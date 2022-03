TZB-info / Facility management / Využijte na pracovišti senzorický design

Využijte na pracovišti senzorický design

Senzorické designové prvky, kterými jsou barvy, osvětlení, zvuky, textury a vůně, jsou nyní záměrně upraveny tak, aby zlepšovaly pracovní prostředí a zvyšovaly produktivitu.

Pracovní prostředí zvlášť v poslední době prochází výraznou proměnou

Ustupuje se od klasického prostoru koncipovaného především pro byznys k takovému, které je uzpůsobeno potřebám zaměstnanců s důrazem na smysly a jejich vliv na lidskou produktivitu a kreativitu. Otevřete se senzorickému designu i vy a využijte jeho moci na svém pracovišti.

Ačkoliv se může zdát, že architekti navrhují pouze pro oči, opak je pravdou. Každý prostor vnímáme všemi smysly. V rámci interiérového designu se tak využívá síla všech smyslů vytvářet řadu emocionálních reakcí. Senzorické designové prvky, kterými jsou barvy, osvětlení, zvuky, textury a vůně, jsou nyní záměrně upraveny tak, aby zlepšovaly pracovní prostředí a zvyšovaly produktivitu.

Psychologie barev je snad nejzřejmější manipulací zraku

V rámci koncipování pracovního prostoru je jejich studie a následná aplikace v interiéru stěžejní. Je-li cílem zvýšení kreativity a stimulace energie, doporučují designéři spíše jasnější barvy, jako jsou červená, modrá a zelená. „Modrá barva bývá spojována s klidem, podporuje kontrolu a kreativní myšlení. Naopak citrusové odstíny, jako je oranžová nebo žlutá, přirozeně stimulují a pomáhají lidem cítit se bdělejší, usnadňují jasné rozhodování a podporují živé diskuse,“ říká Tomáš Pfeifer, kreativní ředitel pro EMEA region designérské a stavební společnosti Tétris.

„Ať už máte ve svých odděleních modré stěny, které rámují tiché místnosti a vytvářejí klidovou zónu, nebo světlé barevné vybavení ve společných veřejných prostorách, abyste podpořili sociální interakci, můžete tím výrazně podpořit požadované chování.“



Pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, zdroj Tétris Design & Build Pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, zdroj Tétris Design & Build

Nejen barvy, i světlo tvoří důležitou součást pracovního prostoru

Přístup k přirozenému světlu je jedním z nejčastějších požadavků, se kterými se designéři v rámci plánování potýkají.

„Schopnost vidět vnější svět má obnovující vlivy a nejen, že zlepší produktivitu a náladu zaměstnanců, ale vhodně navržený prostor, který vnáší dovnitř denní světlo, může také přispět k snížení nákladů na energii,“ vysvětluje Lucie Loudová ředitelka české pobočky společnosti Tétris a doplňuje, že vizuální atraktivity kancelářských prostor je možné dosáhnout také za pomocí uměleckých děl, které rovněž vybízejí k diskusi a inspirují ke kreativitě.

Nepodceňujte čich

Čich je často spárován se smyslem pro chuť a jeho role v rámci plánování a designu je nepostradatelná. Pečlivě vybrané vůně zvýší náladu i schopnost kreativního myšlení.

„Provonět kancelářský nebo jakýkoli jiný prostor vůní, můžete prakticky kdykoli, nemusíte čekat na rekonstrukci. Nicméně při navrhování nových či předělávání původních kancelářských prostor, doporučujeme klientům, aby přemýšleli i o vhodné vůni a rozmístění vonných esencí do jednotlivých částí kancelářského prostoru. Jiná vůně bude vhodná do open-space, jiná do míst pro soustředění a podobně. Potřebujete-li například zaměstnance stimulovat ke koncentraci a vytvořit klidné prostředí, je vhodné použít rozmarýn. Jestliže chceme pracovníky povzbudit a zvýšit akceschopnost, sáhneme po citronových vůních. V případě pracovního prostředí, kde jsou zaměstnanci pod silným stresem, je ideální levandule, která je uklidňující. Při náročných procesech, jako jsou například účetní nebo daňové audity, se hodí skořice, která má povzbudivé účinky a zlepšuje pozornost k detailu. Pro odpočinek je obvykle doporučován jasmín,“ říká Lucie Loudová ředitelka společnosti Tétris.

