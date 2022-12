TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Česká společnost PRESTON Capital postaví na uměle vytvořeném ostrově v Perském zálivu modulární čtyřhvězdičkový hotelový komplex. Jeho provoz bude zcela bez plastů

Česká společnost PRESTON Capital postaví na uměle vytvořeném ostrově v Perském zálivu modulární čtyřhvězdičkový hotelový komplex. Jeho provoz bude zcela bez plastů

Hostům nabídne možnost pomocí nejmodernějších technologií měřit svoji uhlíkovou stopu a stane se jediným hotelem modulárního typu v celých Spojených arabských emirátech.

PRESTON Capital nabízí možnost investovat do apartmánů v Perském zálivu. Jako jediná česká společnost buduje na ostrově Al Marjan v Emirátu Rás al-Chajma čtyřhvězdičkový hotelový komplex Sun Beach Hotel Resort v celkové hodnotě 50 milionů dolarů. Provozovatelem hotelového komplexu se stal mezinárodní řetězec Earth Hotels, který se řadí mezi tzv. plastic-free brandy. Hostům nabídne možnost pomocí nejmodernějších technologií měřit svoji uhlíkovou stopu a stane se jediným hotelem modulárního typu v celých Spojených arabských emirátech. Investorům pak koupí apartmánu nabízí získání rezidentury v Emirátech.

PRESTON Capital je česká společnost, která se prostřednictvím dceřiné firmy PRESTON Business zabývá investicemi a developmentem, vyhledává a financuje realitní projekty zejména na zahraničních trzích mimo Evropskou unii. Nyní realizuje výstavbu čtyřhvězdičkového hotelového komplexu Sun Beach Hotel Resort na ostrově Al Marjan v Perském zálivu.

„Investice do nemovitostí v turisticky zajímavých oblastech jsou na vzestupu, investoři mají chuť do těchto projektů vložit své finance. Naše společnost se soustředí na nemovitosti mimo Evropskou unii a projekt ve Spojených arabských emirátech je pro české investory skvělou příležitostí. PRESTON Capital je jedinou českou společností, které se do této lukrativní oblasti podařilo vstoupit,“ uvedl Filip Navrátil, majitel společnosti PRESTON Capital.

Výstavba hotelového komplexu začne v prvním čtvrtletí roku 2023, dokončení je pak plánované na první čtvrtletí roku 2024. Celková hodnota projektu dosáhne 50 milionů dolarů.

Modulární stavby jako udržitelná a rychlá cesta

Osmipatrový Sun Beach Hotel Resort o celkovém počtu 250 apartmánů pro zhruba 500 hostů a celkové ploše 23 tisících m2 vznikne na modulárním systému. Jednotlivé díly budou na místo dovezeny a smontovány, díky tomuto přístupu bude celá stavba výrazně rychlejší a šetrnější k životnímu prostředí.

„Celý koncept vnímám jako unikátní a z velké části i experimentální. Je to vůbec poprvé, kdy budeme pracovat s modulárním systémem při výstavbě hotelového komplexu. O to větší výzvou pro nás bude přizpůsobit se podmínkám uměle vytvořeného korálového ostrova,“ popisuje architekt hotelového komplexu Samer Chamoun, který deset let pracoval v ateliéru Zahy Hadid.

Technologie budoucnosti

Hotelový komplex je určený jak pro cestující za byznysem, tak pro rodiny s dětmi. Srdcem hotelu je lounge s víceúčelovým prostorem, gaming zónou, high-endovým nákupním centrem a prostorem pro coworking. Ostrovu Al Marjan zároveň patří prvenství v podobě vůbec prvního kasina v celých Spojených arabských emirátech. Součástí hotelového komplexu jsou i vyhlídkové terasy, soustava bazénů, restaurací a barů.

Stravování v hotelovém komplexu bude vycházet především z lokálních potravin od místních výrobců a pěstitelů. Earth Hotels, řetězec zajišťující provoz hotelu, se zároveň řadí mezi tzv. plastic-free brandy – společnosti, které se snaží razantně snížit produkci plastového odpadu. Sun Beach Hotel Resort také nabídne to nejmodernější, co lze momentálně v hotelu 21. století nalézt. Ať už jsou to procesy jako check-in či zamykání dveří, které půjdou pohodlně vyřídit přes aplikaci v mobilu. Ta návštěvníkům umožní změřit jejich uhlíkovou stopu či spotřebu energií. Chytré technologie dokonce umožní v hotelovém pokoji navodit požadovanou atmosféru pomocí hudby a videí.

„V Earth Hotels se snažíme nabídnout zábavné, hravé a cenově dostupnější ubytování pro současnou mladou generaci a ty, které přijdou. Ubytování pro mladé turisty, kteří jsou často znudění tím, jaké možnosti jim současná doba nabízí,“ přibližuje koncept Earth Hotels Rami A. Moukarzel, zakladatel a managing partner.

Další projekty i mimo Střední východ

Prostřednictvím dceřiné společnosti PRESTON Business nabízí česká firma možnost investice koupí apartmánu nebo formou dluhopisů. Zájemcům nabízí investici do apartmánů s minimálně šestiprocentním zhodnocením, které mohou majitelé využívat dva týdny v průběhu roku a získat i rezidenturu ve Spojených arabských emirátech. Druhou možností investice jsou dluhopisy na dobu tří let s úrokovou sazbou 9 %. Společnost PRESTON Capital už nyní řeší další možnosti investic v lokalitě.