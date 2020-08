TZB-info / Facility management / Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19

Metodická doporučení pro účinnou dezinfekci povrchů v souvislosti s COVID-19

Jak správně desinfikovat povrchy? A jak si desinfikovat ruce? Aby úklid, resp. čištění, bylo účinné, je nutné zachovat základní zásady a postupy, zejména odlišit úklidové náčiní pro různé oblasti a respektovat pokyny výrobce čisticích a desinfekčních prostředků.

Aby úklid, resp. čištění, bylo účinné, je nutné zachovat následující základní zásady a postupy:

odlišit úklidové náčiní pro různé oblasti (aby se stoly, kliky a zábradlí neutíraly stejnou utěrkou jako toalety apod.)

řídit se hodnotami ředění na etiketě výrobku

nemíchat přípravky dohromady (např. čisticí prostředek a dezinfekci – na konec nebude fungovat ani jedno, je třeba pracovat ve dvou krocích)

Drobné povrchy a podlahy:

Povrchy nejdříve zbavit například drobků, papírů, vlasů a prachu na sucho, tedy buď setřením suchou utěrkou – prachovkou, nebo vysátím vysavačem. Povrchy na vlhko otřít běžným přípravkem (například na bázi alkoholu) a odstranit ohmaty, skvrny a ostatní ulpělé nečistoty. Pokud je přípravek na bázi alkoholu není nutné povrch znovu otírat.



V případě, že tyto dva kroky neprovedete, nebude povrch následně zdezinfikovaný, jelikož se nevytvoří jednolitý účinný dezinfekční film. Povrch setřít utěrkou/mopem navlhčené/ namočené v dezinfekčním roztoku s VIRUCIDNÍM účinkem. A to nejdříve po obvodu, a poté systémově uvnitř. Není nutné povrchy příliš máčet. Povrch nechat oschnout, případně po době působení otřít do sucha. Po dobu působení dezinfekčního roztoku nevstupovat, nebo nesahat na dezinfikovanou plochu.



Je velmi důležité dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expozice, jinak nebude dezinfekce účinkovat! Ředění dezinfekčních roztoků je nutné věnovat maximální pozornost. Při použití roztoku o nízké koncentraci je dezinfekční účinnost nedostatečná, při zbytečně vysoké koncentraci může dojít k poškození dezinfikovaného materiálu, cena dezinfekčního roztoku je vysoká a nemá správný účinek. S úspěchem se využívají různá dávkovací zařízení např.: sklenička 200 ml nebo g, lžíce 10–12 ml nebo g, lžička 5–7 ml nebo g. V případě, že dezinfekční prostředek nebude působit dostatečně dlouhou dobu podle návodu, nedojde k dezinfekci, protože se nevytvoří celiství dezinfekční film.



Zásadním předpokladem účinnosti prováděné práce je používání čistých pomůcek, utěrek nebo mopů, ale i roztoků a zachování doby působení podle návodu dané dezinfekce.

Stěny a velké svislé plochy:

Svislé plochy nastříkáme buď tlakovým rozprašovačem nebo napěňovačem s odmašťovacím přípravkem (např. na bázi alkoholu). Pak nanesený roztok/pěnu rozetřeme buď rozmývákem na okna, nebo čistým podlahovým mopem, v případě ulpělých skvrn držákem padu s bílým padem. Následně pak celou plochu setřeme vlhkým čistým mopem navlhčeným čistou vodou. Není nutné povrch přemočit, je nutné jen otřít nečistoty a chemický prostředek. Povrch buď necháme uschnout, nebo setřeme do sucha opět čistým návlekem. Následně na povrch opět nastříkáme, nebo setřeme virucidní dezinfekci tak, aby byl povrch zcela pokrytý. Dezinfekci lze opět aplikovat i namočeným čistým mopem nebo rozmývákem.

Opět je nutné dodržet poměr ředění a dobu působení, resp. expirace! A je zásadní používat čisté mopy, pady, rozmýváky a především roztoky.

Mytí a dezinfekce rukou:

Při mytí rukou nesmí být na rukou prstýnky a na zápěstí hodinky. Pro dezinfekci rukou je nutné ruce napřed umýt a následně zdezinfikovat. Mytí i dezinfekci je nutné dělat alespoň 30 vteřin a každý pohyb správného mytí 5krát opakovat. Antibakteriální gely nemají požadovanou účinnost a otření rukou těmito gely bez předešlého umytí nemá daný účinek.





Výzva České asociace úklidu a čištění (CAC) k znovuotevření provozů

Hygiena neznamená pouze dezinfikování povrchů a rukou, aneb nedezinfikujte špínu, napřed povrchy vyčistěte!

