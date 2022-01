TZB-info / Dotace / Rychlá krátkodobá půjčka od Tetičky

Rychlá krátkodobá půjčka od Tetičky

Když vás zaskočí neplánované výdaje, nemusíte hned omezovat svůj životní standard nebo pokorně žádat o pomoc známé. S pokrytím nákladů na domácnost, koupí spotřebiče i čímkoliv jiným vám může pomoci akutní půjčka, kterou získáte ve všední dny i o víkendu do čtvrt hodiny.

Kolik můžete získat a na jak dlouho

Pro věrné klienty je při opakovaném využití služeb k dispozici až dvacet tisíc, zatímco první rychlá půjčka nabízí od 1 000 do 10 000 Kč. Taková částka by měl stačit na většinu běžných věcí a jelikož si můžete splatnost nastavit mezi 5 a 30 dny, nebude váš rozpočet zatěžovat déle, než sami chcete.

Vyplacení půjčky je okamžité

Abyste nečekali déle, než je skutečně nutné, dochází k vyhodnocení všech žádostí ihned po přijetí; obvykle tak do 5 minut víte, na čem jste. A když je vše v pořádku, dojde rovnou k výplatě peněz a můžete je mít už do 10 minut. Zasluhují se o to tzv. okamžité platby, které dnes podporuje většina bank.

Jaké podmínky je třeba splňovat

K úspěšné žádosti postačují úplné základy, aby bylo možné ověřit, že o peníze skutečně žádáte vy a nikdo jiný. Zpravidla je třeba plnoletost a pravidelný příjem, přičemž nemusíte mít nutně „papír od zaměstnavatele“, lze ho totiž ověřit i přes výpisy z účtu; k dalším podmínkám pak patří:

dva doklady totožnosti (OP + ŘP nebo cestovní pas, případně rodný list)

(OP + ŘP nebo cestovní pas, případně rodný list) konto vedené na vaše jméno

platné telefonní číslo a email

vyplnit úvodní online formulář

Zmíněný příjem je možné doložit několika způsoby: potvrzením od zaměstnavatele, daňovým přiznáním, jest-li podnikatelem, nebo listem od úřadu, který potvrdí nějakou pravidelnou výplatu (třeba důchodu). Pokud však ani jedno nemáte, lze ho v některých případech ověřit i přes zmíněné výpisy.

Jelikož o sobě mnohé výdaje nedávají vědět s předstihem, je nanejvýš nutné poskytovat půjčku akutně a tedy tak, abyste mohli situaci řešit do 15 minut od vyplnění žádosti.