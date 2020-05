TZB-info / Facility management / Právo v roušce: vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem

Rozšíření nákazy koronaviru a zavedení preventivních opatření je pro občany i podnikatele novou situací, na kterou většina z nich nedokáže adekvátně právně reagovat. Skupina advokátů a advokátních kanceláří z ČR i Slovenska se proto spojila a vytvořila projekt nazvaný Právo v roušce, v němž zpřístupnila aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizové situace. Informace a dokumenty by měly lidem i firmám pomoci lépe zvládnout nenadálou tíživou situaci.

Běžně je potkáte v soudních síních či zasedacích místnostech, kde stojí proti sobě a bojují každý za svého klienta. Jenže toto nejsou běžné časy. Skupina advokátů se zapojila do vlny solidarity, která se zdá být jedním z mála světlých bodů jinak napjaté a tíživé atmosféry, a obdivuhodnou rychlostí dala dohromady unikátní projekt. Na nově vytvořeném webu www.pravovrousce.cz zdarma zpřístupnila nejpodstatnější právní doporučení, postupy a vzory právních dokumentů, které připravili přímo pro stávající krizovou situaci. Snaží se tak lidem i firmám pomoci právně reagovat na nečekané události.

„I pro nás právníky je často složité držet krok se všemi změnami, které každodenně se měnící situace přináší. Lidé často potřebují řešit nečekané věci, navíc velmi rychle. Pro řadu z nich jsou ale teď služby právníků nedostupné, ať už finančně, časově, nebo i logisticky. Věříme, že možnost jednoduše si potřebné dokumenty stáhnout z pohodlí domova ušetří řadě lidí nejen výdaje, ale hlavně starosti. A o to nám šlo. Každý by měl pomoct, jak umí. Takhle to umíme my,“ říká Jana Sedláková z advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., která s nápadem přišla.

Na její výzvu rychle zareagovalo 12 dalších advokátních kanceláří, vč. jedné ze sousedního Slovenska. Právníci ze SEDLAKOVA LEGAL, PURE Legal, INPARTNERS GROUP, Urbášek & Partners, AK eLegal, 3ADVOKÁTI, VAŠÍČEK.LAW, MT Legal, B.Right Advokáti, ROSE LEGAL, KROUPAHELÁN, Mikuláš Vargic, SCHIN & MAJDÚCH a daňová kancelář MONEUS tak týden intenzivně pracovali na tom, aby byly všechny vzory smluv a dokumentů k dispozici co nejdříve jak v ČR, tak na Slovensku.

Více informací: www.pravovrousce.cz