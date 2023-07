TZB-info / Facility management / I průmyslové zóny mohou být pěkné a sloužit svému okolí

I průmyslové zóny mohou být pěkné a sloužit svému okolí V Holubicích vzniká oáza zeleně, kde energie a vodu šetří moderní technologie

Příjezd do GLP Parku v Brně Holubicích přináší zcela odlišný zážitek než při návštěvě obdobných průmyslově-logistických areálů. Spíše máte pocit, že vstupujete do parkového komplexu obklopeného zahradami a komunitním ovocným sadem. Budovy areálu, nakládací brány a široké příjezdové cesty sice prozrazují, kde se nacházíte, ale jejich nízká výška a citlivé zapuštění do terénu nijak výrazně nenarušují okolní krajinu.