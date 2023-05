TZB-info / Facility management / Komunální veletrh 2023 Olomouc

Komunální veletrh 2023 Olomouc

Veletrh je jak pro zástupce samosprávy, tak pro širokou i odbornou veřejnost, která se zajímá o témata vybavení měst a obcí, trendy urbanismu a služeb. Spojení veletrhu v čase a místě s konáním volebního sněmu SMOČR je ideální.

Komunální veletrh 2023 se koná pod záštitou Svazu měst a obcí České republiky. Svaz sdružuje 2 812 obcí, tj. 44,96 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 427 044 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,13 % (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 516 707). Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Dějištěm volebního sněmu Svazu měst a obcí ČR a Komunálního veletrhu 2023 bude Olomouc

Středa 17. 5. 2023, den příjezdu delegátů sněmu a první den veletrhu, bude věnován starostům a zastupitelům s ohledem právě na účastníky sněmu.

Čtvrtek 18. 5. a pátek 19. 5. 2023 bude věnován všem ostatním zaměstnancům z řad státní správy a samosprávy a jimi zřízených rozpočtových organizací.

Na veletrh budou dále pozváni prostřednictvím členské základny Svazu měst a obcí všichni zaměstnanci a spolupracovníci jimi zřízených příspěvkových organizací.

Veletrh je otevřen i pro širokou veřejnost, která se chce inspirovat a motivovat své zástupce samosprávy. Vítáni jsou i architekti a technická veřejnost, která se zajímá o téma municipality.

„Spojení veletrhu v čase a místě s konáním volebního sněmu, který se koná pouze jednou za čtyři roky, dává tak vystavovatelům unikátní příležitost nabídnout své služby představitelům největších měst a obcí v ČR, kteří jsou delegáti sněmu a kteří budou mít návštěvu veletrhu v oficiálním programu sněmu,“ říká Mgr. Michal Drážďanský, jednatel MDL EXPO, pořadatelské agentury a doplňuje, že jsme navíc po komunálních volbách v roce 2022 a tím pádem komunální veletrh nabízí inspiraci novým a staronovým představitelům samosprávy.

Otevírací doba Komunálního veletrhu pro návštěvníky:

Výstaviště Flora Olomouc , Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc

St až Čt 10:00–17:00 hod.,

Pá 15:00 hod.

Vstup ZDARMA po registraci

Zvýrazněné téma veletrhu jsou zakázky malého rozsahu

„Z důvodu každodenních potřeb samospráv v České republice jsme zvolili zaměření ročníku 2023 na zakázky malého rozsahu, jež umožňují realizovat objednávky bez výběrových řízení stanovených platnou legislativou a za kvalifikačních kritérií, říkající že „kvalifikací je způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. To vše s důrazem na úsporná řešení,“ říká Mgr. Michal Drážďanský k jednomu z témat prvního ročníku veletrhu a uvádí detaily: „Na výběr máte tři druhy zakázek malého rozsahu, dodávky do 2 000 000 Kč, služby do 2 000 000 Kč a stavební práce do 6 000 000 Kč. Samozřejmě veletrh je otevřen pro všechny podnikatelské subjekty i s nabídkou služeb a zboží přesahující tyto parametry.“

