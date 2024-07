TZB-info / Facility management / Dotace / Zvýhodněné úvěry v programu Dostupné bydlení za 7 miliard Kč do poloviny r. 2026

Zvýhodněné úvěry v programu Dostupné bydlení za 7 miliard Kč do poloviny r. 2026

Od října nabídne Státní fond podpory investic (SFPI) zvýhodněné úvěry pro obce, kraje, jejich organizace a další právnické osoby za 7 miliard Kč do poloviny r. 2026. V příštím roce se k němu přidá Národní rozvojová banka se svými nástroji za další 3,5 miliardy Kč.

Program cílí na dostupné nájemní bydlení pro mladé rodiny, potřebné profese i na tzv. střední třídu obecně a je součástí rozsáhlé reformy Ministerstva pro místní rozvoj Bydlení pro život.

Cílem investičního programu Dostupné bydlení je zvýšit podíl dostupných nájemních bytů, a to jak jejich rekonstrukcí či výstavbou, tak v případě obcí i možností nákupu.

Vlivem prudkého růstu cen nemovitostí a snížené dostupnosti úvěrů na bydlení se pro řadu domácností stalo nemožným usilovat o vlastní bydlení, a výrazně proto stoupla poptávka po nájemních bytech. To zvyšuje tlak na ceny i v této oblasti. Veřejnou podporu investic do výstavby dostupných bytů s nižším než tržním nájemným umožnila dubnová notifikace, kterou MMR vyjednalo s Evropskou komisí.

Regionální centra podpory investic do bydlení

„Díky programu vznikne navíc až 5000 bytů. V majetku obcí jich je v tuto chvíli minimum. Nové byty pomůžou hlavně mladým rodinám, ale i seniorům a lidem s běžnými příjmy. Obcím také umožní lépe reagovat na výkyvy trhu práce a získávat nebo si udržet pracovníky v některých profesích. Jde především o učitele, zdravotníky, sociální pracovníky, hasiče nebo policisty,“ doplnil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční prostředky z programu Dostupné bydlení je možné využít na vybudování nájemních bytů ať už v nově vzniklých bytových domech, nebo v rekonstruovaných objektech.

Program podporuje i možnost pořízení bytů koupí, je-li žadatelem obec, kraj a jimi zřízená právnická osoba, státní příspěvková organizace, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi založená právnická osoba a veřejně prospěšná právnická osoba.

“Výše podpory může dosáhnout až 90 % rozhodných výdajů, dotace může být poskytována pouze v kombinaci s úvěrem,“ přibližuje podmínky programu ředitel Státního fondu podpory investic Daniel Ryšávka.

“Podrobnosti k podmínkám programu jsou k dispozici na stránkách Státního fondu podpory investic, který program administruje.Ve všech krajích také začala působit Regionální centra podpory investic do bydlení. Starostkám a starostům nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například v právní a technické oblasti,” doplňuje Daniel Ryšávka.

Dostupné nájemní bydlení je speciální kategorií (na rozdíl od vlastnického, družstevního či jiných forem). Poskytované bude vybraným cílovým skupinám za stanovené zastropované nižší než tržní nájemné.

Příprava bytové výstavby v obcích

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatečnou výstavbou nových, především obecních bytů. Z výsledků loňského průzkumu MMR vyplývá, že jen asi třetina větších obcí u nás měla v posledních osmi letech nějakou zkušenost s vlastní bytovou výstavbou. Se svým bytovým fondem je přitom nespokojeno zhruba 70 % všech obcí.

„Přípravu výstavby bytů v obcích bohužel často brzdí nebo úplně zastaví nedostatek financí nebo chybějící odborníci. Snažíme se proto tyto bariéry odstranit. Na MMR jsme už podpořili přípravu 72 bytových projektů. Zájem starostů a starostek je ale mnohem větší, uvolnili jsme proto další finance. Využít je mohou na přípravu dokumentace nebo třeba na realizaci architektonické nebo urbanistické soutěže,” doplnil místopředseda vlády a ministr Ivan Bartoš.

MMR už nabídlo na projektovou přípravu samospráv celkem přes 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Zdroj: Tisková zpráva MMR ČR