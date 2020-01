TZB-info / Facility management / Chytrá aplikace pro firmy, průmysl i samosprávu

Chytrá aplikace pro firmy, průmysl i samosprávu

I v letošním roce se vývoj služby Enectiva Facility Management posunul dál. Energetický management a správa budov se spojily do jednoho místa v aplikaci Enectiva. Poskytuje evidenci zařízení, plánování úsporných opatření a upozorňuje na termíny blížících se servisních povinností.

Firmy řeší správu budov do nejmenších detailů

Službu Enectiva Facility Management ocení malé firmy, které chtějí mít úsporný a efektivní provoz. Téměř nutností se stává pro větší komplexy budov, které jsou náročné na běžnou správu i evidenci zařízení. Enectiva zprostředkovává dokonalý detailní přehled o technickém vybavení celého areálu (např. kotle, rozvody, klimatizační jednotky, osvětlení). Hlídá termíny revizí a eviduje povinnou dokumentaci (např. energetický audit, smlouvy, penb, půdorysy). Vše je online, tj. dostupné a aktuální 24/7 všem relevantním uživatelům.

Kancelářské budovy, nákupní centra a jiné rozsáhlé areály budov s větším počtem nájemníků ocení různé druhy přístupů. Evidenci může mít k dispozici majitel nebo správce budovy. Relevantní dílčí data jsou zároveň přístupná i jednotlivým nájemníkům a dodavatelským firmám. Aplikaci Enectiva znají už v řetězci sportovního vybavení Decathlon.

Specifika průmyslových areálů

Počty přístrojů zásadně narůstají v průmyslových podnicích. Úsporná opatření mohou ušetřit významné finanční částky. Evidence technického vybavení, vedení povinné dokumentace a správa revizí spolu se servisními službami je náročná. I s tím si služba Enectiva Facility Management umí poradit. S výstupy z aplikace Enectiva se seznámili například v společnosti ABB působící v energetice a automatizaci.

Smart Cities

Téma chytrých měst je už dlouho aktivně diskutováno mezi pracovníky měst a obcí. I do této oblasti přišel pokrok a zástupci samosprávy poptávají komplexní chytré evidenční a správní řešení. Správní firmy nebo odpovědní pracovníci se často starají nejen o jednotky, ale i o desítky až stovky nemovitostí.

Enectiva Facility Management je skutečným pomocníkem. Pohlídá revize, audity i opravy. Dle potřeby slouží i jako evidenční místo pro povinnou dokumentaci. Zároveň funguje jako centrální registr nejen spravovaných budov, ale i veškerého technického vybavení od kotlů až po světla.

O své zkušenosti s aplikací Enectiva se může podělit například správa města Rožnov pod Radhoštěm.

Jednodušší, než byste čekali

Zdá se vám to složité? Ale vůbec ne. Celé zaškolení do používání aplikace Enectiva Facility Management zabere maximálně 10 minut. K dispozici je demo verze, podrobný popis a video návod. A kdo by nad tím nechtěl trávit čas, může si zavolat pracovníkovi podpory, který ho používáním provede krok po kroku. Služba vám při správě budov ušetří čas a toho se drží v každém kroku.