TZB-info / Facility management / Energetická náročnost budov / Energetický manažment 2020 – 6. ročník konferencie v Tatrách

Energetický manažment 2020 – 6. ročník konferencie v Tatrách Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva zo 6 sekcií.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, člen ZSVTS, REHVA

Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZB

Slovenská komora stavebných inžinierov

Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov SK AEE

Asociácia energetických manažérov ASENEM

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora Vás pozývajú na 6. ročník konferencie Energetický manažment 2020 Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie 16. – 18. marec 2020

Grand hotel Permon****, Podbanské – Vysoké Tatry

KONFERENCIA ENERGETICKÝ MANAŽMENT 2020

Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment. Konferencia nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 2015 až 2019 stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vzhľadom na dôležitosť komplexného riešenia pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov zaujal energetický manažment pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

Šiesty ročník s podtextom „Prínosy energetického manažmentu k úsporám energie“ sa uskutoční 16. – 18. marca 2020 v Grand hoteli Permon**** v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier. Konferencia pozostáva zo 6 sekcií, ktoré budú zamerané na stratégiu a legislatívu v energetickom manažmente, optimalizáciu spotreby energie realizáciou efektívnych projektov, energetický manažment v priemysle, kvalitu projektov energetických služieb od prípravy po realizáciu, smart riešenia v oblasti energetického manažmentu a podporné mechanizmy a financovanie projektov. Súčasťou bohatého programu budú aj dve diskusné fóra.

Veríme, že týmto programom oslovíme architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy a výskumu, školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov

Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

michal.krajcik@stuba.sk

majorut@gmail.com



Prípravný výbor:

prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP)

Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES)

Ing. Monika Rothová, Energetické centrum Bratislava (ECB)

Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov (ASENEM)

Ing. Vladímír Vacho, EkoFin Bratislava, s.r.o.

Spolupracujúce organizácie:

SK AEE – Slovenská asociácia energetických inžinierov

ASENEM – Asociácia energetických manažérov

ECB – Energetické centrum Bratislava

SNOPK – Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

Jana Polakovičová

SSTP, Koceľova 15

815 94 Bratislava

mobil.: +421 903 562 108

sstp@zsvts.sk

Editor zborníka:

Mgr. Zuzana Švecová

sstp@sstp.sk

www.sstp.sk

PROGRAM

16. 3. 2020 PONDELOK 11.00 – 18.00 registrácia účastníkov 13.45 – 14.00 otvorenie konferencie 14.00 – 16.00 I. sekcia 16.00 – 16.30 prestávka na kávu 16.30 – 17.30 diskusné fórum 17.30 – 20.00 priestor na wellness 20.00 – 23.00 koktail partnerov 17. 3. 2020 UTOROK 08.00 – 18.00 registrácia účastníkov 08.30 – 10.30 II. Sekcia 10.30 – 11.00 prestávka na kávu 11.00 – 13.00 III. sekcia 13.00 – 14.30 prestávka na obed 14.30 – 16.30 IV. Sekcia 16.30 – 17.00 prestávka na kávu 17.00 – 18.30 diskusné fórum 20.00 – 23.00 spoločenský večer s hudbou 18. 3. 2020 STREDA 08.00 – 12.00 registrácia účastníkov 08.30 – 10.30 V. Sekcia 10.30 – 11.00 prestávka na kávu a koláčik 11.00 – 13.00 VI. sekcia 13.00 – 14.00 záver konferencie

16. 3. 2020 PONDELOK

11.00 – 18.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 13.45 – 14.00 h otvorenie konferencie

doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Ing. Marian Rutšek, odborní garanti



príhovor generálnych partnerov 14.00 – 16.00 h I. sekcia: STRATÉGIA A LEGISLATÍVA V ENERGETICKOM MANAŽMENTE



vedie: Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov



Energetická politika Slovenska ako východisko efektívneho energetického manažmentu

Milan Dubnička, Asociácia energetických manažérov Bratislava EMAS – staronový systém podpory manažérskeho rozhodovania Marek Vanko, TUV Slovakia Systém energetického manažérstva a legislatívne požiadavky

