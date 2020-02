TZB-info / Facility management / EPC (Energy Performance Contracting) / ČEZ ESCO má nyní na trhu EPC v Česku zhruba 40% podíl

ČEZ ESCO má nyní na trhu EPC v Česku zhruba 40% podíl

ČEZ ESCO realizuje například výstavbu velkých energetických zařízení, kogeneračních jednotek nebo fotovoltaických elektráren, energetický management a projekty energetických úspor nebo dodávky osvětlení, vzduchotechniky, klimatizací či elektromobilní infrastruktury.

Část Skupiny ČEZ specializující se na moderní energetická řešení rychle roste

Po pěti letech existence ČEZ ESCO se jeho roční tržby za nekomodity vyhouply na částku přesahující 6 miliard korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) na více než 500 milionů korun (odhad za rok 2019). ČEZ ESCO působí výhradně v rámci České a Slovenské republiky, aktivity v ostatních státech zastřešuje souběžná entita ESCO International. Tržby společností pod ESCO International přesáhly loni odhadem 16 miliard korun a EBITDA 850 milionů korun. Pro letošní rok jsou cíle společností ESCO v ČEZ více než 26 mld. Kč na tržbách a přes 2 mld. EBITDA.

ESCO společnosti ČEZ dnes působí v celkem pěti státech, pracuje pro ně 5500 zaměstnanců a realizují ročně přibližně 14 000 zakázek. Jedná se například o výstavbu velkých energetických zařízení, kogeneračních jednotek nebo fotovoltaických elektráren, energetický management a projekty energetických úspor nebo dodávky osvětlení, vzduchotechniky, klimatizací či elektromobilní infrastruktury.

„Když jsme před pěti lety ČEZ ESCO zakládali, věděli jsme, že sektor moderní energetiky rychle poroste. Sázka na tuhle kartu se ukázala jako správná a nese očekávané výsledky. Nynější směřování Evropy a důraz na ochranu klimatu do budoucna atraktivnost řešení poskytovaných ČEZ ESCO ještě posílí,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. „Současné cíle EU 2030 v oblasti energetických úspor si vyžádají v Česku investice minimálně v řádu stovek miliard a možná až bilionu korun. Pro řadu sektorů to bude bolestivé, ale pro ESCO je to velká příležitost. Plán uhlíkově neutrální Evropy nicméně znamená, že tyto cíle budou brzy ještě zvýšeny,“ doplňuje Beneš.

Příležitosti pro ESCO byznys rostou všude

Investice vedoucí k omezení a nakonec i k celkovému vymazání uhlíkové stopy budou muset učinit všechny evropské státy. Již současné cíle znamenají vynaložit do roku 2030 investice v řádu 5 až 50 % ročního HDP, podle jednotlivých zemí. Například v Německu půjde o stovky miliard až bilion eur. Příležitosti pro ESCO byznys rostou všude, a ČEZ se tak v oblasti ESCO nesoustředil v minulých letech pouze na český trh.

ČEZ ESCO má nyní na trhu EPC v Česku zhruba 40procentní podíl. Je také prostřednictvím společností AZ KLIMA a ČEZ Energo jedničkou na trhu vzduchotechniky, respektive provozování kogeneračních jednotek. Přední místo zaujímají ve svých specifických sektorech i ostatní dceřiné společnosti.

Projekty energetických úspor v Národním divadle, Rudolfinu nebo nyní pro ČVUT

„ČEZ ESCO začínalo se třemi dcerami a desítkou produktů. Dnes máme 16 dceřiných společností v Česku a na Slovensku a pracuje pro nás téměř 2000 inženýrů. Máme přes 26 produktů a na přípravě dalších 15 pracujeme,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Z celkem 21 000 historicky realizovaných zakázek bych vypíchl například projekty energetických úspor v Národním divadle, Rudolfinu nebo nyní pro ČVUT či vzduchotechniku pro kilometrovou halu automobilky Jaguar Land Rover. Intenzivně se teď rozjíždí také spolupráce se ŠKODA AUTO,“ uzavírá Čermák.

Celá tisková zpráva Výsledky ESCO společností po pěti letech: tržby více než 22 mld. Kč a téměř 1,4 mld. zisku EBITDA