Společnost kolegů na pracovišti může podporovat ale i rušit při práci

Zvukové prvky mění srdeční frekvenci, dýchání, produkci hormonů i mozkové vlny a hluboce ovlivňují lidské emoce a poznání. Dokreslují tak komplexní zážitek z prostoru a mají vliv na soustředěnost. Dilematem dnešních dnů je trend sdílených pracovních prostor a otevřených kanceláří, který podporuje komunikaci a sociální interakci, ale rovněž přispívá k nespokojenosti některých zaměstnanců.

Výsledek studie, kterou prováděla Univerzita v Berkeley ukazuje, že čím více komplexní úkol máme na starosti, tím složitější je jej dokončit v hlučném prostředí.

„Jasně slyšitelné konverzace jiných lidí snižují produktivitu až o dvě třetiny. Proto je cílem dnešní doby akustická pohoda. V dnešní době máme mnoho možností jak zlepšit akustiku prostoru: od využívání přírodních materiálů nebo opticky oddělených prostor za pomocí akustických zástěn, použití akustických podhledů či vhodné koberce, které také tlumí nežádoucí zvuky. Možností je spousty, to vše pak může výrazně pomoci s koncentrováním zvuku v open office kancelářích i hubech,“ doplňuje Tomáš Pfeifer kreativní ředitel EMEA regionu, Tétris.



Pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, zdroj Tétris Design & Build Pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, zdroj Tétris Design & Build

Pohodlí nadevše

Hmat je úzce spojen s pocity pohodlí a tepla. Přírodní materiály, jako je dřevo, nebo textilie, v podobě měkké vlny v koberci, mají významný potenciál vyvolat v lidech pocit tepla a pohodlí domova. Naopak prostory, kde se používá hodně kovu a plastu, evokují sterilitu a chlad a nejsou obecně lákavé.

Někteří designéři se při navrhování kancelářských prostor zasazují o větší rozmanitost. Klíčem je vytvoření rovnováhy, pečlivý výběr doplňkových textur, například vyvážením hrubého, regenerovaného dřevěného stolu s hladkou, rovnoměrnou židlí ve světlém odstínu. Kromě aplikace textury, barvy a příjemné vůně se rovněž ukázalo, že také květiny a rostliny podporují kognitivní funkce. Biofilní prvky mohou mít pozitivní vliv na duševní zdraví i produktivitu.

„Když například designéři z pobočky Tétris v Nizozemí navrhovali pracoviště společnosti InteriorWorks v Amsterdamu, vnesli do něj venkovní prostředí prostřednictvím biofilního přístupu a počet dnů pracovní neschopnosti se výrazně snížil,“ komentuje Lucie Loudová.

Důležitost venkovního prostoru – nebo spojení s přírodou je evidentní. Spousta lidí ve velkých městech zřejmě nebude mít u svého městského bytu nutně zahradu či balkon. Zajistit venkovní prostory v kancelářích v centrech měst může být někdy sice obtížné, ale v takovém případě nový designový biofilní prvek vnášející přírodu dovnitř bude ideální volbou. Pokud kancelář může svým zaměstnancům nabídnout buď venkovní prostory nebo prvky přírody v interiéru, je pravděpodobnější, že se do ní lidé rádi a častěji budou vracet.

Chuť jako poslední element

Putující mysl je nezbytným klíčem ke kreativitě, a proto i chuť, ať už se jedná o oběd nebo množství vypité kávy, mohou pozitivně i negativně ovlivnit soustředění na práci. Proto je dobré vytvořit místo nebo místa, kde si mohou zaměstnanci dopřát oběd nebo svačinu v soukromí, aniž by tím rušili ostatní.

Komplexní smyslový zážitek může podnítit představivost a poskytnout interiérům pocit klidu, nebo naopak pocit živoucí energie. Důležité je, aby zaměstnanci dostali možnost kontroly i jisté flexibility nad uspořádáním a designem svého pracoviště. Největším cílem je nakonec to, aby prostory pro setkávání evokovaly pocit domova, který je pro kanceláře 21. století nezbytnou podmínkou.

Pozn.: V České republice působí Tétris od roku 2014 a jedním z lídrů v oblasti realizací komerčních interiérů.