Oliver Bodzsár, Creativ Energy s.r.o., Levice Legislatíva pre energetický manažment v Maďarsku

Albín Zsebík, JOMUTI Kft, Budapest (H) Možnosti financovania projektov zo štrukturálnych fondov s výhľadom do roku 2027

Kvetoslava Šoltésová, SIEA Bratislava Vývoj energetického manažmentu na strane využívania energie

Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov Bratislava 16.00 – 16.30 h prestávka na kávu 16.30 – 17.30 h DISKUSNÉ FÓRUM – Legislatíva v energetickom manažmente 17.30 – 20.00 h priestor na wellness 20.00 – 23.00 h prípitok odborného garanta pre energetiku: SIEA



Koktail partnerov

17. 3. 2020 UTOROK

08.00 – 18.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 08.30 – 10.30 h II. sekcia: OPTIMALIZÁCIA SPOTREBY ENERGIE REALIZÁCIOU EFEKTÍVNYCH PROJEKTOV



vedie: Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov



Optimalizácia spotreby energie realizáciou opatrení z energetického auditu

Juraj Klukan, H + W Service, s.r.o. Prievidza Problematika spätného získavania tepla z technologických procesov a jeho vplyv na spotrebu energie firmy

Milan Malcho, Žilinská univerzita v Žiline Optimalizácia spotreby tepla v priemyselnom parku v Hnúšti zásobovanom zo systému CZT

Roman Bajtoš, Národná energetická, a.s. Bratislava Program „ Energetická efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť v teplárni “ Ivan Stranovský, Slovnaft, a.s. Bratislava Riešenia pre obmedzenie energetických špičiek

Peter Dzurko, Elvosolar, a.s. Bratislava Energetický manažérsky systém Eman

Ivan Istvánffy, TESLA Enerco, s.r.o. Liptovský Hrádok 10.30 – 11.00 h prestávka na kávu 11.00 – 13.00 h III. sekcia: SMART RIEŠENIA V OBLASTI ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU



vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

hlavný partner sekcie: SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.



Analýza pripravenosti trhu na energetické modelovanie stavieb (BEM)

Tomáš Funtík, BIM asociácia Slovensko Využitie BIM pri tvorbe energetickej koncepcie a energetickom manažmente budovy

Lucia Kudiváni, Stavebná fakulta STU v Bratislave Integrácia OZE do energetického hospodárstva a 4. energetický balíček

Peter Chochol, Sféra, a.s. Digitálne nástroje pre riadenie budov

Michal Valašík, SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. Príklady využitia energetického manažmentu pri obnove budov vo svete

Veronika Gombošová, Stavebná fakulta STU v Bratislave Získaj kontrolu nad energiou – staň sa inteligentnejším užívateľom energie

Svetlana Bartoňová, OZ Zelená iniciatíva Lineárne programovanie a korelačná analýza – praktické nástroje moderného energetického manažmentu podniku

Andrej Žiliak, Asociácia energetických manažérov Bratislava 13.00 – 14.30 h prestávka na obed 14.30 – 16.30 h IV. sekcia: ENERGETICKÉ SLUŽBY – KVALITA PROJEKTOV OD PRÍPRAVY PO REALIZÁCIU



vedie: Ing. Marcel Lauko, PhD., Energetické centrum Bratislava

hlavný partner sekcie: Projekt QualitEE



Legislatívny a regulačný rámec pre garantované energetické služby (GES)

Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava Technická analýza pre GES a význam kvality jej spracovania

Pavol Tužinský, Energetické centrum Bratislava Praktické skúsenosti s verejným obstarávaním GES na Slovensku

Juraj Revický, Tatra Tender Pohľad klienta na kvalitu prípravy GES projektu

Helena Kuchyňková, Ekonomická univerzita v Bratislave Monitoring úspor energie pri GES

Daniel Čurka, ENGIE Services a.s. Význam energetického manažmentu v garantovanej energetickej službe

Peter Bohuš, e-Dome s.r.o. 16.30 – 17.00 h prestávka na kávu 17.00 – 18.00 h DISKUSNÉ FÓRUM – Tri roky EFEKTIE:

Prezentácia víťazov súťaže Efektia. 20.00 – 23.00 h Spoločenský večer s hudbou

18. 3. 2020 STREDA

08.00 – 12.00 h REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV 08.30 – 10.30 h V. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT V PRIEMYSLE



vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

hlavný partner sekcie: TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.



