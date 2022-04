TZB-info / Facility management / Kuriózní dopravní předpisy v zahraničí

Kuriózní dopravní předpisy v zahraničí

Dopravní předpisy platné v Česku asi dobře znáte. Ale víte, jaké kuriózní předpisy platí v zahraničí? I v jednotlivých zemích Evropské unie se pravidla silničního provozu liší. Přečtěte si, s jakými zvláštními dopravními předpisy se můžete po přejetí státních hranic setkat.

Pokud patříte mezi běžné řidiče a za hranice vyrážíte pouze párkrát do roka na dovolenou, nebo služební cestu, určitě se ještě před cestou do zahraničí seznamte s dopravními předpisy navštívených zemí. A nezapomeňte před cestou prověřit, co kryje vaše povinné ručení, případně havarijní pojištění. A nebo se rovnou mrkněte na srovnání pojištění vozů na českém trhu.

Odlišná pravidla než u nás mohou platit například pro maximální povolenou rychlost, tolerovanou hranici alkoholu v krvi, denní svícení ve, používání zimních pneumatik nebo obsah povinné výbavy vozidla. A například ve Velké Británii, v Irsku, na Kypru a na Maltě se řidiči musejí připravit také na to, že se jezdí vlevo.

Základní pravidla silničního provozu jednotlivých evropských zemí naleznete například na internetových stránkách BESIP nebo oficiálních stránkách Evropské unie.

Nastudujte si dopravní značky

V jednotlivých státech nevypadají na chlup stejně ani dopravní značky. Rozdílná může být jejich velikost, grafické provedení, podoba piktogramů, barevnost, umístění nápisů na značkách a samozřejmě také nápisy v jazyce dané země.

Řídíte s brýlemi? Někde budete potřebovat i náhradní

Spousta řidičů se při řízení neobejde bez dioptrických brýlí. Pokud máte oční vadu a máte tak povinnost řídit pouze s brýlemi, potom si na cestu do Španělska a do Švýcarska připravte jedny náhradní.

Ve Španělsku počítejte s třicítkou v obci

Ve většině evropských zemí je ve městech a obcích povolena maximální rychlost 50 km/h za hodinu. Od 11. května 2021 však ve španělských městech a obcích smíte jezdit touto rychlostí pouze v místech, kde jsou v jednom směru dva a více jízdních pruhů.

Pokud je na silnici v jednom směru pouze jeden jízdní pruh nebo dva, ale jeden z nich je vyhrazen pro MHD, můžete jet nejvýše 30 km/h. Na ulicích s jedním jízdním pruhem, kde je chodník pro chodce pouze na jedné straně silnice, smíte jet rychlostí maximálně 20 kilometrů v hodině. Tato změna má přispět ke snížení počtu dopravních nehod i jejich následků.

Němci si potrpí na bezpečnou vzdálenost

Jízda po německých dálnicích se vám může prodražit, pokud nebudete dodržovat bezpečnou vzdálenost od automobilů jedoucích před vámi. Čím těsněji se budete „lepit“ na vozidlo před vámi a čím vyšší rychlostí při tom pojedete, tím více zaplatíte.

Výše pokuty se může vyšplhat až na 400 euro. Němečtí policisté velmi tvrdě trestají nejen ohrožování ostatních účastníků silničního provozu, ale také zjevný nátlak v podobě troubení či blikání na vozidla jedoucí před vámi. Takové jednání může být vyhodnoceno dokonce jako trestný čin.

Přehled kuriózních dopravních předpisů ze světa

Ve Velké Británii výslovně přikazují řídit motorového vozidlo z předního sedadla.

V Thajsku nesmíte řídit automobil, autobus a dokonce ani tuk-tuk „nahoře bez“.

V Japonsku může každý dospělý požívat ve vozidle alkohol, ovšem jen do okamžiku, kdy začne jevit známky podnapilosti.

V Německu smíte řídit úplně nazí, kabina automobilu je považována za privátní prostor.

Na Aljašce je přísně zakázáno převážet psy uvázané na střeše vozidla.

V Minnesotě můžete svézt gorilu, ta však musí vždy sedět na předním sedadle.

Ve Spojených arabských emirátech mají velbloudi vždy přednost.

Na Floridě nesmíte přivázat k parkovacím hodinám kozu, slona či aligátora, pokud jste neuhradili parkovací poplatek.

Na Kypru je nezákonné při řízení cokoliv konzumovat. Pokud tedy máte žízeň, musíte zastavit.

Zajímají vás další kuriozity ze světa dopravních předpisů? V tomto článku se dočtete více.