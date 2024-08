TZB-info / Facility management / Dotace / Stavebnictví v Peru a nové příležitosti pro české exportéry

Stavebnictví v Peru a nové příležitosti pro české exportéry

Očekávaný růst stavebního sektoru v tomto roce je 3,6 %, což z něj činí jeden z nejvíce perspektivních oborů v Peru. U nových projektů se očekává udržitelnost, úspory energie, vody a využití recyklovaných stavebních materiálů. Přihlašte se na veletrh v Limě v říjnu 2024.

Stavební sektor očekává v tomto roce meziroční růst 3,6 %. Díky boomu residenčního bydlení a velkým infrastrukturním projektům by měl tento trend pokračovat i v následujících letech. Letos je růst poháněn jak soukromými investicemi, tak veřejnou investicí 800 milionů amerických dolarů do výstavby druhé linky metra v Limě, modernizace a rozšiřování přístavu Callao, výstavby megapřístavu Chancay, do největšího zavlažovacího projektu v zemi Chavimochic a do dalších projektů na výstavbu silnic a rozšiřování dopravních spojení v zemi.

S dynamickým rozvojem stavebního sektoru přichází také otázka, jak efektivně využívat stavební materiály a jak nakládat se stavebním odpadem. Kromě platného předpisu z roku 2022, který podporuje maximální využití stavebních materiálů, znovuzhodnocení stavebního odpadu a jeho vracení zpět do oběhu, se plánuje také zavedení monitorovacího systému. Ten bude měřit a zaznamenávat emise oxidu uhličitého ve všech stavebních projektech v zemi.

Peruánské společnosti již zavádějí digitální a pokročilé stavební technologie, které mají zlepšit efektivitu nakládání se stavebními materiály a tím i snižovat náklady staveb. Nové projekty stále častěji zavádějí i udržitelná řešení, která šetří spotřebu energie a vody a na peruánském trhu se objevují i první společnosti, které nabízejí řešení pro stavební a demoliční odpad.

Příkladem může být společnost CICLO, která vyrábí cihly a dlaždice z recyklovaného stavebního materiálu. Z udržitelnosti se zkrátka stává důležitá přidaná hodnota stavebních projektů.

Na tyto aktuální trendy reaguje i zahraniční kancelář CzechTrade Peru. Její ředitelka Petra Balladares se proto minulý týden zúčastnila série jednání s důležitými aktéry v oboru stavebnictví, aby zmapovala exportní příležitosti pro české společnosti.

Hlavním tématem setkání s CAPECO, Peruánskou stavební komorou, byl aktuální stav peruánského trhu udržitelné výstavby, plány a projekty, na kterých komora pracuje a aktuální regulace, kterými se trh řídí. Cílem tohoto setkání bylo identifikovat příležitosti v současných i budoucích projektech a podrobněji porozumět pravidlům pro vstup na tento trh. Následoval networking se členy SNCI, Národního stavebního společenství, a návštěvy a jednání s několika místními společnostmi, které již udržitelné principy do svých stavebních projektů zavádějí.

Účast na nejvýznamnějším stavebním veletrhu v Peru

Zahraniční kancelář CzechTrade Peru je připravena podpořit české exportéry, kteří by rádi využili těchto nových příležitostí na peruánském stavebním trhu. Zahraniční kancelář aktuálně připravuje účast několika českých společností na stavebním veletrhu Excon, který se uskuteční od 9. do 12. října v Limě.

Excon je nejvýznamnější stavební veletrh v Peru, jehož hlavním organizátorem je právě Peruánská stavební komora CAPECO. Veletrh se zaměřuje jak na design a zařízení, tak na stroje a techniku. V minulém roce se ho zúčastnilo 260 vystavovatelů ze 14 zemí a zavítalo na něj přes 20 000 návštěvníků. Pro zájemce jsou k dispozici poslední volná místa.