ISO 50001 a energetický manažment v priemysle

Dušan Petráš, Stavebná fakulta STU v Bratislave Plyn ako alternatívny zdroj energie

Rudolf Slezák, SPP Bratislava Zmena konceptu HVAC na typovej predajni LIDL

Jozef Vojtaššák, LIDL vos, Bratislava Modernizácia osvetlenia výrobných a skladovacích priestorov

Tomáš Suchoň, Knauf Insulation Nová Baňa Potenciál využitia odpadového tepla z rotačnej pece na výpal vápna na výrobu elektrickej energie

René Berta, Carmeuse Slovakia s.r.o., Košice EUREM – medzinárodný certifikovaný kurz pre energetických manažérov Katarína Pauerová, SNOPK Bratislava 10.30 – 11.00 h prestávka na kávu a koláčik 11.00 – 13.00 h VI. sekcia: PODPORNÉ MECHANIZMY A FINANCOVANIE PROJEKTOV



vedie: Ing. Vladimír Vacho, Ekofin Bratislava, s.r.o.

hlavný partner sekcie: ENGIE Services a.s.



Ekonomické aspekty geotermálneho energetického systému vo Veľkom Mederi

Ján Takács, Stavebná fakulta STU v Bratislave Obnova bytovej budovy z prostriedkov ŠFRB

Juraj Bartoš, Štátny fond rozvoja bývania Financovanie projektov energetickej efektívnosti a alternatívne spôsoby obstarávania

Tomáš Kadlic, Aspiro, a.s. Možnosti financovania projektov v oblasti Energetických úspor z pohľadu banky

Peter Vaňo, VÚB a.s. Zhodnotenie návrhu zefektívnenia prevádzky zdroja tepla z hľadiska energetiky a ekonomiky

Martina Mudrá, Ján Takács, Stavebná fakulta STU Bratislava 13.00 – 14.00 ZÁVER KONFERENCIE

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE SSTP

TERMÍN A MIESTO KONANIA

16. 3. – 18. 3. 2020 Grand Hotel PERMON, PODBANSKÉ, VYSOKÉ TATRY

Účastnícky poplatok bez DPH DPH s DPH vložné účastník 70,00 € 20,00 % 84,00 € vložné účastník člen SSTP*, SKSI 60,00 € 20,00 % 72,00 € obed / deň 8,33 € 20,00 % 10,00 € večera / deň 14,17 € 20,00 % 17,00 € zborník prednášok tlačený 20,00 € 20,00 % 24,00 € zborník prednášok na USB 12,50 € 20,00 % 15,00 € partner konferencie + špeciálne požiadavky CP individuálne na adrese: sstp@zsvts.sk

*Za členov SSTP považujeme len tých účastníkov, ktorí do zahájenia konferencie zaplatili členský príspevok na rok 2020

* (viď členstvo na www.sstp.sk)

Ponuka prezentácie pre „Generálneho partnera“

vystúpenie reprezentanta spoločnosti v rámci vybranej odbornej sekcie v trvaní 15 min.,

firemná prezentácia formou prezentačného stolíka v priestoroch konania konferencie,

logo, panel/banner alebo roll-up v priestoroch konania konferencie počas celého jej trvania,

uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Generálny partner,

úvodný pohovor predstaviteľa spoločnosti počas recepcie,

zborník prednášok konferencie,

reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),

traja predstavitelia GP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky

Ponuka prezentácie pre „Hlavného partnera“

odborná prednáška v rámci odbornej sekcie v trvaní 15 min.,

propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,

logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,

uvedenie loga a mena spoločnosti v oficiálnych materiáloch konferencie s označením Hlavný partner,

1 ks CD zborník prednášok z konferencie,

reklama v zborníkoch prednášok (v tlačenom zborníku max. 2 listy, obojstranné),

dvaja predstavitelia HP sú hosťami konferencie a nehradia účastnícke poplatky.