Postupně dochází k uvolňování otevírání provozů a mnohé z nich mají, kromě osobní hygieny, jako je hygiena a dezinfekce rukou, nastaveny i hygienické podmínky ve smyslu dezinfikování prostor. CAC upozorňuje na problematiku, která je velmi obvyklá. A to, že firmy své podlahy, stěny, toalety, šatny, jídelní prostory, dotyková místa (kliky, vypínače, madla atd.), nábytek a veškeré zařízení tzv. plošně dezinfikují, ale před tím neudělají generální úklid. Jestliže máte na podlaze usazeniny nečistot, například ve spárách, nebo v ploše zamytý chemický prostředek nemůžete takový povrch pouze vytřít dezinfekčním prostředkem. Pokud chcete vydezinfikovat ohmatanou, lepící kliku, pak je nutné povrch napřed důkladně vyčistit. Bohužel, ale ve většině případů dezinfikují firmy špínu, a tím k dezinfekci nedochází. Nevytvoří se totiž tzv. dezinfekční film, protože tam, kde jsou usazeniny nečistot, mastnoty, ale i zamytého chemického přípravku, prach, písek, vlasy, drobečky atd., prostě nejedná se o zcela čistý povrch, tam se jednolitý dezinfekční film nemůže vytvořit. Co to znamená? Zjednodušeně řečeno, vylití prostředků (ať už finančních nebo chemických) do stoupy. A navíc je to další atak na imunitu jak pracovníků, tak zákazníků.

Co tedy dělat, pokud chcete opravdu mít povrchy čisté, dodržet hygienická pravidla, a povrchy mít řádně zdesinfikované?

První na řadu musí přijít generální úklid, tedy hloubkové vyčištění povrchů a odstranění jak volných nečistot, jako je prach, písek, vlasy apod., tak ulpělých (to jsou například skvrny, tmavé cesty na linoleu a PVC, tmavé pruhy kolem lišt, nečistoty ve spárách, lepivé povrchy, ohmaty atd.). Hloubkové vyčištění neznamená, že povrchy setřete nějakou silnou chemikálií a je hotovo. Hloubkové vyčištění je buď strojní, případně pomocí vysokotlaké suché páry, a tady bych v obou případech doporučila si na to objednat profesionální úklidovou firmu. A pokud se do toho chcete pustit svépomocí, tak kromě odmašťujícího přípravku (což na povrchy není přípravek na mytí nádobí, ale u provozoven jako je hodinářství, fitness centra, prodejny, obuvnictví atd. je například alkoholový čistič), musí přijít na řadu i mechanické pomůcky v podobě kartáčů, padů (to je pro představu ta drsná plocha na houbičce), a u utěrek mikrovlákno, které má schopnost se dostat do pórů a nepouštět nečistoty zpět na povrch. Vše ale čisté a i mycí roztoky nesmí být kontaminovány. To znamená, že v jednom vědru nemůžete máchat špínu a zároveň namáčet mop nebo hadr do tzv. čistého roztoku. (viz Doporučení pro účinný úklid a dezinfekci).

Po důkladném vyčištění přichází, ale velmi důležitá fáze, a to je omytí čištěných povrchů čistou vodou, a to třeba i několikrát, tedy tak dlouho, dokud z povrchu stíráte nečistoty. Na vymytí vodou je nutné opět použít čistý mop, nádobu a samozřejmě čistou vodu, kterou několikrát měníte. Může být i teplejší.

Na suchý povrch, aplikujte dezinfekci. Na povrchy jako je stůl, prodejní pult, klika atd. je dezinfekci nejlépe nastříkat a nechat zaschnout. Na větší povrchy, typu stěn, dveří, ale lze to i použít na podlahy, je vhodné dezinfekci aplikovat tlakovým rozprašovačem (znáte to ze zahradnických potřeb). Vždy je velmi důležité zachovat dobu působení, tedy dobu expozice tak, jak je napsána na dezinfekci, jinak se film neutvoří.

Zlatým pravidlem je používání čistých pomůcek (utěrky, mopy, hadry, rozmýváky, košťata, houbičky, vědra atd.), čistých roztoků chemických přípravků (a lepší je vodu nekontaminovat namáčením utěrky, hadru nebo mopu do roztoku, proto na menší plochy použijte rozprašovač, na velké plochy jako jsou například stěny třeba tlakový rozprašovač stejný jako pro zahradní účely).

A co je nejdůležitější? Na pravidelný a řádný úklid nezapomínejte ani potom, co COVID 19 odezní. Uklízet se má na pracovištích podle zákona denně, a ne jednou nebo párkrát týdně. To není úklid ale hraní si na něj. Úklid není viditelné odklízení nečistot, ale dlouhodobá údržba, aby prostor nevypadal jen čistý, ale čistý a zdravý také byl. A nezapomeňte, že i sebelepší úklid neznamená, že jednou za rok není nutné udělat generální úklid. Navíc pravidelná a správná údržba prodlouží životnost zařízení i povrchů, ale pomůže i zvýšit zdravý život všech přítomných.

Ukázka ploch, které nelze zdesinfikovat bez předchozího generálního úklidu:









Přeji všem hodně zdraví a úspěšný opětovný rozjezd podnikání

Irena Bartoňová Pálková

předsedkyně představenstva České asociace úklidu a čištění z.s.

vicepresidentka Hospodářské komory ČR