udělat pořádek. Na kvalitní data governance pak navazují specializované ESG tooly, jejichž chvíle teprve přijde. „Jak jsme očekávali, firmy zatím žádný specializovaný software moc nevyužívají. V současnosti je jejich nejčastějším nástrojem papír, tužka a excelovská tabulka. Na trhu už ale existuje řada dobrých řešení, firmy se bez nich v blízké budoucnosti neobejdou,” dodává Radim Petratur.