Ponuka prezentácie pre „Výstavného partnera“

propagačný stolík v mieste konania konferencie pre prezentáciu spoločnosti,

logo, panel/banner alebo roll-up vo vyznačených priestoroch hotela,

1 ks CD zborník prednášok z konferencie,

predstaviteľ spoločnosti je hosťom konferencie a nehradí účastnícky poplatok.

Účastnícky poplatok poukážte najneskôr do 11. 3. 2020 na účet SSTP vo VÚB Bratislava č. ú.: 1307192857/0200,VS 12 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko.

Naše IČO: 00896918, IČ DPH: SK2021491241, IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX

V prihláške uveďte presnú fakturačnú adresu, vrátane IČO, DIČ, IČ DPH, v prípade súkromnej osoby presnú korešpondenčnú adresu.

Daňový doklad – faktúru Vám pošleme poštou po ukončení konferencie.

Účastnícky poplatok nie je možné platiť v hotovosti na mieste konania konferencie.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame. Náhradník je možný a vítaný.

Ďalšie informácie poskytne organizačný garant: tel.: +421 (903) 562 108, e-mail: sstp@zsvts.sk

Vyplnenú záväznú prihlášku pošlite e-mailom na adresu sstp@zsvts.sk najneskôr do 11. 3. 2020

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE GRAND HOTEL PERMON****

UBYTOVANIE:

Zmluvné konferenčné ceny ubytovania v Grand hotel Permon****:

Izba Cena za izbu / noc 2-lôžková / apartmán 100 € 2-lôžková / apartmán obsadený 1 os., resp. 1-lôžková 90 € Prístelka 45 €

Cena zahŕňa raňajky, vstup do fitness a vstup na bazén v čase 07:00 – 10:00 hod., vstup do AQUA & KID’S Paradise, vstup do fitness centra a parkovanie.

Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 0,40 / deň.

Bonusy:

Pre všetkých ubyt. Účastníkov: 1 x 3 hod. vstup do AQUA & KIDS & SAUNA Paradise zdarma

REZERVÁCIA UBYTOVANIA:

Postup:

Prihlásenie sa na konferenciu zaslaním záväznej prihlášky na adresu sstp@zsvts.sk Zaplatenie vložného na účet SSTP: č. ú.: 1307192857/0200,VS 12 + Vaše IČO, správa pre prijímateľa: firma / meno a priezvisko. IBAN: SK67 0200 0000 0013 0719 2857, BIC: SUBASKBX SSTP potvrdí hotelu, že Vás môže ubytovať! Nahlásenie ubytovania priamo v hoteli výlučne e-mailom na adrese firmy@hotelpermon.sk (e-mail musí obsahovať informáciu o tom, že sa zúčastňujete konferencie SSTP, termín ubytovania, počet osôb na izbe, kompletné fakturačné údaje Nahlásenie ubytovania je možné do 6. 3. 2020

Registrácia v hoteli je možná až po záväznom prihlásení sa na konferenciu!

Rezerváciu ubytovania si každý účastník zabezpečuje samostatne!

Platbu za ubytovanie si zabezpečuje každý účastník samostatne!

Čas príchodu a odchodu:

Čas check-in je od 15:00 hod. Udeliť izbu pred 15:00 hod. je predmetom dostupnosti.

Čas check-out je do 11:00 hod.

Návrhy stravovania:

Obedy formou švédskych stolov sú v cene 10 €/osoba/obed. Obedy prebiehajú v čase 12:00 – 15:00 hod.

Večere formou švédskych stolov sú v cene 17 €/osoba/večera. Večere prebiehajú v čase 18:00 – 21:00 hod.

REZERVÁCIA HOTELA

Hostia sa môžu prihlasovať najneskôr do 6. 3. 2020.

